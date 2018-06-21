21 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Китайский бизнес инвестирует в сферы логистики и туризма Гродненской области. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

У Гродненской области активно развиваются отношения с регионами Китая. На различных стадиях реализации находится сразу несколько проектов. В частности, около $600 тыс. было инвестировано в создание центра традиционной китайской медицины в Гродно. Также за счет китайского капитала ведется реконструкция гостиницы "Гродно".

"Интересен регион китайскому бизнесу как транзитный. В частности, с привлечением инвестиций планируется строительство транспортно-логистического комплекса у пункта пропуска "Брузги" в районе белорусско-польской границы. Также видим заинтересованность в реализации проектов в сельском хозяйстве, деревообработки", - отметил Владимир Кравцов. Среди крупных совместных проектов - создание выставочно-торговых центров в Гродненской области для китайских товаров, на территории провинции Ганьсу - для белорусских. В Гродно, в частности, под эти цели уже выделено здание на улице Горького.

"Планируем, что активизации взаимоотношений между регионами поспособствует открытие с 20 июня Года туризма между Гродненской областью и провинцией Ганьсу", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что прорабатываются вопросы сотрудничества и с другими регионами КНР.

В 2017 году возрос экспорт товаров в Китай. Перспективен этот рынок для производителей продуктов питания. В частности, четыре молокоперерабатывающих предприятия области аккредитованы для поставок продукции в Китай. Над получением аналогичных разрешений работают и другие производители региона. Среди другой востребованной в Китае продукции - изделия из льна, оптическая продукция, деревообработка.-0-