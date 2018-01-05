5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Камеры видеонаблюдения планируют установить в детских садах Светлогорского района, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Светлогорского райисполкома Константин Петровский.

После того как из детского сада в Светлогорске вечером 3 января сбежали три мальчика, проводятся проверки, а также прорабатывается дополнительный комплекс мер, который позволит исключить в дальнейшем подобные ситуации. "В настоящее время изучаем возможность установки камер видеонаблюдения на входных группах дошкольных учреждений. После определения источника финансирования оснащение видеонаблюдением начнем с более крупных детсадов", - рассказал Константин Петровский.

В районе уже создана специальная группа, которая будет посещать детские сады, проверять организацию прогулок, входной режим. "Мы планируем откорректировать работу персонала, чтобы часы массового прихода и ухода родителей находились под контролем. Например, если кто-то из взрослых не закроет калитку, это сделает работник учреждения", - пояснил заместитель председателя. Также в районе изучают возможность организации входа в дошкольные учреждения по чипам.

Как сообщалось, вечером 3 января из детского сада №21 ушли три мальчика 3-4 лет. Родители, которые пришли в дошкольное учреждение забирать детей, не смогли их найти. На поиски беглецов была поднята по тревоге вся милиции района. Спустя 40 минут воспитанники детского сада были обнаружены в дизель-поезде, следующем до Жлобина, на подъезде к станции Мормаль.

Создана комиссия для расследования инцидента, она проводит проверку по данному факту. Уволены заведующая детсадом №21 и воспитатель. Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома.-0-