Красный Крест поможет открыть сельский бизнес 75 семьям-переселенцев из Украины в Гомельской области

6 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Помощь от Красного Креста для развития мини-бизнеса на селе по программе "Микроэкономические инициативы для украинских переселенцев, находящихся на территории Республики Беларусь в 2017-2018 годах" получат 75 семей, переехавших в Гомельскую область из Луганской и Донецкой областей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Олеся Костюк.

В конце февраля завершился третий этап отборочного тура инициатив. Таким образом, к 60 семьям, которые были отобраны для оказания помощи в начале года во втором туре, добавилось еще 15 семей-победителей конкурса.

Поддержка тем, кто хочет развивать мини-бизнес на селе, будет разнообразной - мотоблоки для вспашки земли, оборудование для освещения теплиц, рассада сельхозкультур. Кроме этого, участники конкурса могут рассчитывать на покупку разных видов животных, которых они могут разводить на своих подворьях. "В ближайшее время тысяча кустов клубники для посадок на приусадебном участке получит молодая семья из деревни Климовка Гомельского района. Ранее для воплощения в жизнь их семейной инициативы была приобретена теплица и торфяной грунт", - отметила Олеся Костюк.

"Многим не нужно становиться индивидуальными предпринимателями или получать лицензию. Если человек занимается выращиванием на своих огородах сельхозкультур либо разведением животных, то это позволит ему решить вопросы с трудоустройством и получением доходов", - отметила Олеся Костюк.

Пилотный проект в Гомельской области еще может быть продлен по решению МККК, так как заявки продолжают поступать. А пока эстафету перенимает Минская область.

Главные критерии конкурсной инициативы - четкий план рынков сбыта сельхозпродукции и ориентация на получение реальных доходов. Те семьи, которые решением Международного комитета Красного Креста представили наиболее актуальную инициативу, становятся победителями и получают гранд на реализацию проекта в размере 800 евро. Семьи-участники программы могут также объединяться в бизнес-пары и представлять уже коллективную инициативу, получая помощь в двойном размере.-0-