Куда пойти в Минске в выходные: A-fest, юбилейные выставки и семейный квест

В ближайшие выходные минчане и гости столицы смогут насладиться не только прекрасной солнечной погодой, но и самыми разнообразными развлечениями. Поскольку на этой неделе мэтры белорусского искусства - Игорь Лученок и Владимир Прокопцов - отпраздновали юбилеи, есть повод ближе познакомиться с их творчеством, посетив тематические выставки в Музее истории театральной и музыкальной культуры и Национальном художественном музее. "Афиша" также предлагает своим читателям повеселиться на A-fest в Лошицком парке, совершить музыкальное путешествие "От барокко до современности", отдохнуть на Семейном квест-фесте и провести воскресный вечер за просмотром хорошего кино.

Регионы приглашают на праздник моря у Августовского канала, Медовый спас в Альбути, экофестиваль в Освее и фестиваль радиоуправляемых моделей под Берестовицей.

СУББОТА, 11 августа

Утром погружаемся в творчество Игоря Лученка

На этой неделе в Музее истории театральной и музыкальной культуры открылась выставка под названием "Очарованный музыкой" к 80-летию народного артиста Беларуси, народного артиста СССР Игоря Лученка.

Игорь Лученок

Посетители смогут познакомиться с документальными материалами, фотографиями, увидеть личные вещи, поздравления, грамоты кавалера ордена Франциска Скорины, лауреата Государственной премии БССР и специальной премии Президента Республики Беларусь, председателя правления Белорусского союза композиторов Игоря Лученка. Для гостей музея уникальная экспозиция станет ключом к пониманию творчества композитора, раскроет малоизвестные факты о его личности и судьбе.

Вход на выставку платный.

Место: пер. Музыкальный, 5 (Музей истории театральной и музыкальной культуры).

Время: 10.00-17.30.

Днем танцуем под песни Софи Эллис-Бекстор на А-fest

В эти выходные минчан и гостей города ждет самый яркий бесплатный open air лета - A-fest. Фестиваль соберет в Лошицком парке отличных музыкантов, которые порадуют публику лучшими танцевальными композициями. Хедлайнером станет популярная исполнительница электронной музыки Софи Эллис-Бекстор, которая споет "Murder On The Dancefloor", "Heartbreak (Make Me A Dancer)", "Get Over You" и другие хиты. На главную сцену А-fest выйдут также Ян Десталь из Modjo и белорусская рок-группа "Без билета".

Кроме того, гости фестиваля смогут насладиться выступлениями таких талантливых белорусских исполнителей, как Tanin Jazz, BEZ.NOT, Mustelide. Драйва и ярких эмоций добавят рокеры из :B:N, а музыканты Akute настроят слушателей на лирическую волну.

Превосходное настроение посетителям A-Fest подарит отличная музыка и красота Лошицкого парка. Кроме того, гости смогут попробовать всевозможные угощения фуд-корта, посетить спортивные и развлекательные зоны.

Место: проезд Чижевских, 10 (Лошицкий парк).

Время: 12.00-23.00.

Вечером совершим музыкальное путешествие "От барокко до современности"

Музыку разных эпох можно услышать 11 августа на территории Верхнего города столицы в программе "От барокко до современности". Это пятый концерт фестиваля "Классика у ратуши с velcom".

Музыкальное путешествие в этот вечер захватит сразу четыре столетия, гидом по которым станет заслуженный коллектив Беларуси "Музыкальная капелла "Сонорус" Минской области". Дирижировать будет талантливый и харизматичный лауреат международных конкурсов Александр Хумала, а солировать в сопровождении оркестра - скрипачка Оксана Герасименок, баянист Андрей Цалко и вокалистка Большого театра Беларуси Ирина Кучинская (сопрано).

Фото из архива

Сменять друг друга будут классика Вивальди и Моцарта, романтические мелодии Форе, Респиги и Уильямса, пестрое звучание современности с зажигательными ритмами и острыми гармониями Пьяццоллы и Маркеса.

Мероприятию будет предшествовать традиционная акция "Свободный рояль": с 18.00 до 19.00 минчане и гости столицы смогут исполнить любимые музыкальные произведения для широкой публики. В проекте нет ограничений по возрасту и музыкальным предпочтениям.

