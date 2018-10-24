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Конференция "Инновации. Образование. Энергоэффективность" пройдет в Круглянском районе

Регионы 24.10.2018 | 08:18
Фото из архива
Фото из архива

24 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Научно-практическая конференция "Инновации. Образование. Энергоэффективность" пройдет 25-27 октября в Круглянском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В мероприятии, которое будет проводиться в экотуркомплексе "Николаевские пруды" (д.Лысковщина), примут участие представители Министерства энергетики, руководители и специалисты организаций топливно-энергетического комплекса, пищевой промышленности и других отраслей национальной экономики, преподаватели и сотрудники учреждений образования, научных организаций, аспиранты, докторанты, специалисты в области технического дополнительного образования.

Программой предусмотрены пленарные выступления и два секционных заседания: "Теоретические, экспериментальные и технологические решения в отраслях национальной экономики" и "Традиции и инновации в системе дополнительного образования". Также состоится обсуждение перспектив развития современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, вопросов надежности систем энергетики, инновационные методики и проекты в системе дополнительного образования взрослых, внедрение результатов теоретических, экспериментальных, конструкторских и технологических работ в энергетике, пищевой промышленности и др.

"Цель проведения конференции - обмен передовым опытом эксплуатации объектов газораспределительной системы и газопотребления, обсуждение результатов внедрения энергоэффективных технологий в энергетике и других отраслях национальной экономики, налаживание международного сотрудничества, поиск инновационных методов обучения в системе дополнительного образования взрослых, обсуждение путей и перспектив взаимодействия образования, науки и производства", - пояснили в пресс-службе.

Организатором мероприятия выступает Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения при поддержке Министерства энергетики и Министерства образования.-0-

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Теги
инновации, конференция, Круглое, Министерство энергетики, образование
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