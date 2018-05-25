Взорван аварийный пролет моста через Припять

25 мая взорван треснувший пролет моста через реку Припять между Житковичами и Туровом. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение.
До этого была проведена работа по подготовке к взрыву. Река была направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки.
Работа понтонной переправы через реку Припять между Туровом и Житковичами после взрыва моста проходит в штатном режиме.
Фото Андрея Покумейко, Сергея Холодилина, Егора Павлющика
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