Также до начала концерта во время прогулки по территории Верхнего города можно послушать выступления музыкантов проекта "Пешеходка".

Вход бесплатный.

Место: пл. Свободы.

Начало в 20.30.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа

Утром открываем Беларусь на авторской выставке Владимира Прокопцова

Отличным поводом в эти выходные посетить Национальный художественный музей стало открытие персональной выставки его директора, художника Владимира Прокопцова. Экспозиция "Моя Беларусь", приуроченная к 65-летию живописца, - это своеобразный творческий отчет. Все 30 полотен отражают философское миропонимание художника. Значительная часть картин посвящена малой родине автора - добрушскому краю.

Владимир Прокопцов. Фото из архива

На выставке демонстрируются произведения разных периодов творчества Владимира Прокопцова, обладающего узнаваемым стилем, который сложился под влиянием витебской художественной школы.

Выставка, стартовавшая 8 августа в 8 часов 8 минут 8 секунд, продлится всего 8 дней 8 часов 8 минут 8 секунд, так что желающим полюбоваться картинами стоит поспешить.

Вход в музей платный.

Место: ул. Ленина, 20 (Национальный художественный музей).

Время: 11.00-19.00.

Днем развлекаемся на Семейном квест-фесте

Любителей активного отдыха парк "Дримлэнд" приглашает в эти выходные на Семейный квест-фест. Взрослые и дети смогут принять участие в увлекательном масштабном квесте, а также исследовать обширное квест-меню и подобрать себе развлечения по вкусу.

На входе в парк каждая семья получит карту сокровищ. На ней будут обозначены места, где можно найти или заработать валюту фестиваля - "квестики". В обмен на "квестики" можно получить подарки в "Лавке Сокровищ" или покататься на аттракционах парка "Дримлэнд".

Гостей фестиваля ждет множество игр, конкурсов и головоломок. Для маленьких посетителей будет оборудована площадка с играми от крупнейших развлекательных центров. Участвуя в занимательных квестах, мальчики и девочки примерят на себя роли следопытов, пиратов, детективов. Во время фестиваля в парке будут работать фудкорт, детская площадка "Азбука Ума", релакс-поляна, веревочный городок, батуты, тиры.

В завершение праздника состоится киносеанс под открытым небом. Фильм зрители выберут сами путем голосования.

Посещение парка платное.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: начало квест-феста в 12.00 (в субботу и воскресенье). Начало киносеанса в 21.00.

Вечером наслаждаемся фестивальной новинкой кинематографа

Теплая, романтичная и немного грустная кинокартина талантливого немецкого режиссера Томаса Штубера стоит того, чтобы посвятить ей воскресный вечер. Фильм "Между рядами" в этом году был представлен на 68-м Берлинском международном кинофестивале, где завоевал приз гильдии немецкого арт-хауса.

Картина рассказывает историю молодого работника гипермаркета Кристиана, для которого магазин - это маленькая вселенная. В мире бесконечных стеллажей герой встречает очаровательную девушку Марион из отдела сладостей. Молодые люди постепенно сближаются, часто встречаясь у кофейного автомата. Неизвестно, к чему приведет взаимная симпатия, ведь Марион замужем, а Кристиан слишком застенчив, чтобы сделать первый шаг.

Главные роли в фильме исполнили Сандра Хюллер и Франц Роговский.

Место: кинотеатры "Пионер", Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen.

Время: с 15.35.

Праздник моря на Августовском канале

Одним из самых ярких и запоминающихся событий лета на Августовском канале станет праздник моря, который пройдет в окрестностях шлюза Домбровка 11 августа.

Традиционно на празднике состоятся так называемые заплывы на чем попало: команды из разных регионов области представят самодельные плавательные средства, изготовленные порой из самых причудливых материалов. Откроет заплыв корабль "Праздник" под руководством Капитана Августа. Этот капитан, где бы он ни появился, несет с собой море веселья, радости и развлечений.

