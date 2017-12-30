Класс профессионального мастерства открылся в Кривичском профтехучилище закрытого типа

30 декабря, Мядельский район /Корр. БЕЛТА/. Класс профмастерства открылся в Кривичском специальном лечебно-воспитательном профессионально-техническом училище закрытого типа, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, кабинет профориентации направлен на то, чтобы у учащихся было больше возможностей выбрать профессию. Через использование различных тестов, методик, которые отработаны научно-методическими подразделениями института, воспитанники могут определиться со склонностями и интересами. Класс позволяет познакомиться с множеством профессий: в чем их суть, какие профессиональный функции необходимо выполнять, с каким оборудованием работать. Более того, первичные навыки, полученные в спецучилище, по выходу из этого учреждения образования можно будет развить, продолжив дальнейшее обучение.

В подобного рода учреждениях образования такой класс открыт впервые. Кабинет оснащен компьютерами, куда загружены соответствующие тестовые методики, видеоролики с описанием профессий, а также программа, позволяющая, выбрав ту или иную специальность, увидеть, в каком учебном заведении можно ее получить. Более того, здесь есть различные методические материалы для педагогов, работающих в этом учреждении.

Оснащением класса занимался центр научно-методического обеспечения воспитательной работы РИПО вместе с педагогами спецучилища. Программа разрабатывалась совместно с Республиканским центром инновационного и технического творчества.-0-