КГК выявил факты посредничества при закупках в предприятиях АПК Гомельской области

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитетом госконтроля выявлены факты необоснованного посредничества в предприятиях АПК Гомельской области, сообщили БЕЛТА в КГК.

Установлено, что в 2016-2017 годы более десяти предприятий, среди которых КСУП "Урицкое", УСП "СлавМол", ОАО "Птицефабрика "Рассвет", филиал "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП" и другие, закупили запчасти на общую сумму Br4,2 млн, в том числе для техники "Гомсельмаш", тракторов МТЗ, автомобилей МАЗ и иной отечественной сельхозтехники. При этом основной объем запчастей на сумму Br2,6 млн (61,7%) приобретен у посреднических структур. То есть доля закупок таких товаров у заводов-производителей или их официальных представителей составила всего 38,3%.

Наиболее крупные посредники - ОАО "ТД Молочное кружево", ОДО "Речицадеталь", ООО "Набис", "Контрактор", "Промис Альянс", "Снабавтотехника" и "Крафтзапчасть" - в свою очередь приобрели запчасти у заводов-производителей, а также у оптовых посреднических организаций. В результате использования услуг посредников сельхозорганизации заметно переплатили: надбавка к отпускной цене составила от 10 до 80%.

"Сами сельхозорганизации называют основной причиной обращения к посредникам более выгодные предложения по сравнению с производителями по условиям расчетов и по цене. Зачастую у предприятий АПК нет необходимых оборотных средств для перечисления стопроцентной предоплаты заводам-производителям, - отметили в КГК. - Однако в ходе мониторинга установлены отдельные факты закупок запчастей у посредников с внесением предоплаты, без проведения конкурсных процедур, по ценам, превышающим цены заводов-изготовителей до 4 раз".

Так, ОАО "Краснобережский" в сентябре 2016 - июле 2017 года без изучения рынка и проведения конкурсных процедур закупило у посредников шины к сельхозтехнике по ценам, превышающим цены ОАО "Белшина" от 1,5 до 4 раз. В результате обществом излишне затрачено Br33,2 тыс. собственных средств. По результатам контрольных мероприятий в отношении директора возбуждено уголовное дело. Подобные факты установлены в УСП "СлавМол" и филиале "Советская Белоруссия" ОАО "Речицкий КХП", причем договоры с посредниками были заключены на условиях предоплаты. Аналогично КСУП "Урицкое" в августе-декабре 2017 года без проведения конкурсных торгов закупило у посредника запасные части к технике МТЗ до 30% дороже, чем у производителя, превысив затраты на Br10,3 тыс. Подобный факт имел место и в Речицком КХП.

Материалы мониторинга направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц. Комитетом госконтроля Гомельской области рассматривается вопрос о привлечении должностных лиц КСУП "Урицкое", УСП "СлавМол", ОАО "Краснобережский" и ОАО "Речицкий КХП" к административной ответственности.-0-