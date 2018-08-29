Количество автобусов и троллейбусов на некоторых маршрутах в Минске увеличат в День города

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в День города, мероприятия будут проходить 8-9 сентября, скорректируют работу общественного транспорта, сообщил журналистам директор "Столичного транспорта и связи" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, планируется увеличить количество подвижного состава на городских маршрутах, проходящих в районе праздничных мероприятий. Общественный транспорт будет работать до 24.00. Интервал движения поездов метро 8 сентября до 20.00 составит 5 минут, затем - 3 минуты.

"Все гости и зрители пиротехнического шоу смогут без проблем добраться домой", - отметил Валерий Шкуратов.

Также он сообщил, что на некоторых участках в выходные будет ограничено движение транспорта, трассы отдельных автобусов и троллейбусов изменятся. Так, 8 сентября изменения связаны с проведением физкультурно-спортивного праздника, 9 сентября - Минского полумарафона и праздника "День танкистов".

Подробная информация о работе транспорта будет размещена на сайте учреждения.-0-