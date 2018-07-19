Куда пойти в Минске в выходные: День пожарной службы, праздник эстонской культуры и "Импролето"

Рабочая неделя близится к завершению, а значит, самое время задуматься о планах на выходные. "Афиша" предлагает отпраздновать День пожарной службы, побывать на фестивале эстонской культуры, погрузиться в волшебный мир оперетты под открытым небом и насладиться романтическим киносеансом в Верхнем городе. Кроме того, минчан ждут невероятные впечатления от жилых домов Чунцина, приключения с Джимом Пуговкой и машинистом Лукасом, а также изумительные импровизации участников музыкального феста "Импролето".

Застоличная афиша приглашает увидеть "Наш Грюнвальд" в Дудутках, отдохнуть на бард-фестивале под Новогрудком и посетить "Вишневый фестиваль" в Глубоком.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 21 июля

Утро на празднике ко Дню пожарной службы

Праздничные мероприятия ко Дню пожарной службы пройдут на 112 площадках в Минске 21 июля.

Гостей праздника ожидают парад пожарной аварийно-спасательной техники, который начнется в 11.00 на проспекте Независимости в районе площади Победы. После этого техника будет выставлена в парке Горького, где пройдет праздничный концерт.

Для детей спасатели подготовили интересные конкурсы и викторины. Их участники смогут не только получить много полезной информации, но и заработать специальные жетоны, которые можно будет обменять на сувениры и сладкие призы.

Место: от пл. Победы.

Время: с 11.00.

Стоимость: бесплатно.

День на празднике эстонской культуры

Праздник "Эстония 100" пройдет на территории Верхнего города.

Творческие коллективы из Эстонии с 12.00 до 17.00 перенесут зрителей на свою родину. Семейный ансамбль Pereansambel Kihnu Virve (в его составе будет и 90-летняя основательница ансамбля Вирве Кёстер), вокально-хореографический коллектив Rahvuskultuuriselts Kirmas, танцевальный коллектив Tantsuaansambel Lee, мужской хор M.Lüdigi nim.Meeskoori, духовые оркестры Kalev и Saxson, а также сольные исполнители Келли Уустани и Пеетера Калюумяе познакомят с настоящей эстонской музыкой, раскрывая все ее грани и разрушая стереотипы.

Гостей праздника ждут увлекательные мастер-классы по эстонским танцам и национальным играм. На выставке изделий мастеров декоративно-прикладного искусства можно приобрести уникальные сувениры и предметы быта. Состоится дегустация блюд национальной эстонской кухни, мастер-класс по копчению рыбы.

Также на мероприятии пройдет туристическая презентация Городской управы города Пярну и его спа-гостиницы "Тервис", транспортных услуг компании "Люкс-экспресс".

Место: пл. Свободы.

Время: с 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечер классики у Ратуши

Проект "Классика у Ратуши с velcom" порадует минчан и гостей столицы программой "Волшебный мир оперетты". Публике представят мировые шедевры композиторов, чьи имена известны даже далеким от классической музыки людям.

Можно будет поучаствовать в акции "Свободный рояль" и самому исполнить любимую композицию. Также организаторы расширили детскую площадку, оформили фотозону. Для малышей проведут мастер-классы и развлекательные мероприятия. Концерты будут транслироваться на больших экранах.

Место: пл. Свободы.

Время: с 20.30.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июля

Утро впечатлений от жилых домов Чунцина

Выставка китайской живописи "Впечатления от жилых домов Чунцина" проходит в художественной галерее Михаила Савицкого.

В экспозиции представлены более 60 произведений искусства гохуа - традиционной китайской живописи, подразумевающей рисование с помощью писчей кисти, туши и красок гохуа на шелке или бумаге из бамбуковых волокон. Среди экспонатов - работы деятелей китайского искусства с уникальным взглядом на изображения переулков, домов и изящных сельских усадеб, а также облик жилых домов современного Чунцина. На выставке также можно увидеть работы белорусских художников, принимавших участие в пленэре в Чунцине в 2015 году.

"Жилые дома Чунцина обладают уникальной архитектурой и стилем. Особенно это относится к пользующимся популярностью домам на сваях, которые задней частью опираются на горы, а фронтальной повернуты к воде. Они естественно вписались в окружающую природу и стали исключительным обликом традиционных жилищ города", - пояснили организаторы выставки.

Выставка продлится до 22 июля. Она входит в программу Дней культуры города Чунцин в Минске.

