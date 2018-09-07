Копыль 15 сентября примет трейловый забег

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские легкоатлетические соревнования по трейловому бегу пройдут в Копыле 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

"В Копыле последние два года проводятся экстремальные гонки по пересеченной местности (трейловый бег). Природный ландшафт города располагает к этому. Учитывая уровень подготовки участников, им будут предложены дистанции различной сложности, будут специальные трассы для школьников и начинающих", - отметили в областном комитете.

В частности, в программе соревнований - индивидуальный забег на дистанции в 1 км, 1,5 км, 5 км и 8 км. Например, трассу в 1 км подготовили для бегунов в возрасте 9-10 лет, а атлетам старше 40 лет предложат преодолеть 8 км. Первый старт будет дан 15 сентября для самых маленьких.

Победителей наградят медалями и денежными призами. Все, кто преодолел дистанцию, получат футболки с логотипом соревнований.

Мероприятие будет организовано в городской зоне отдыха. Приехать и разместиться в местной гостинице или в общежитии Копыльского государственного колледжа можно будет вечером 14 сентября. Традиционно на спортивном празднике будут работать волонтеры Копыльской районной организации БРСМ. -0-