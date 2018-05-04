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Куда пойти в Минске в выходные: концерты в Верхнем городе, ColorFest и Фестиваль волшебных шаров

Регионы 04.05.2018 | 09:59
Фото из архива
Фото из архива

Короткая рабочая неделя промчалась незаметно, и снова пора задуматься над тем, как провести выходные. "Афиша" предлагает погрузиться в водоворот творчества и открытий вместе с "Ю-фестиваль", полюбоваться экзотическими рыбками на выставке "Аквафорум-2018" и провести вечерний сеанс медитации. Кроме того, у минчан появится шанс стать свидетелями грандиозного вселенского сражения, ведь на экраны выходят "Мстители: Война бесконечности". Поскольку погода обещает быть отличной, в субботу стоит посетить Верхний город, где состоится открытие летнего музыкально-туристического сезона. Ярких красок предстоящим выходным добавят ColorFest и Фестиваль волшебных шаров в парке "Дримлэнд".

Застоличная афиша зовет на "Дударскі рэй" в Глубоком, Международный фестиваль славянских боевых искусств в Гродно, а также фестиваль здорового образа жизни и празднование "Юр'я" в деревне Озерцо.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 5 мая

Утро посвятим развитию и самовыражению

Воскресенье стоит начать с путешествия по замечательному миру "Ю-фестиваль" - пространству творчества и абсолютной свободы, созданному архитекторами, художниками, дизайнерами, музыкантами, артистами, танцорами, йогами, рестораторами и изобретателями. Необыкновенная атмосфера "Ю-фестиваль" поможет каждому освободиться от повседневности и вдохновиться новыми интересными и полезными идеями.

В одной из секций фестиваля посетители смогут полюбоваться визуальными арт-инсталляциями, пройтись по художественной галерее, увидеть световое шоу и необычное видео. Также будут организованы семинары по работе с телом и умом: специалисты проведут занимательные лекции о йоге, а также тренинги по психологии и развитию, обучат дыхательным упражнениям, работе с голосом, контактной импровизации, различным танцевальным техникам и медитации.

"Ю-фестиваль" предоставит своим гостям возможность сделать первые шаги в овладении разнообразными ремеслами, дизайном и кулинарным искусством.

Активный творческий день сменится музыкальным вечером: публика сможет насладиться перформансами, выступлениями музыкальных групп, диджеев, а также театральными и танцевальными представлениями.

Место: ул. Куйбышева, 22 (открытое пространство "Верх").

Время: с 10.00 (5 и 6 мая).

Стоимость: Br20-40.

Днем отправимся на увлекательную прогулку по Верхнему городу

Верхний город. Фото из архива
Верхний город. Фото из архива

В эти выходные столица открывает очередной летний музыкально-туристический сезон. В субботу с 12.00 до 13.00 минчане и гости столицы смогут стать участниками исторической реконструкции, посвященной истории Полоцкого княжества. В 14.00 в Каретном дворике стартует проект "Пешеходка Kids" - музыкально-развлекательный интерактив для детей и их родителей от музыкальных групп, беби-театров, развлекательных студий. Затем оркестр "Немига" и другие коллективы города приглашают в Монастырский дворик на "Оркестровую сиесту".

С полудня до 22.00 будут работать четыре концертные площадки (пл. Свободы, Музыкальный переулок, Каретный дворик, дворик по ул. Герцена, 2a), где будут выступать уличные музыканты и актеры, танцевальные клубы.

Место: Верхний город.

Время: с 12.00.

Стоимость: бесплатно.

…или насладимся очередной киноновинкой от Marvel

На этой неделе в белорусский прокат вышел очередной фильм Marvel - фантастический боевик "Мстители: Война бесконечности". Мировые кассовые сборы картины, выход которой приурочен к 10-летию киновселенной Marvel, уже почти достигли $ 1 млрд.

По сюжету фильма, Мстители и их союзники сталкиваются с новым могущественным врагом - Таносом. Межгалактический тиран преследует цель собрать все шесть Камней Бесконечности - артефакты невероятной силы, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Мстителям предстоит сойтись с противником в космической схватке, которой суждено решить судьбу Земли.

Над созданием очередной части киноэпопеи работали режиссеры Энтони Руссо и Джо Руссо. Главные роли исполнили Роберт Дауни-Младший, Крис Хемсворт, Марк Руффало, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Кэмбербэтч, Дон Чидл.

