17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Количество пожаров в экосистемах Витебской области за 2017 год снизилось в три раза. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Витебского областного управления МЧС Александр Клобук, передает корреспондент БЕЛТА.

Проведенная на территории области работа по предупреждению пожаров в экосистемах позволила снизить их количество более чем в 3 раза: с 155 в 2016-м до 50 в 2017 году. К решению данной проблемы были максимально привлечены все заинтересованные службы, ведомства и организации. Для контроля за состоянием лесных и торфяных массивов было задействовано 69 пожарно-наблюдательных вышек, в том числе 43 - оборудованные системами видеонаблюдения, обустроено свыше 13 тыс. км минерализованных полос. Своевременно принятые меры по ликвидации возникающих загораний в экосистемах позволили не допустить возникновения и развития крупных пожаров, снизить их площадь с 155 га до 26 га (соответственно).

Всего за минувший год в Витебской области ликвидировано 690 пожаров, на которых личным составом спасено 78 человек, эвакуированы 191. Предотвращено от уничтожения огнем 226 строений и 10 единиц техники. Работники подразделений области принимали участие в ликвидации последствий 145 ДТП, на которых спасены 24 человека.-0-