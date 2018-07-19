19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Классическая музыка будет звучать на железнодорожном вокзале в Минске, необычная акция началась сегодня и продлится до 25 августа. Мероприятие станет музыкальным подарком для минчан и гостей столицы от фестиваля "Классика у Ратуши с velcom", сообщили БЕЛТА организаторы.

До конца лета на перроне, у касс и в подземных переходах можно услышать фрагменты знаменитых классических произведений разных эпох. Девять поездов международного сообщения прибудут под аккомпанемент уникальных 25-секундных отрывков, связанных с их маршрутом.

Так, поезд Берлин - Москва встретит увертюра к опере "Тангейзер" Рихарда Вагнера, поезда украинского направления Трускавец - Могилев и Одесса - Минск - "Бравурная мазурка" из оперы "Тарас Бульба" Рейнгольда Глиэра. Музыкальные темы из всемирно известного балета "Щелкунчик" Петра Чайковского поприветствуют российские составы: Москва - Брест, Новосибирск - Минск, Архангельск - Минск. Мелодия из симфонической поэмы "Море" литовского композитора Микалоюса Константинаса Чюрлениса встретит пассажиров направления Вильнюс - Минск. А отрывок рапсодии "Вардар" болгарского композитора Панчо Владигерова ознаменует прибытие поезда Варна - Минск.

Проект "Классика у Ратуши" стартовал 14 июля, второй концерт состоится 21 июля. На этот раз мероприятие будет посвящено миру оперетты. На сцену главного классического опен-эйра страны поднимется участница конкурса "Евровидение-2015" скрипачка Маймуна. Вместе с симфоническим оркестром Музыкального театра она исполнит композиции из любимых мюзиклов, мелодии из кинофильмов, а также романтические баллады. Главным дирижером вечера выступит лауреат международного конкурса Юрий Галяс.

Классические концерты у Ратуши продлятся до 25 августа и будут традиционно начинаться каждую субботу в 20.30. Послушать классику и насладиться атмосферой летних вечеров у Ратуши можно из любой точки Беларуси: все семь концертов проекта будут транслироваться в прямом эфире.

Организатором проекта является Мингорисполком, государственное учреждение "Минскконцерт". В продолжение сложившейся традиции вход на "классические вечера" свободный для всех желающих.-0-