Куда пойти в Минске в выходные: День рождения зоопарка, велобаталии и два праздника национальных культур

Побывать на Дне рождения зоопарка, почувствовать себя своим на праздниках украинской и корейской культур, поучаствовать в шоссейной велогонке или конкурсе "ВелоМисс", насладиться классической или современной электронной музыкой - все это можно успеть сделать в предстоящий уикенд. Все самое интересное и "вкусное" в Афише выходного дня.

Тем временем застоличная афиша приглашает на чемпионат Беларуси по автослалому в Могилеве, баттл гармонистов и частушечников в Ляховичском районе, авиационно-спортивный праздник в Щучине, экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія…" в Свислочи, праздник ткачества "Кросенцы" в Ветковском районе, фестиваль-слет Expedition-Tour 2018 в Логойском районе, фестиваль "Со спортом по жизни!" в Ивацевичах и на "Помидорную битву" в Ивье.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 18 августа

Утро на Дне рождения зоопарка…

Минский зоопарк масштабно отметит День рождения 18 августа.

Гости зоопарка в этот день получат особые подарки: можно будет увидеть показательное кормление малышей, рожденных этой весной. Посетители смогут наблюдать за повадками и отметить вкусовые предпочтения котят-оцелотов Спартака и Геркулеса, зубренка Булата и его родителей, детенышей носух и дикобразов.

По традиции в этот день проводится конное шоу. Всадники продемонстрируют мастерство выездки на верховых лошадях и джигитовку (верховая акробатика).

С 10.00 маленьких гостей будут завлекать в игровые зоны, где можно строить города, расписывать деревянные фигурки, мастерить кукол, веселиться на аттракционах "Ну, погоди!" и Angry Birds. Будут работать летнее кафе, сувенирные ларьки, организуют катание на лошади.

Как и полагается на праздник, в День рождения зоопарка будет много музыки. Возле экзотариума можно будет послушать струнный квартет Anima. На сцене у входа состоится концерт, который откроет зажигательный цирковой ансамбль "Романтики". Специальный гость праздника - Белорусский государственный ансамбль "Песняры", который полтора часа будет радовать публику своими хитами и новыми песнями.

Вход платный.

Место: ул. Ташкентская, 40.

Время: с 10.00.

…или на шоссейной велогонке

Международные соревнования по велосипедному спорту на шоссе Europe Tour UCI "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" 18-19 августа соберут в белорусской столице 23 команды из 13 стран.

За звание победителей будут бороться более 160 гонщиков из Беларуси, России, стран Балтии, Украины, Польши и других. Стартовой и финишной площадкой станет территория у торгово-развлекательного центра Galleria Minsk. Спортсменам 18 августа предстоит преодолеть пять кругов вокруг Заславского водохранилища, 19 августа - 10 кругов по центральной части проспекта Победителей.

Нынешняя гонка важна с точки зрения подготовки к проведению II Европейских игр. "Кубок Минска" и "Гран-при Минска" являются этапом соревнований Europe Tour UCI, внесены в календарь Международного союза велосипедистов. Команды получат рейтинговые очки, которые влияют на дальнейшее участие в главном шоссейном старте - чемпионате мира.

Место: старт от ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9).

Время: с 11.00.

День на празднике украинской культуры

Праздник украинской культуры пройдет с 12.00 до 17.00 в Верхнем городе.

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители из Украины и Беларуси внесут музыкальную палитру ярких красок в национальном стиле.

Отдыхающие смогут прогуляться по калейдоскопу выставок, где будет представлена живопись профессиональных художников, вышивка мастеров народного творчества, керамика, лозоплетение, соломоплетение, ткачество, украинская литература, фотоработы и сладкое многообразие кондитерских изделий.

Вход на мероприятие свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 12.00 до 17.00.

Музыкальный вечер с Minsk Festival Orchestra

Программа Minsk Festival Orchestra будет представлена минчанам и гостям столицы в Верхнем городе в рамках фестиваля "Классика у ратуши с velcom".

