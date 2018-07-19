19 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Крытый футбольный манеж планируют построить в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Строительство этого объекта с гостиницей на территории Печерского лесопарка предусматривает концепция развития Могилева до 2020 года. Для воплощения задуманного в жизнь активно ведется поиск инвестора, прорабатываются возможные варианты. Один из них - с участием Белорусской федерации футбола, по аналогии с реализованными проектами строительства футбольных манежей в Гродно и Бресте.

Проект спортивного объекта типовой: несколько раздевалок, кафе, класс для занятий, комната медицинского персонала, судейская комната, тренерские комнаты, административные помещения и несколько игровых полей, или одно большое, которое можно разделить на части.

В настоящее время ведется подбор подходящей площадки для футбольного манежа.-0-