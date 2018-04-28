Команды интеллектуалов из Беларуси и России сразятся в Полоцке за Кубок малой родины

28 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Турнир по интеллектуальным играм "Кубок малой родины" соберет в Полоцке команды из Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Состязания пройдут 29-30 апреля на базе Полоцкого государственного университета. В интеллектуальном поединке сразятся более 100 игроков в составе 17 команд из Витебска, Полоцка, Горок, Новополоцка, Минска, Смоленска и Тульской области. В мероприятии примут участие знаток московского элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Карпук, игрок белорусского элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Дарья Соловей, а также двукратный победитель чемпионата Беларуси, участник телевизионной "Своей игры" Алексей Стома.

Турнир проводится с целью популяризации интеллектуального творчества и интеллектуально-игрового движения, предоставления дополнительных возможностей для творческой самореализации молодежи, укрепления связей между клубами интеллектуальных игр разных городов Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Организаторами являются главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома, Полоцкий государственный университет, Витебский обком БРСМ.-0-