Проект Minsk Festival Orchestra объединяет белорусских музыкантов, живущих и работающих за пределами нашей страны.

В концерте примет участие прославленный пианист, дирижер Тимур Сергееня.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 20.30 до 23.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 августа

Утро на велопараде девушек

Велопарад девушек и конкурс "ВелоМисс" пройдут в Минске.

Заезд начнется в 12.00, у него кольцевой маршрут в 5,5 км. Старт и финиш на площадке напротив ТРЦ Galleria Minsk (по стороне Дворца спорта), разворот у ТЦ "Замок". К слову, парни также могут присоединиться к колонне.

Движение будет организовано по проезжей части прогулочной скоростью - около 15 км/ч. Сопровождать мероприятие и помогать в случае поломок велосипеда и других непредвиденных обстоятельств будут опытные волонтеры Минского велосипедного общества.

Велозаезд предполагается в международном формате #cyclechic ("велосипедный шик"). Организаторы призывают участниц и участников отойти от спортивного стиля одежды и выехать в городском повседневном стиле, чтобы продемонстрировать широкие возможности использования велотранспорта.

После праздничного заезда на площадке у Дворца спорта пройдет конкурс "ВелоМисс". Для гостей в этот день будет приготовлено огромное количество развлечений, сюрпризов и соревнований.

Мероприятия организованы велосипедным клубом "Минск" и Минским велосипедным обществом и входят в программу международной шоссейной велогонки Europe Tour UCI "Гран-при Минска".

Заезд бесплатный.

Место: старт напротив ТРЦ Galleria Minsk (пр-т Победителей, 9).

Время: с 12.00.

День на празднике корейской культуры

На площади Свободы с 13.00 до 17.00 развернется праздник корейской культуры.

Организаторы учли пожелания гостей прошлогоднего фестиваля, поэтому программа обещает быть особенно интересной. Например, полюбившееся многим и популярное в мире современное направление корейской культуры К-РОР будет представлено еще большим количеством белорусских танцевальных коллективов. Все корейские музыкальные новинки и танцевальные хиты прозвучат на главной сцене Верхнего города.

Традиционную культуру "Страны утренней свежести" представит творческий коллектив корейской культуры "Ариранг", действующий при Ассоциации белорусских корейцев. Благодаря ему зрители увидят образцы придворного, народного, ритуального и нового традиционного танца, авторские танцы современного корейского хореографического искусства, а также услышат игру на ударных инструментах, которая является еще и своеобразным театральным действом. В концертной программе заявлены корейские танцы с ножами, веерами и барабанами, ритуальные танцы, знакомство с легендами о возникновении этих танцев и традиционным корейским костюмом ханбок.

Также на фестивале выступит команда профессионалов корейского боевого искусства таэквондо, а помогать им будут местные воспитанники клуба таэквондо "Вертушка", которые дополнительно проведут мастер-класс для всех желающих.

Гостям праздника представится возможность освоить азы каллиграфии, поиграть в традиционные корейские игры "ют-нори" (командная стратегическая игра), "тухо" (метание стрел), сфотографироваться в ханбоке, посетить информационный стенд Республики Корея по туризму и образованию, самостоятельно изготовить традиционную корейскую маску, продегустировать блюда корейской кухни и многое другое.

Вход на мероприятие свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 13.00 до 17.00.

Вечер на фестивале электронной музыки

Фестиваль электронной музыки RE:Fresh Wave Festival в парке Dreamland может стать прекрасным завершением выходных дней.

Фестиваль начнется 18 августа в 22.00 и продлится ровно сутки - до 22.00 19 августа. В это время вся территория аквапарка превратится в музыкальный город с различными локациями для отдыха и танцев. 4 танцпола, фудкорты, горки, огромный волновой бассейн и многое другое.

Гостей ожидает насыщенная музыкальная программа.

Вход платный.

Место: ул. Орловская, 80.

