Взорван аварийный пролет моста через Припять

25 мая взорван треснувший пролет моста через реку Припять между Житковичами и Туровом. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение.

До этого была проведена работа по подготовке к взрыву. Река была направлена в другое русло, под мостом отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки.

Руководитель группы взрывотехники Александр Кутасин

Пролет "сложился" на подготовленную под мостом площадку, а опоры остались стоять

(Слева направо) первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и председатель Житковичского райисполкома Виктор Атливанов

Работа понтонной переправы через реку Припять между Туровом и Житковичами после взрыва моста проходит в штатном режиме.

Фото Андрея Покумейко, Сергея Холодилина, Егора Павлющика