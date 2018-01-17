КГК Витебской области организует горячую линию для фиксации нарушений со стороны контролеров

17 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Комитете государственного контроля Витебской области с 19 января организована работа постоянно действующей горячей линии по вопросам осуществления уполномоченными органами контрольной и надзорной деятельности, сообщили БЕЛТА в КГК региона.

Такая форма работы направлена на то, чтобы предупредить нарушения при осуществлении контроля и надзора за деятельностью субъектов хозяйствования и анализировать в целом практику исполнения указа №510 "О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности" с учетом нововведений. Обратиться на горячую линию по вопросам действий должностных лиц при осуществлении ими контрольных (надзорных) функций, сообщить о возможных нарушениях требований указа можно в течение первого полугодия 2018 года по телефонам: 8(0212) 42-61-95, 42-61-49.

Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в указ №510, направленные на минимизацию вмешательства контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательской деятельности и предусматривающие смещение акцента в деятельности контрольных (надзорных) органов с проверки на профилактику. Ответственность должностных лиц этих органов за допущенные грубые нарушения при проведении проверки возросла.

Такими нарушениями считаются: нарушение срока проведения проверки; невнесение записи о проведении проверки в книгу учета; отсутствие оснований для назначения проверки; проверка вопросов, не относящихся к компетенции контролирующего органа; требование документов и (или) информации, если они не относятся к вопросам, указанным в предписании; непредставление субъекту хозяйствования в установленный срок итогового документа по результатам проверки; отбор проб и образцов в количестве, превышающем установленные законодательством нормы, необходимые для проведения исследований, испытаний, экспертиз и технических освидетельствований.-0-