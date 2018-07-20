20 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс среди абитуриентов в вузах Брестской области выше прошлогоднего, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Брестском государственном техническом университете на 502 бюджетных места подано 1219 заявлений. "Недобора на бюджетную форму обучения нет, по всем специальностям места закрыты. Причем качественный состав нынешних абитуриентов улучшился. В связи с этим конкурс по отдельным техническим, экономическим специальностям несколько вырос", - отметил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Олег Мешик. Самый высокий конкурс в БрГТУ - более 5 человек на место - на новую специальность "экономика электронного бизнеса", а также "логистику", "мелиорацию и водное хозяйство".

В Брестском государственном университете имени А.С.Пушкина в дополнительном наборе также не нуждаются: на одно бюджетное место здесь претендуют 1,9 человека. Самыми востребованными у абитуриентов оказались "психология" (5,8 человека на место), "туризм и гостеприимство" (4,8), "биоэкология" (3,3), "современные иностранные (английский, немецкий) языки" (3,79), "физическая культура" (3,4).

"Среди наших абитуриентов 59 человек имеют золотые медали или дипломы с отличием, из них 24 решили получить педагогические специальности без вступительных экзаменов. Также педагогами видят себя в будущем 5 победителей третьего этапа республиканской олимпиады, 21 выпускник профильных классов педагогической направленности. На специальность "физическая культура" документы подали 16 мастеров спорта Беларуси, победитель и призер первенства Европы, призер первенства мира по велоспорту", - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БрГУ имени А.С.Пушкина Дмитрий Грицук.

В Полесском государственном университете общий конкурс на дневной форме обучения за счет средств бюджета составил 2,2 человека на место. По некоторым специальностям он превысил 3 человека на место. Это, в частности, относится к особо востребованной экономикой специальности "промышленное рыбоводство", где на одно место - 3,6 человека. Такой же конкурс на новую специальность "менеджмент" (в сфере международного туризма). По 3,5 человека на место по специальностям "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций" и "оздоровительная физическая культура".

"В целом мы довольны результатами набора. Конкурс среди абитуриентов в этом году выше прошлогоднего. Также подросли примерно на 20 пунктов проходные баллы. На дневную форуму обучения документы подали 50 медалистов, два победителя международных соревнований. Сейчас в вузе идут внутренние вступительные испытания, по завершении которых состоится процедура зачисления студентов-бюджетников", - дополнила ответственный секретарь приемной комиссии ПолесГУ Светлана Клещева.

Почти в два раза больше, чем бюджетных мест, число желающих получить бесплатно высшее образование в Барановичском государственном университете. Всего здесь принято 1015 заявлений от абитуриентов. Наибольшей популярностью пользуются специальности "электронный маркетинг" (3,5 человека на место), "практическая психология" (3,3), "информационные системы и технологии" (3,6), "техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства" (4,6).

Зачисления на бюджетную форму обучения в вузах области пройдут 26-28 июля.-0-