Время: до 22.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Чемпионат Беларуси по автослалому в Могилеве

Чемпионат Беларуси по автослалому стартует 18 августа в Могилеве.

Соревнования по скоростному маневрированию - составная часть республиканской акции "Спортсмены за безопасность дорожного движения", в которой участвуют лучшие представители автоспорта. Акция пройдет в 16-й раз при поддержке УГАИ МВД. В этом году формат чемпионата изменился: до 7 городов расширилась география его проведения, а два этапа будут организованы в одной области два дня подряд.

Открытие чемпионата состоится в Могилеве 18 августа. Зрители смогут насладиться не только мастерством спортсменов, но и протестировать новые автомобили, сфотографироваться в аварийно-спасательной машине и ретроавто, получить призы от сотрудников ГАИ. 25 августа спортсмены сделают остановку в Полоцке, а уже на следующий день отправятся в Витебск, где их ждет самая длинная и скоростная трасса. Далее чемпионат пройдет в Гродно, Гомеле, Барановичах и финиширует в столице. Соревнования будут организованы в абсолютном, любительском и командном зачетах.

Финальные заезды чемпионата по автослалому в Минске планируется провести 30 сентября, но будет учитываться погода. Если последнее воскресенье сентября будет дождливым, то соревнования перенесут на 7 октября.

Баттл гармонистов и частушечников в Ляховичском районе

17-й праздник фольклорного искусства "З крыніц спрадвечных" состоится 18 августа в Ляховичском районе.

По уже сложившейся традиции праздник пройдет на территории комплекса бывшей усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка - самом популярном туристическом объекте Ляховичского района. Фольклорный open-air в декорациях старинного дворцово-паркового ансамбля откроет торжественное шествие гостей и участников фестиваля.

Заявки на участие в мероприятии прислали 17 коллективов фольклорного искусства и более 50 индивидуальных исполнителей. Украшением праздника станут конкурсные выступления. Творческие состязания пройдут в трех номинациях и начнутся с фольклорных песен в исполнении детских и взрослых коллективов. Затем будут продемонстрированы различные народные обряды - свадебный, купальский, дожиночный. Последними на сцену выдут гармонисты и частушечники. В музыкальном баттле сойдутся местные исполнители, пинчане и представители Пружанского района.

Программа праздника ежегодно дополняется новыми мероприятиями. Местный клуб военно-исторической реконструкции "Кантан Цюрих" организует рыцарский турнир. Агроусадьба "Золотая подкова" из Барановичского района - конное шоу и прогулки на лошадях. На выставке декоративно-прикладного искусства впервые будет представлено кузнечное дело, валяние одежды и обуви. Во время мастер-классов желающие смогут обучиться искусству соломоплетения, ткачеству, работе с глиной, изготовлению кукол-оберегов.

В течение всего дня будут работать торговые ряды, выставка-продажа работ народных умельцев. Гости праздника смогут продегустировать блюда национальной кухни, сделать снимок на память в оформленной в старинном стиле фотогостиной.

Авиационно-спортивный праздник в Щучине

Авиационно-спортивный праздник "Щучин набирает высоту" пройдет 18 августа в районе бывшего военного аэродрома райцентра.

В программу включены авиафестиваль, концерт, выставка народных мастеров, конкурс "Мисс и Мистер Щучин", дискотека, танцевальный флеш-моб. Предусмотрена работа аттракционов, объектов торговли, будут представлены образцы военной техники, экспозиция частного музея "Бункер-74", показательное выступление военнослужащих разведывательного подразделения. Гостям предложат экскурсию "Мы выбираем небо", во время которой можно ознакомиться с историей Щучинского аэродрома, а также с экспозицией дворца Друцких-Любецких "Щучин - город авиаторов".

