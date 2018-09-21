Кравцов: новая индивидуальная застройка должна быть в первую очередь обеспечена водой и электроэнергией

21 сентября, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы обеспечения новых районов индивидуальной жилой застройки водой и электроэнергией надо решать в первую очередь. Такое мнение сегодня во время приема граждан по личным вопросам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

На прием пришла жительница деревни Ятвезь Волковысского района, где активно строится индивидуальное жилье. Около двух десятков новых домов сейчас находятся в большой степени готовности, однако, ввести их в эксплуатацию и начать жить владельцы не могут из-за отсутствия коммуникаций. Подведено лишь электричество, а вот газопровода и водопровода пока нет. Районные власти объяснили ситуацию нехваткой средств. Владимир Кравцов поручил областным и районным заинтересованным ведомствам подробнее рассмотреть ситуацию с выездом на место, оперативно принять решение, способствующее вводу домов в эксплуатацию.

"Отмечаем рост интереса к индивидуальному строительству. Люди все чаще хотят построить именно дом, а не жить в квартире. В регионе это желание поддерживается, участки выделяются, но наша задача - обеспечить их необходимой инфраструктурой. Для начала, как минимум, электричество, вода, подъездные пути. Эти вопросы, несмотря на то, что они требуют больших затрат, необходимо решать в первую очередь", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что актуальной в регионе до недавнего времени оставалась проблема дорог в новых районах индивидуальной застройки. Сейчас за решение этого вопроса в области взялись планомерно и системно: улицы приводятся в порядок. Как итог - снижение количества обращений по этой теме.

Староста деревни Мочулино Волковысского района также отметил, что взаимодействие с местными властями позволило снять многие проблемные вопросы. Например, удалось привести в порядок дорогу, подсветить опасный пешеходный переход. Довольны жители деревни и тем, что возведена станция обезжелезивания воды.

"Вопросам качества воды в регионе уделяется повышенное внимание. У вас проблема снята. Однако около 100 населенных пунктов области также нуждаются в постройке подобных станций. Строительство их ведется активно. Например, в Волковысском районе было недавно введено в эксплуатацию две станции, еще две будут открыты в следующем году", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в течение нескольких ближайших лет в области планируется полностью решить проблему с качеством воды.

Среди интересующих жителей Волковыска вопросов и ход строительства хирургического корпуса центральной районной больницы. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в ближайшее время. Новый корпус будет оснащен современнейшим медицинским оборудованием. На закупку такового и строительные работы было использовано свыше Br40 млн. Это шаг в повышении качества обслуживания жителей района: многие виды медицинских услуг они смогут получать на месте, отпадет необходимость в поездках в областной центр.-0-