Комбайнеры "Зари" первыми в Могилевской области намолотили 4 тыс. т

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области чествовали экипаж комбайна, который первым в регионе намолотил 4 тыс. т зерна, сообщили в эфире телеканала СТВ .

Отличились бессменные лидеры уборочной - Алексей Макосов и Николай Минченко - комбайнеры сельхозпредприятия "Заря" Могилевского района. Чествовали хлеборобов в поле, не отрывая надолго от работы. Им вручены дипломы, премии (в том числе от профсоюзов) и ценные подарки: наборы необходимых в быту инструментов.

На утро 16 августа, в Могилевской области убрано более 81% площадей. Общий намолот зерна достиг 666 тыс. т.

Беларусь тем временем приближается к отметке в 5 млн т. Убрано около 90%, впереди всех Минская область с намолотом в 1, 264 млн т. Также в тройке лидеров Брестский и Гродненский регионы.-0-