Фото с сайта Министерства обороны

Мероприятие проводится ежегодно. Организаторы в этот раз подготовили немало сюрпризов, в том числе состоится представление единственного в Беларуси четырехметрового танцующего медведя. На сцене во время фестиваля выступят группы "Без билета", Clubnika, Влада, кавер-бенд In Vino, Алексей Гросс, Алеся Боярских и другие.

Украшением праздника станут демонстрационные полеты вертолетов Ми-8 и показательные выступления нештатной спортивно-парашютной команды Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны "Белорусские ястребы", полеты малой авиации и парапланеристов. При благоприятных погодных условиях желающие смогут совершить обзорные полеты на воздушном шаре.

Экофестиваль "Гамоняць пушчы беларускія…" в Свислочи

В особенности охоты XVII-XIX веков окунутся 18 августа гости экологического фестиваля "Гамоняць пушчы беларускія…" в Свислочи.

Экофестиваль проходит в четвертый раз. И он уже стал визитной карточкой района, так как выступает своеобразным символом природоохранной деятельности, творческой и научной площадкой демонстрации жизнедеятельности людей в гармонии с природой.

Фото Pixabay

Мероприятие соберет в городском парке райцентра гостей из регионов Беларуси, а также из Польши, Литвы и Латвии.

Тематическая площадка позволит окунуться в особенности охоты XVII-XIX веков. Здесь же организуют выставку охотничьих трофеев и рыболовных снастей. На пущанских подворьях гостей фестиваля ждут выставки, концертные и игровые программы, традиционные блюда из даров леса. Для самых юных участников будет работать собственная площадка с выставкой, игровыми и анимационными мастер-классами.

Одним из зрелищных обещает быть конкурс лесорубов. Около 20 лучших вальщиков леса смогут доказать свое профессиональное мастерство в таких номинациях, как обрезка сучьев, раскряжевка бревна, вертикальная раскряжевка. Также можно посетить мастер-классы от профессионалов лесной отрасли.

На протяжении дня на сцене будут проходить выступления профессиональных и любительских коллективов Гродненской и Брестской областей, а также из Польши и Латвии. Народные мастера представят свои изделия, предложат гостям попробовать изготовить сувениры самостоятельно. Поучаствуют ремесленники в выставке-конкурсе "Лес и фантазия". Будут проводить конкурс изделий из вторсырья "Преврати мусор в красоту". На площадке "Мастерская живописи" художники продемонстрируют, как природные композиции находят отражение в картине. Здесь также запланированы тематические мастер-классы. Состоится и выставка работ художников Гродненской области.

Завершится праздник концертно-развлекательной программой с участием эстрадных исполнителей.

Праздник ткачества "Кросенцы" в Ветковском районе

Праздник неглюбского ткачества "Кросенцы" пройдет 19 августа в Ветковском районе.

На празднике можно будет увидеть уникальные рушники неглюбских мастериц. Гостей ожидают мастер-классы по созданию кукол-оберегов, вязанию ковриков, плетению на пальцах, народно-бытовому танцу. Будут работать многочисленные выставки, концертные площадки, зоны развлечений для детей. Интересным обещает быть и конкурс юных ткачей: за победу поборются 11 начинающих мастеров.

Мероприятие нацелено на сохранение и популяризацию традиций неглюбского ткачества, пропаганду народных ремесел и декоративно-прикладного творчества.

Фестиваль-слет Expedition-Tour 2018 в Логойском районе

Х Международный фестиваль-слет любителей активного образа жизни Expedition-Tour 2018 пройдет 17-19 августа в Логойском районе и соберет до тысячи участников.

Местом проведения фестиваля традиционно станет база отдыха "Плещеницы-2" (ООО "Пикник-отель "Экспедиция"). Ожидается, что вместе с белорусскими спортсменами участие примут представители еще 7 стран. На данный момент свои заявки прислали около 500 атлетов из России, Латвии, Литвы, Эстонии.

