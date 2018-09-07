7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космос станет ближе к минчанам благодаря фотопроекту "Планета Беларусь". С 7 сентября в музее под открытым небом на ограде парка им. Челюскинцев начнет работать выставка, посвященная Году малой родины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе городской мэрии.

Проект объединил неожиданное творческое трио: известного фотохудожника Сергея Плыткевича, знаменитого белорусского космонавта Олега Новицкого и УП "Геоинформационные системы". Их разноплановые взгляды на Беларусь с высоты птичьего полета и из космоса позволят по-новому увидеть родную землю.

Сергей Плыткевич с 2005 года делает уникальные снимки из разных регионов страны с вертолетов и самолетов АН-2, даже прыгая с парашютом. Олег Новицкий во время последней международной экспедиции с ноября 2016 года по июнь 2017-го сделал из космоса более 100 снимков Минска и других городов Беларуси. Наконец, предприятие "Геоинформационные системы" является Национальным оператором Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли. Космический аппарат используется для исследований и мониторинга, а также дает возможность делать прекрасные фотографии.

Выставка будет работать практически год, а ее открытие приурочено к празднованиям Дня города Минска и XXXI Международному космическому конгрессу.

Организатором проекта выступают Арт-центр Ольги и Андрея Смоляк при поддержке Мингорисполкома, Министерства культуры, Национальной академии наук Беларуси и компании "Цептер".-0-