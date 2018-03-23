23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений построят в Минске, рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА начальник Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Роман Лабазнов.

"В 2018 году Белгидромету предстоит осуществить ряд крупных проектов, которые поддержаны главой государства. Это прежде всего строительство комплекса метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске в районе Уручья. Сейчас ведется работа по заключению договора с генеральным подрядчиком. Мы рассчитываем в этом году либо в начале следующего ввести комплекс в эксплуатацию. Это важное событие в жизни Белгидромета, так как в настоящее время метеорологическая площадка находится в районе плотной городской застройки, что, естественно, влияет на качество наблюдений. Комплекс предоставит новые возможности, там будет обеспечен полный цикл гидрометеорологических наблюдений: приземные метеорологические, актинометрические, гидрологические, аэрологические", - сказал Роман Лабазнов.

Аэрологические наблюдения в столице производились с 1937 года. В 90-х годах радиозондирование в Минске прекратилось. "С вводом в строй комплекса метеорологических и аэрологических наблюдений мы возобновим радиозондирование атмосферы в столице. Это позволит нам получать информацию о метеорологических параметрах в верхних слоях атмосферы", - отметил начальник Белгидромета.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-