На территории праздника развернется несколько тематических зон. Помимо состязаний по триатлону, велопробегу, гиревому спорту, гостей ожидают зрелищные конкурсы: "Перенос жены", соревнования по метанию рыбацкого сапога и спасательного круга на кубок Капитана Августа. Стоит понаблюдать и за перипетиями турнира по болотному футболу: на полное грязи поле выйдут команды из районов Гродненской области и представители ближнего зарубежья.

На площадке в "Портлэнде" можно будет сколько угодно прыгать на батутах, фотографироваться возле ярких фотозон, участвовать в конкурсах и получать подарки. Посетителей ждут "Релакс-порт", курортная зона FreeSun, пляжные игры и мастер-класс по зажигательным латиноамериканским танцам. Меломанов не отпустит до самого вечера площадка "Музыкальная волна". В "Порт-мастере" каждый получит возможность оставить на память о празднике приятный сувенир, сделанный своими руками, а также отправить в счастливое плавание свое желание, которое обязательно исполнится.

Медовый спас в усадьбе Якуба Коласа

Медовый спас отпразднуют 11 августа в мемориальной усадьбе Альбуть, где прошло детство народного поэта Беларуси Якуба Колоса. Мероприятие будет приурочено к 95-летию поэмы "Новая земля".

В субботу в 10.30 от здания Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа отправится автобус в направлении Альбути. На месте гостей с песнями встретят артисты художественной самодеятельности города Столбцы. Далее всех ждет развлекательная программа "Мед на столе - благополучие в семье", экскурсия по усадьбе и театрализованная забава "Развлечения знахарки".

Посетители праздника смогут поучаствовать в викторине, побывать на мастер-классе по пчеловодству, узнать от врача-косметолога о лечебных свойствах меда и, конечно же, выпить чаю с медом и ароматными блинами. По окончании мероприятия организаторы предлагают провести пикник на природе.

Экофестиваль в Освее

515-летие городского поселка Освея Верхнедвинского района отметят 10-11 августа экофестивалем "Освейские росы", а также конкурсами и праздником "С любовью к людям и земле".

В первый день торжеств, 10 августа, состоится экологический фестиваль. Стартует он акцией по благоустройству Освейского озера: неравнодушные жители очистят от мусора его берега. В этот день заказник "Освейский" продемонстрирует фильм о его природе и о том, как важно беречь окружающую красоту. Ближе к вечеру пройдут конкурсы с аттракционами для детей и дискотека.

Более насыщенным станет второй день торжеств, 11 августа, который начнется с конкурса среди рыбаков. С утра они отправятся на лодках на Освейское озеро, где за определенное время нужно будет наловить как можно больше рыбы. Во время праздника "С любовью к людям и земле" организуют часовую экскурсию на живописный остров Ду и по самому Освейскому озеру.

Кроме того, 11 августа пройдет круглый стол по экологическому туризму и его развитию в нашей стране с участием гостей из российского Себежа и директоров заказников Беларуси. Во второй половине дня запланированы спортивные соревнования, церемония возложения цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время концерта состоится чествование победителей в конкурсе лучших подворий и организаций по благоустройству, наградят грамотами и вручат сувениры самым маленьким жителям Освеи, старожилам и юбилярам. Украсят концертную программу творческие номера Домов культуры. На празднике будут работать игровая площадка, выездная торговля, этноуголок.

Завершится празднование дискотекой и фейерверком.

Фестиваль радиоуправляемых моделей под Берестовицей

Радиоуправляемые модели самолетов разных эпох посоревнуются 11 и 12 августа в Берестовицком районе, где в седьмой раз пройдет фестиваль радиоуправляемых моделей "Берестовица собирает друзей". Участие в нем примут свыше 50 моделистов из всех регионов страны, а также гости из Польши и России.

Одними из самых зрелищных станут соревнования по воздушному бою в рамках этапа Кубка Беларуси в классе "Союз-500", где впервые помимо моделей времен Второй мировой войны, посоревнуются между собой и модели бипланов Первой мировой. В программе - соревнования планеристов, полеты моделей гидросамолетов, радиоуправляемых вертолетов. Также запланированы тематические мастер-классы и мини-чемпионат радиоуправляемых яхт.-0-