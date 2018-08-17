Китайская компания готова инвестировать в строительство свинокомплекса в Борисовском районе

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инвесторы из китайской провинции Цзянси заинтересованы в создании на базе Борисовского района свинокомплекса на 100 тыс. голов, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалев.

"У нас была ознакомительная встреча с китайскими партнерами из провинции Цзянси. У их компании есть интерес инвестировать в строительство свинокомплекса на 100 тыс. голов с полным циклом переработки свинины в нашем районе, что предполагает выращивание поголовья, строительство комбикормового производства и переработку мясной продукции. Отгружать ее планируется на внутренний рынок КНР. Для нас же несомненная выгода в том, что будут созданы новые рабочие места, а также увеличится валовой продукт, экспорт в Китай", - рассказал Геннадий Денгалев.

Он подчеркнул, что от взаимного интереса до реализации проекта еще долгий путь: необходимо проработать перечень вопросов китайской стороны - по налогообложению, ресурсной базе и т.д. После чего начнется процедура переговоров.

Также рассмотрена возможность поставки продукции местного мясокомбината на внутренний рынок Цзянси.

Кроме того, заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук и Геннадий Денгалев провели предварительные переговоры на тему реализации ряда других инвестиционных проектов. В том числе с крупнейшим производителем и поставщиком чая в мире. "Сегодня идет речь о возможном сотрудничестве в производстве и продвижении высококачественного крупнолистового чая в Беларуси, но мы еще не знаем, в каком виде это может быть реализовано. Инвестор заинтересован в рынке сбыта, то есть предложение заключается в строительстве логистического центра или оптового склада на нашей территории", - добавил Геннадий Денгалев.

Несколько дней в Минской области с деловым визитом находилась делегация по вопросам углубления и продвижения торговли из Цзянси. Ее возглавил заместитель генерального директора департамента торговли министерства коммерции провинции Чжу Юаньфа. Также в составе делегации были владелец чайных плантаций, производства и сети продаж; управляющий комплексом свиноводческих ферм. Гости посетили УП "Белинтерэкспо" БелТПП, где ознакомились с предложениями белорусской стороны и презентовали возможности своих территорий. Позже в Борисове делегация встретилась с руководством государственных предприятий и крупного бизнеса района.-0-