Китайский бизнес инвестирует в сферы логистики и туризма Гродненской области

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 июня 2018, Чт
+24°C
Переменная облачность EUR 2.3177
USD 2.0076
RUB 3.1463
Главное
Во время встречи Лукашенко высоко оценивает роль Хана в нормализации отношений Беларуси и ЕС
Президент
Предложения о новом повышении пенсионного возраста для женщин не прорабатываются - Ковальков
Общество
Кирилл Рудый: "Белорусы привыкли тратить, а китайцы – зарабатывать"
Политика
Абсолютному большинству сельчан Оршанского района нравятся магазины "Евроопт" - исследование Института социологии НАН РБ
Общество
"Мы как раз ломали голову, как решить жилищный вопрос для сына". Квартиру от "Евроопт" выиграла швея из Минска Наталия Саванович
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Памятник погибшим при исполнении милиционерам установят в УВД Миноблисполкома
18:16 Общество
Около 9,5 тыс. человек встретили в Стоунхендже рассвет в день летнего солнцестояния
18:13 В мире
Столбцы отметят день рождения средневековым турниром и выставкой усадеб
18:13 Регионы
Выпускниками Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС стали 109 курсантов
18:09 Регионы
Минтруда рассказало, как снизить погрешность при использовании "Пенсионного калькулятора"
18:07 Общество
Суд в Гомеле приговорил сержанта к 2,5 годам ограничения свободы за превышение власти
18:05 Происшествия
Почти каждый четвертый рубль налогов в бюджет Витебской области приносят предприниматели
18:04 Регионы
Макей и еврокомиссар Хан обсудили перспективы сотрудничества в "Восточном партнерстве"
18:02 Политика
В Беларуси прорабатываются возможности привлечения внешнего финансирования развития инфраструктуры СЭЗ
17:47 Экономика
Житель Мозыря приговорен к двум с половиной годам за хулиганство и насилие в отношении сотрудника милиции
17:47 Происшествия
Движение по четырем полосам на трассе М6 будет открыто до конца года
17:45 Регионы
Подруга Криштиану Роналду показала в Москве помолвочное кольцо
17:40 Калейдоскоп
Регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарства будет занимать не более 1-2 месяцев
17:32 Экономика
Задолженность юрлиц перед ФСЗН на выплату пенсий и пособий значительно не влияет
17:32 Общество
Четыре новых детских сада построят в Гродненской области до конца года
17:24 Регионы
Молодежная патриотическая акция "Звон скорби" пройдет в Могилевской области
17:22 Регионы
Китайский бизнес инвестирует в сферы логистики и туризма Гродненской области
17:14 Регионы
Национальный аэропорт Минск определил самые пунктуальные авиакомпании мая
17:11 Общество
ВРП Гродненской области в январе-мае увеличился на 6,8% - Кравцов
17:05 Регионы
Видеоповтор помог футболистам Австралии сыграть вничью с Данией на ЧМ в России
17:03 Спорт
Все новости
Темы
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Год малой родины Год малой родины
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Китайский бизнес инвестирует в сферы логистики и туризма Гродненской области

Регионы 21.06.2018 | 17:14

21 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Китайский бизнес инвестирует в сферы логистики и туризма Гродненской области. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

У Гродненской области активно развиваются отношения с регионами Китая. На различных стадиях реализации находится сразу несколько проектов. В частности, около $600 тыс. было инвестировано в создание центра традиционной китайской медицины в Гродно. Также за счет китайского капитала ведется реконструкция гостиницы "Гродно".

"Интересен регион китайскому бизнесу как транзитный. В частности, с привлечением инвестиций планируется строительство транспортно-логистического комплекса у пункта пропуска "Брузги" в районе белорусско-польской границы. Также видим заинтересованность в реализации проектов в сельском хозяйстве, деревообработки", - отметил Владимир Кравцов. Среди крупных совместных проектов - создание выставочно-торговых центров в Гродненской области для китайских товаров, на территории провинции Ганьсу - для белорусских. В Гродно, в частности, под эти цели уже выделено здание на улице Горького.

"Планируем, что активизации взаимоотношений между регионами поспособствует открытие с 20 июня Года туризма между Гродненской областью и провинцией Ганьсу", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что прорабатываются вопросы сотрудничества и с другими регионами КНР.

