17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод" пройдет процедуру санации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Могилевской области.
Завод признан судом экономически несостоятельным. В отношении ОАО введена процедура санации сроком до 15 ноября 2019 года. План санации общества прошел экспертизу и утвержден на собрании кредиторов большинством голосов.
По информации, предоставленной управляющим Эдуардом Орешко, неплатежеспособность может быть восстановлена при проведении управленческих решений: активной работы по поиску заказов, заключению контрактов, а также продажи неэффективно используемого имущества. В настоящее время на предприятии есть все возможности для восстановления нормального производственного ритма, выполнения всех заявленных объемов как для продажи на внутреннем рынке, так и на экспорт. Финансовые потоки позволяют обеспечивать своевременное выполнение налоговых обязательств, а производственный процесс - необходимым сырьем и комплектующими. Запланированные объемы производства и реализации в 2018 году позволят предприятию заработать Br9,5 млн прибыли от реализации.
При этом коэффициенты платежеспособности за I квартал 2018 года, по состоянию на 1 апреля, имеют значение ниже нормативных.
По заключению экспертизы плана санации, проведенной по инициативе суда, восстановление платежеспособности общества является возможным.-0-
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