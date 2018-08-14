Кочанова: из 126 поручений Президента по развитию Оршанского района выполнено 87

14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Из 126 поручений Президента Беларуси Александра Лукашенко по развитию Оршанского района выполнено 87. Об этом сообщила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова на совещании у главы государства о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"На контроле в Администрации находятся 126 поручений главы государства, касающихся развития Оршанского района. Сегодня из них выполнено 87, не выполнено 32, или 24,3% - каждое четвертое", - рассказала Наталья Кочанова. При этом, констатировала она, не реализованы важнейшие из поставленных задач правительству и Витебскому облисполкому.

"Поручения были даны еще в апреле 2017 года. Они касались всех сфер жизнедеятельности: промышленности, сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и социальной сферы", - отметила глава Администрации Президента.

За это время Совет Министров провел восемь президиумов, однако результаты не достигнуты. "Несмотря на то, что все предложения правительства и Витебского облисполкома по развитию организаций Оршанского района, направленные главе государства (а их было не менее 18), незамедлительно поддерживались: по выделению финансирования, строительству объектов в упрощенном порядке, предоставлению земельных участков без проведения аукционов и многие другие", - обратила внимание Наталья Кочанова.

По ее словам, эффективные и нестандартные решения, позволяющие ускорить процедуры закупок и процессы модернизации, а также качественно и быстро выполнить требования главы государства, на рассмотрение Президента не вносились. "По сути, глубоко проблемными предприятиями никто не занимался, - констатировала она. - Советом Министров на уровне вице-премьера несколько раз утвержден и переутвержден комплексный план по развитию Оршанского района. Однако что в этом плане? Системных мер, направленных на устойчивое и долгосрочное развитие района, там не предусмотрено".

Управляющий делами Президента Беларуси Виктор Шейман также доложил о результатах выполнения поручений. По его словам, проведен мониторинг 45 крупных и средних организаций района. Почти 60% изученных предприятий характеризуются как неплатежеспособные и устойчиво неплатежеспособные. Отмечается запущенность территорий, захламленность помещений, высокая степень изношенности технологического оборудования и острая необходимость в модернизации, отсутствие оборотных средств, низкий уровень заработной платы. Условия труда на некоторых предприятиях человеческими назвать сложно, констатировал Виктор Шейман.

Виктор Шейман

Мониторинги помогли выявить и предотвратить факты бесхозяйственности, приписок, искажения финансовых результатов. Неоднократно отмечалось, что мер по наведению порядка и выводу предприятий на устойчивую работу недостаточно. По всем выявленным нарушениям информировались местная власть и компетентные органы.

Для решения накопившихся в экономике региона проблем правительство вместе с органами местной власти выработало комплекс мер, которые реализуются. Однако стратегически этого недостаточно, хоть на некоторых проблемных предприятиях и наблюдается положительная тенденция. Стабильная и ритмичная работа региона в целом не обеспечена. Число людей, занятых в экономике района, снижается. При этом количество уволенных превышает количество принятых на работу, часть работников работает в режиме неполной занятости.

Виктор Шейман подробно рассказал о проблемах на ряде предприятий, их финансово-экономическом и техническом состоянии.-0-