Количество самозанятых граждан в Витебской области за год выросло почти вдвое

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области количество граждан, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, за год выросло почти вдвое, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области.

"По оперативным данным на 1 октября, в Витебской области 3649 граждан осуществляют деятельность, не требующую государственной регистрации, что практически в два раза больше, чем на начало октября прошлого года (1878). В бюджет региона от указанной категории плательщиков поступило Br411 тыс.", - уточнили в пресс-службе.

Указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц", вступивший в силу 22 октября 2017 года, расширил перечень видов деятельности, которые граждане могут вести без государственной регистрации в качестве ИП. Наиболее востребованы в регионе среди самозанятых граждан парикмахерские и косметические услуги (их оказывают 640 человек), а также услуги репетиторов (485). Пользуются популярностью и колка дров, погрузка и разгрузка грузов, отделочные строительные работы, услуги по выращиванию сельхозпродукции, предоставление помещений для краткосрочного проживания. Примечательно, что у жителей Витебской области (1461 человек) оказались востребованными в той или иной степени все новые виды деятельности, предусмотренные указом №337.-0-