Кирилло-Мефодиевские чтения пройдут 29-30 мая в Минске

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV Международные Кирилло-Мефодиевские чтения на тему "Христианство как интегрирующий фактор мировой культуры" пройдут в Минске 29-30 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.
Нынешние чтения объединят более 100 участников (в том числе из стран СНГ и дальнего зарубежья) - специалистов и ученых, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Конференция является уникальной площадкой для обсуждения научных трудов и изысканий в сфере гуманитарного знания, проблем межкультурного и межконфессионального диалога, христианской духовности и ее значения для современного мира.
Открытие и пленарное заседание пройдут в городской ратуше 29 мая. В этот же день состоится первый фестиваль хорового пения "Поют дети - поет город!", организуемый Минским городским институтом развития образования. Своим творчеством поделятся образцовые хоры 16 учреждений общего среднего образования столицы, а также хор Минской духовной академии.
Второй день работы конференции начнется с пленарного заседания в актовом зале духовной академии и продолжится в формате секций. Завершат программу круглые столы: "Современная религиозность: параллельность интегрирующих и дезинтегрирующих процессов в обществе" в Институте теологии БГУ и "Духовность, нравственность, традиции. Христианские ценности в системе образования" в духовной академии.
Организаторами чтений выступают Международное общественное объединение "Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла", "Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла" БГУ, Белорусский государственный университет культуры и искусств, Минская духовная академия имени святителя Кирилла Туровского при поддержке Мингорисполкома, Белорусского Экзархата, Министерства культуры и Министерства образования Республики Беларусь.-0-
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