День приключений с Джимом Пуговкой и машинистом Лукасом

В эти выходные кинотеатры Минска предлагают всей семьей отправиться в увлекательное путешествие по волшебному миру Джима Пуговки и машиниста Лукаса. Взрослые зрители смогут окунуться в сказку вместе с детьми, которые будут в восторге от храброго маленького героя, готового к самым невероятным приключениям.

Фильм "Джим Пуговка и машинист Лукас" снят в жанре фэнтези по мотивам одноименного романа немецкого писателя Михаэля Энде. Действие разворачивается в волшебной стране Медландии, расположенной на острове. Сюда почтальон доставил посылку с маленьким мальчиком. Немногочисленные обитатели Медландии, в том числе машинист Лукас и паровоз Эмма, на протяжении долгих лет воспитывали малыша Джима. Мальчик вырос в храброго искателя приключений: на поезде-вездеходе он готов отправиться через океан и пустыню в город Драконов, побороть великанов и спасти принцессу.

Над созданием киноленты работал немецкий режиссер Деннис Ганзель. В главных ролях снимались Хеннинг Баум, Соломон Гордон, Као Ченмин.

Место: ул. П. Мстиславца, 11 (velcom cinema Silver Screen в ТЦ "Дана Молл")

Время: 14.45.

Стоимость: от Br7.

Вечер на музыкальном фесте "Импролето"

В Музее-мастерской Заира Азгура пройдет третий музыкальный фест "Импролето".

Выступят лучшие музыканты-импровизаторы Минска:

Виктор Семашко & Fantastic Swimmers (Беларусь-Польша). Проект образован в 2005 году, в 2018 стал международным. Ансамбль специализируется на контролируемой и спонтанной импровизации с использованием акустических инструментов и смысловых графиков.

Yahor Jeihalo (Беларусь-Индия). Белорусский музыкант, стипендиат фонда ICCR по изучению индийской классической музыки (Нью-Дели, 2012-2015гг.).

Antara (Беларусь). Медитативная музыка на этнических японских флейтах.

LF spring croak (Беларусь). Шумовой дуэт из Минска созданный в 2018 году. В основе импровизации игра на препарированной гитаре и пружинах.

Алексей Ворсоба - Леонид Нарушевич (Беларусь). Проект двух самобытных белорусских музыкантов: Алексея Ворсобы (аккордеон), лидера группы "Port Mone" и создателя Minsk Improvisers Orchestra и Леонида Нарушевича (гитара), лидера группы "Князь Мышкин" и художественного руководителя феста "Импролето".

Место: ул. З. Азгура, 8 (внутренний дворик).

Время: с 18.00.

Стоимость: Br5.

Романтический киносеанс в Верхнем городе

Французскую романтическую комедию покажут 21 июля на открытом воздухе в историческом центре Минска. На этот раз в рамках проекта Open Air Cinema зрителям представят кинокартину режиссера Шарля Немеса "Отель романтических свиданий".

Главная героиня Элис молода, красива, занимается любимым делом. Потеряв мужа несколько лет назад, она так и не смогла найти мужчину, который сделал бы ее счастливой. Но ближайшие подруги полны решимости выдать ее замуж. Именно для этого они отправляют Элис в самый романтический отель на свете -"Нормандию" в Довиле - с надеждой, что там она точно кого-нибудь встретит.

Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция".

Место: ул. Кирилла и Мефодия, 6 (внутренний дворик).

Время: 21.30.

Стоимость: бесплатно.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль "Наш Грюнвальд" в Дудутках

Более 70 клубов военно-исторической реконструкции XIV-XV веков примут участие в турнирах Х Международного фестиваля средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд". Фестиваль пройдет 20-21 июля в музейном комплексе в Дудутках.

Главное событие феста - реконструкция Грюнвальдской битвы, самого масштабного сражения средневековой Европы, которое состоялось 15 июля 1410 года между войсками Тевтонского ордена и союзников: Великого княжества Литовского (современная Беларусь) и Королевства Польского.

В театрализации этого легендарного эпизода участвуют представители 72 клубов военно-исторической реконструкции из Беларуси и России. Причем если раньше белорусы представляли подавляющее большинство, то на нынешнем фестивале российских реконструкторов будет более 40%.

Во время феста будет организована традиционная средневековая турнирная дисциплина "Битва Дворов", в которой примут участие клубы, реконструирующие эпоху рыцарства XIV-XV веков.

Каждая команда состоит из рыцаря-предводителя, его васалов, оруженосцев, слуг и так далее. Всего не менее 10 человек, причем это могут быть как представители одного клуба, так и объединение нескольких. Каждый двор имеет свою геральдическую одежду, отличительные знаки и соответственно своего герольда, который зачитывает представление команд и всех рыцарей, их регалий.

