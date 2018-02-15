Каждая пятая вакансия в Бресте заявлена в сфере торговли и общественного питания

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте практически каждая пятая вакансия заявлена в сфере торговли и общественного питания, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

По данным на 1 февраля, в службе занятости областного центра заявлена 1331 вакансия, в том числе около 20% свободных рабочих мест насчитывается в сфере торговли и общественного питания. Преимущественно нанимателям требуются бармены, повара, продавцы, кондитеры, формовщики, обвальщики. Также в топе востребованных специалисты строительной отрасли, промышленности, в сферах здравоохранения, транспорта и курьерских услуг.

В нынешнем году в управлении по труду и социальной защите Брестского горисполкома ввели практику проведения дней предприятий. Так, 16 февраля состоится третье по счету подобное мероприятие, на этот раз посвященное ЗАО "Юнифуд". В службу занятости приглашаются желающие трудоустроиться в сетевые магазины "Алми" и Spar.

"В настоящее время формируются группы для обучения (в том числе с последующим трудоустройством в ЗАО "Юнифуд") по профессиям "продавец, кассир торгового зала", "кондитер", "обвальщик мяса". Обучение для безработных граждан бесплатное. Желающих устроиться на работу по этим специальностям мы приглашаем на собеседования, которые состоятся во время дня предприятия", - отметила Инна Новожилова.

Следующий день предприятия запланирован на 3 марта. Он пройдет для ИООО "Анрэкс". Компания по производству мебели приглашает брестчан, которые хотели бы трудоустроиться по профессии "станочник деревообрабатывающих станков".

В Бресте в качестве безработных зарегистрированы около 1,4 тыс. жителей. Планируется, что в текущем году на переобучение будут направлены около 500 человек. В прошлом году новые профессии получили 470 горожан.-0-