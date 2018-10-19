Каштан зацвел в Полоцком районе

19 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В агрогородке Кушлики Полоцкого района в октябре зацвел каштан, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком районном Доме культуры.

Сотрудники Дома культуры шутят, что такое чудо природы приурочено к празднику "Кушликовские толоки", который пройдет здесь 27 октября. Гости смогут сделать необычное осеннее фото на фоне цветущего дерева.

Программа праздника обещает немало интересного. Запланированы пиг-шоу "Поросячьи бега", конкурс шинкарей и засолки капусты "Капустные хрустки", выставка-презентация домашних животных "Фермерский ряд", совершение обряда "Овощные засыпки" и другие развлечения. Праздничное настроение будут создавать творческие коллективы Полоцка и Полоцкого района.-0-

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