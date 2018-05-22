Количество вакансий в Брестской области с начала года увеличилось на четверть

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала текущего года количество вакансий увеличилось почти на 24%, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома - начальник управления занятости населения Ирина Федчик.

"По состоянию на 21 мая, в Брестской области насчитывается 8027 свободных рабочих мест, что на четверть больше, чем в начале года. Почти 70% вакансий заявлены по рабочим профессиям, остальные - для специалистов и служащих. Такая ситуация характерна как для городской, так и сельской местности. При этом на одного безработного приходится почти две вакансии", - отметила Ирина Федчик.

На предприятиях региона наиболее востребованы водители, трактористы, швеи, продавцы, врачи, медицинские сестры. Наблюдается повышенная заинтересованность нанимателей в работниках строительной отрасли: каменщиках, бетонщиках, штукатурах, облицовщиках-плиточниках и других. Также на рынке труда выросло число вакансий, предназначенных для неквалифицированной рабочей силы, в том числе уборщиков служебных и производственных помещений, подсобных и кухонных рабочих. Отмечается увеличение потребности в кадрах предприятий общественного питания и торговли для участия в сезонных работах на летний период.

По данным на 1 мая, уровень безработицы в Брестской области составляет 0,7% к экономически активному населению. В службу занятости в январе-апреле за содействием в трудоустройстве обратились 8,4 тыс. человек, из них 6,7 тыс. зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты оказали помощь в поиске работы 5,5 тыс. жителям региона, в том числе 4,5 тыс. безработных. Еще 63 человека воспользовались возможностью получения государственной субсидии на открытие собственного дела. Кроме того, более 330 граждан направлены на переобучение для получения новой специальности.-0-