В 2017 году возрос экспорт товаров в Китай. Перспективен этот рынок для производителей продуктов питания. В частности, четыре молокоперерабатывающих предприятия области аккредитованы для поставок продукции в Китай. Над получением аналогичных разрешений работают и другие производители региона. Среди другой востребованной в Китае продукции - изделия из льна, оптическая продукция, деревообработка.-0-

﻿
Теги
бизнес, Гродненская область, инвестиции, Китай, Кравцов, логистика, туризм
Версия для печати
Новости рубрики Регионы
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3177 BYN 2.313 BYN 2.323 BYN
USD
2.0076 BYN 2 BYN 2.005 BYN
RUB
3.1463 BYN 3.145 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Во Дворце Независимости прошли переговоры Лукашенко с еврокомиссаром Ханом
Все видео

Фотоновости

Онлайн-конференция на тему пенсионного обеспечения прошла на сайтах БЕЛТА и Минтруда
Все фото

Инфографика

Стадион "Динамо" На стадионе будет главная и тренировочная арены. Стоимость работ - около 150 млн евро. Вместимость стадиона после реконструкции составляет 22 246 зрителей. Спортобъект на 75% защищен козырьком. На трибуне для прессы смогут разместиться более 800 представителей средств массовой информации.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко видит основой партнерства с ЕС торгово-экономические отношения
Вводится запрет на экспорт необработанных шкур КРС без сделок на биржевых торгах БУТБ
Лукашенко утвердил отчет Национального банка за 2017 год
Политика
Йоханнес Хан Беларуси и ЕС в последние годы удалось выстроить доверительные отношения - Хан
Макей и еврокомиссар Хан обсудили перспективы сотрудничества в "Восточном партнерстве"
Главы МИД Беларуси и Азербайджана обсудили взаимодействие в экономической и гуманитарной сферах
Экономика
Сергей Попков Беларусь в июле представит Еврокомиссии предложения по координации цифровых проектов EU4Digital
В Беларуси прорабатываются возможности привлечения внешнего финансирования развития инфраструктуры СЭЗ
Регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарства будет занимать не более 1-2 месяцев
Происшествия
Фото ОУМЧС по Гродненской области На даче в Берестовицком районе сгорели отец и сын
Суд в Гомеле приговорил сержанта к 2,5 годам ограничения свободы за превышение власти
Житель Мозыря приговорен к двум с половиной годам за хулиганство и насилие в отношении сотрудника милиции
Общество
Валерий Ковальков Минтруда пояснило, как не попасть в "пенсионную ловушку"
Памятник погибшим при исполнении милиционерам установят в УВД Миноблисполкома
Минтруда рассказало, как снизить погрешность при использовании "Пенсионного калькулятора"
Спорт
Центральный вход на стадион "Динамо" с улицы Кирова. 1957 год ЭКСКЛЮЗИВ: История "Динамо" в фотообъективе БЕЛТА
Видеоповтор помог футболистам Австралии сыграть вничью с Данией на ЧМ в России
Белорусские пятиборцы завоевали золотую и серебряную награды на юниорском ЧЕ в Испании
Технологии
Официальный сайт II Европейских игр обновлен ровно за год до старта соревнований
Аудитория Instagram выросла до 1 млрд человек
Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
Культура
Брестская крепость Музеи Брестской крепости и Севастополя обменялись выставками
Фильм белоруски Юлии Шатун "Завтра" покажут на кинофестивале в Марселе
ФОТОФАКТ: В Витебске установили скульптуру "Лучеса"
В мире
На месте происшествия. Фото местных СМИ В Мексике грузовик врезался в группу людей
Около 9,5 тыс. человек встретили в Стоунхендже рассвет в день летнего солнцестояния
Задержан подозреваемый в убийстве рэпера XXXTentacion
Калейдоскоп
Названы лучшие фильмы первого полугодия 2018 года
Подруга Криштиану Роналду показала в Москве помолвочное кольцо
Премьер уходит в декретный отпуск: Джасинда Ардерн родила первенца
Газета 7 дней
Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый: «Учиться у Китая нужно скорости»
Заблудшие в трех соснах
Великан Витебской губернии
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Ставка на качество
Анатолий ЛАППО. Надежные стражи рубежей Отечества
Виктор ЛОВГАЧ. Души прекрасные порывы...
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия