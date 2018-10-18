Колл-центр по оказанию помощи наркозависимым и их семьям заработал в Минске

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колл-центр по оказанию помощи наркозависимым и их семьям официально начал свою работу сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.

Линия организована в рамках интерактивного информационного ресурса pomogut.by. Функционирует же колл-центр на базе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей. "По номеру +375 (017) 311-00-00 все желающие круглосуточно и без выходных смогут обратиться в центр с вопросами профилактики и лечения наркомании. На звонок ответят квалифицированные специалисты - опытные представители профильных общественных организаций, которые прошли соответствующее обучение", - рассказали в МВД.

Консультацию эксперта можно получить не только по телефону, но и через специальную форму на сайте проекта pomogut.by. Ресурс нацелен на оказание практической помощи наркозависимым и созависимым лицам. Там аккумулируется вся информация, необходимая для тех, кто столкнулся с проблемой. "К примеру, это общие сведения о наркотиках и наркомании, медицинских и правовых последствиях потребления и распространения, а также самый полный перечень организаций, которые занимаются лечением и реабилитацией. Кроме того, на сайте можно найти контакты всех учреждений, оказывающих социальную помощь и услуги по трудоустройству", - отметили в ведомстве.

Проект создан по инициативе МВД Беларуси при поддержке Управления по наркотикам и преступности ООН после тщательного изучения международного опыта, а также мнений всех заинтересованных сторон: самих наркопотребителей, их близких, государственных органов и общественных объединений. Было решено собрать вместе всю информацию, которая может помочь попавшим в беду людям. Основными партнерами выступили Минский городской исполнительный комитет, Министерство здравоохранения, общественные объединения, оказывающие помощь наркозависимым и их близким, Министерство связи и "Белтелеком".-0-