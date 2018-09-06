В столовых больниц Гомеля и Лельчиц недокладывали мясо и не давали фрукты

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. КГК выявил нарушения в организации питания пациентов Лельчицкой центральной районной больницы и №3, №4 в Гомеле, сообщили БЕЛТА в КГК.

В комитете считают, что руководители учреждений, главное управление здравоохранения облисполкома, санитарные службы принимают недостаточные меры по эффективному использованию бюджетных средств, повышению качества питания. Отмечались факты изменения условий договоров на закупку продуктов питания на стадии их исполнения, необоснованного увеличения стоимости предмета госзакупки, закупок через посреднические структуры.

При проведении закупок Гомельской городской больницей №4 на 2016-2017 годы тушек цыплят бройлеров на аукцион не заявился ни один отечественный производитель, торги выиграл посредник. Аналогичная ситуация сложилась и при проведении торгов по мясной продукции.

Не выполнялись суточные нормы набора продуктов, нарушалась технология приготовления блюд. Из 26 наименований продуктов, обязательных для ежедневного питания пациентов ГГКБ №3, не выполнены нормы по 11 продуктам, а необходимые для питания пациентов родильного отделения соки, фрукты в течение двух лет вообще не закупались. В ГГБ №4 не выполнялись нормы питания по 10 наименованиям продуктов.

Не соответствовали нормам вложения сырья шесть из семи образцов блюд, отобранных для исследования на пищеблоке больницы №3. В частности, в плове из отварного мяса содержание жира было занижено на 81%, в супе картофельном с рыбой оно составляло только 55% от нормы, а в шницеле натуральном рубленном доля хлеба, содержание которого не допускается, составляла 20%.

Также проверка показала, что на пищеблоках используется изношенное технологическое и холодильное оборудование.

К административной ответственности по итогам контрольных мероприятий привлечены восемь физических и два юридических лица (сумма штрафов составила Br2446), к дисциплинарной ответственности - 15 человек, в том числе один уволен.-0-