"Битва Дворов" организована по классическому турнирному принципу: победитель в битве между двумя дворами выходит на победителя в другой паре и так далее. Состязание каждой пары включает три раунда. Перед каждым из них предводители двух дворов договариваются, в каком формате пройдет очередная битва: либо это выход один на один, либо всей командой, либо сражаются только оруженосцы или только васалы.

Боевая часть программы фестиваля также включает рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, массовые сражения (бугурты). Главным событием второго дня станет полноконтактный конный рыцарский турнир по правилам XV века. Со сцены гостей будут услаждать веселыми и романтичными напевами и ритмами лучшие фолк- и рок-коллективы Беларуси, России и стран Европы. Пройдут мастер-классы по средневековым танцам и ремеслам, будет работать город мастеров, интерактивные площадки, мастерские по изготовлению доспехов, литью ювелирных изделий, обработке камня, изготовлению оружия, плавке руды, окраске тканей, гончарные и кузнечные мастерские.

Организаторами фестиваля выступают экстрим-театр "Берсерк", Александр Рак и музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий "Дудутки".

Бард-фестиваль под Новогрудком

Поклонники Владимира Высоцкого съедутся на бард-фестиваль, который пройдет на озере Литовка под Новогрудком 21-22 июля.

Региональный фестиваль-конкурс бардовской песни "Музыка сердец" соберет почитателей творчества советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого уже в пятый раз. Место проведения фестиваля выбрано не случайно. Владимир Высоцкий жил в Новогрудке во время съемок фильма "Сыновья уходят в бой". Сначала он поселился в гостинице, затем перебрался в частный дом на берегу озера Литовка, куда к нему приехала Марина Влади. Они были вдохновлены красотой и историей новогрудской земли. Марина Влади писала в своих воспоминаниях, что именно здесь родились темы большинства песен военного цикла Высоцкого.

Одной из фишек нынешнего фестиваля станет ночная трансляция картины "Сыновья уходят в бой". Киноэкран будет установлен прямо на берегу озера. Главным же на празднике по-прежнему остаются бардовские песни: в конкурсной программе примут участие исполнители со всей страны. Запланированы культурные мероприятия и в самом райцентре.

Во второй день фестиваля в гостинице откроется музыкальный салон "Струна, звучащая стихами". Разместится он в номере-музее, где воссоздали атмосферу 50-летней давности. Примечательно, что этот необычный номер можно снять.

На протяжении двух праздничных дней будет открыт палаточный городок, развернутся спортивная, развлекательная и детская площадки, откроются тематические книжные и фотовыставки, точки выездной торговли.

Завершится фестиваль концертом гостей и победителей конкурсов разных лет.

Каждый час от автовокзала в Новогрудке к месту праздника будет курсировать автобус.

"Вишневый фестиваль" в Глубоком

В Глубоком 17-21 июля проходит "Вишневый фестиваль".

Основные мероприятия запланированы на 20 и 21 июля. Самые популярные у зрителей - театрализованная программа, этновечеринка, конкурс баянистов (Гран-при в нем - баян вишневого цвета), регистрация брака "Вишневая свадьба", концерт зарубежных коллективов. Бесплатный концерт также даст выпускница Венской консерватории Юлия Лебеденко.

По традиции от монументально-декоративной скульптуры "Глыбоцкая вішня" к центральной сцене пройдет праздничное шествие с участием Вишневой Королевы. Кстати, в нынешнем году торжественно откроется собственная резиденция королевы - это большой дом в виде вишневого цветка с пятью комнатами на берегу озера Кагальное. Внутри здания находится бюст создателя популярного сорта вишни Болеслава Лапыря. Рядом с резиденцией появятся два кованных дерева: на одном будут изображены гербы городов-побратимов Глубокого, на втором - флаги стран-участниц фестиваля.

Во время фестиваля откроется новая детская площадка, пройдет финал международного туристического конкурса красоты "Мисс экстрим". А на конференции по садоводству специалисты поделятся результатами своих исследований и обсудят актуальные вопросы.

Проект "Вишневый фестиваль" Глубокского района в 2012 году занял второе место в Республиканском конкурсе творческих работ по продвижению городов и регионов Беларуси на III Международном форуме "Имидж Республики Беларусь: время действовать". Это событие положило начало процессу возвращения Глубокскому краю прежнего почетного звания "Город-сад": вишневые деревья сегодня можно увидеть практически в каждом дворе города и района.-0-