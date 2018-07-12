Кооператоры Минской области заготовили в 6 раз больше черники по сравнению с прошлым годом

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский облпотребсоюз увеличил заготовку черники в 6 раз по сравнению с прошлым годом, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела заготовок, внешнеэкономической деятельности и рынков Минского облпотребсоюза Евгений Русан.

“В этом году уже заготовили 270 т черники. Для сравнения, в прошлом году было в 6 раз меньше: 44 т. Объем вырос благодаря благоприятным погодным условиям. К закупке мы приступили еще в июне, и прием ягод продолжается”, - отметил Евгений Русан.

Население может сдать ягоды как в магазины райпо, так и заготовителям. Всего в области задействовано около 180 заготовителей. Наибольший вклад в заготовку на данный момент внесли Любанский (49 т), Солигорский (36 т), Березинский (30,3 т), Логойский (25 т) и Стародорожский (21 т) районы.

Закупочная цена варьируется в пределах Br3,9-4,5 за 1 кг. Ягоды поставляются на переработку и продажу внутри страны, а также на экспорт в страны Европы.

Помимо черники в области заготавливают садовые ягоды: малину, вишню, черную и красную смородину. По словам специалиста, уже собрано 36 т черной смородины и 40 т красной. В скором времени начнется массовый прием грибов. Уже завершилась в регионе заготовка клубники, собрано 133 т.-0-