В программе - проведение спортивных, конкурсных и культурно-развлекательных мероприятий. Запланированы международные соревнования на аквабайках "Кубок балтийских стран 2018" (8 дисциплин) и квадрациклах "Квардро-трофи 2018" (преодоление "грязевой трассы"). Участники продемонстрируют свою силу и сноровку на туристской полосе препятствий, в соревнованиях по перетягиванию каната и гиревому спорту, заездах на каноэ и двухместном катамаране. Они сыграют в дартс, мини-футбол, пляжный волейбол, бадминтон, пляжный и настольный теннис.

Победители в личном зачете будут награждаться денежным призом, медалью и дипломом Министерства спорта и туризма. Общекомандный зачет подведут по мини-футболу, пляжному волейболу, перетягиванию каната, гиревому спорту и дартсу, обладатели призовых мест получат кубки и грамоты.

Заезд и регистрация спортсменов начнутся 17 августа в 16.00. Принять участие в слете могут сборные команды и отдельные участники. Возраст не ограничен.

Фестиваль "Со спортом по жизни!" в Ивацевичах

Фестиваль "Со спортом по жизни!", посвященный началу нового спортивного сезона, впервые пройдет в Ивацевичах 19 августа.

Фото Pixabay

Местом проведения масштабного мероприятия станет площадка у ледовой арены. Фестиваль стартует с велопробега, в котором ожидается участие не менее ста человек - это воспитанники спортивной школы, их родители, работники ДЮСШ. Присоединиться к велосипедистам сможет любой желающий. Колонна в сопровождении Госавтоинспекции проедет по центральным улицам города и, развернувшись на Вокзальной площади, финиширует в месте старта. Здесь состоится интерактивная презентация отделений ДЮСШ - хоккея с шайбой, фигурного катания и плавания. Сейчас в них занимаются 272 юных спортсмена в возрасте от 5 до 14 лет.

Профессиональные тренеры познакомят участников фестиваля со спецификой каждого вида спорта, процессом подготовки спортсменов, проведут мастер-класс управления шайбой и клюшкой. Ребята смогут примерить обмундирование хоккеиста, попробовать себя в качестве вратаря и нападающего. Юные фигуристки продемонстрируют умение кататься на роликовых коньках. Фитнес-инструкторы расскажут взрослым о пользе аквааэробики, массажа. Пройдет запись в открывающиеся спортивно-оздоровительные группы по плаванию.

А 17-18 августа на базе ледовой арены в Ивацевичах состоится предсезонный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2003-2004 годов рождения. В соревнованиях примут участие команды из Бреста, Пинска и Санкт-Петербурга. Вход на трибуны свободный.

Помидорная битва в Ивье

Помидорную битву устроят в Ивье 18 августа.

Праздник "Ивьевский помидор" райцентр примет уже во второй раз. Ивье по праву считается помидорной столицей Гродненской области: ежегодно местные производители поставляют во все регионы Беларуси, а также в страны ближнего зарубежья свыше 4,5 тыс. т витаминной продукции.

Весь праздник, конечно, будет посвящен ивьевскому помидору. По начавшейся в прошлом году традиции на главной сцене будет закатана первая банка томатов урожая этого года.

Праздник будет наполнен яркими событиями. Одним из них станет битва красками цвета помидора. Откроют ее участники конкурса "Властелин села": дальше присоединиться к битве специальными снарядами, наполненными краской холи, смогут все желающие.

Впервые в этом году проведут конкурс на самый большой помидор. Секреты большого урожая в Ивье знают, поэтому ожидается настоящий парад гигантов. Выберут на празднике и лучшее помидорное блюдо, определят самый оригинальный рецепт. Угостят гостей и традиционным - длиной в несколько метров - помидорным бутербродом.

Желающие смогут принять участие в конкурсе на лучший карнавальный костюм "Миссис Помидорка". А организации и предприятия района представят на празднике свое видение оригинального огородного чучела "Чудище в огородище".

Кульминацией праздника станет запуск в небо воздушного помидора. На протяжении всего дня будут работать музыкальные, развлекательные, торговые и игровые площадки.