Место: кинотеатры Минска.

Время: с 10.00.

Стоимость: от Br6.

Вечером медитируем под звуки африканской и азиатской этно-музыки

Субботний вечер идеально подходит для того, чтобы погрузиться в себя под чарующие мелодии японской, китайской и африканской этнической музыки. Побыть наедине с собой и приобщиться к традиционному искусству других стран приглашает Музей-мастерская З.И. Азгура. Для посетителей концерта-медитации "Цветение" прозвучит музыкальная импровизация на таких инструментах, как гучжэн, классическая и бамбуковые флейты, перкуссия. Также будут исполнены пьесы для японских флейт сякухати и хотику. Гости смогут насладиться аутентичной музыкой и неповторимой умиротворяющей атмосферой.

Место: ул. З. Азгура, 8 (Музей-мастерская З.И. Азгура).

Время: 17.30.

Стоимость: Br10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая

Утром любуемся экзотическими жителями подводного мира на "Аквафоруме"

В эти выходные ТРЦ Galleria приглашает на необычную выставку экзотических водных обитателей из разных уголков планеты. Посетители смогут увидеть удивительных представителей мира живой природы, поражающих разнообразием форм и великолепием красок. На выставке будут представлены редкие скаты, рыбы-дельфины, пресноводные акулы, африканские цихлиды, а также множество других обитателей рек и озер Азии, Африки, Северной и Южной Америки. Миниатюрные подводные миры оживут в нано-аквариумах, населенных мелкими рыбками, раками и креветками. В экзотическом уголке гости выставки увидят представителей тропической фауны, в том числе гигантских африканских улиток ахатин и архахатин. Организаторы обещают, что экспозиция удивит самых взыскательных зрителей.

Посетителей выставки ожидает обширная развлекательная программа: знакомство с разными видами рыб, мастер-классы по акваскейпингу (дизайнерскому оформлению аквариумов), познавательная лекция-беседа "Путешествие в мир аквариума" от ихтиолога и опытного аквариумиста, а также уникальное костюмированное шоу "Леди Весна" от кутюрье "улиточных" мод.

Для самых маленьких посетителей будет работать уголок юного аквариумиста. Дети также смогут попробовать себя в оформлении аквариума и побороться за призы в конкурсе рисунков.

Те, кто давно мечтает обзавестись собственными питомцами, смогут бесплатно проконсультироваться у специалистов и приобрести все необходимое.

Место: пр. Победителей, 9 (ТРЦ Galleria).

Время: 10.00-20.00.

Стоимость: для взрослых - Br5,5, для детей - Br5, детям до 3 лет вход бесплатный.

День наполним яркими красками вместе с "ColorFest"

Вместе с летним настроением в город возвращается ежегодный фестиваль красок ColorFest, который состоится в эти выходные в парке "Дримлэнд". Как обычно, гостей ждет море улыбок, объятий и, конечно же, веселья. Праздник продлится 10 часов, при этом каждые 60 минут по команде ведущего участников будут "обстреливать" красками, так что каждый посетитель ColorFest отправится домой в буквальном смысле разноцветным.

Самое красочное событие года будет сопровождаться выступлениями лучших кавер-групп города, а популярные диджеи подготовят музыкальные сеты из главных хитов последних лет.

На территории парка будут организованы зоны развлечений на любой вкус: можно будет не только потанцевать под любимые песни, но и поучаствовать в розыгрыше призов или вкусно поесть.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: 14.00 (5 и 6 мая).

Стоимость: Br5.

Вечер проведем на Фестивале волшебных шаров

Помимо полюбившегося минчанам ColorFest "Дримлэнд" организует Фестиваль волшебных шаров. Как только стемнеет, парк озарится сотнями разноцветных огоньков: волшебные шары в руках гостей засверкают сказочными огоньками, наполняя магией теплый майский вечер.

Своим искусством будут изумлять публику виртуозы огня и света: в их фантастическом выступлении сложные акробатические трюки будут сочетаться с использованием пиротехники.

На память об удивительном вечере у посетителей фестиваля останется отличное настроение и сияющий волшебный шарик.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: 21.00 (5 и 6 мая).

Стоимость: вход бесплатный, стоимость шарика - Br15.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фестиваль здорового образа жизни в деревне Озерцо

5 мая с 12.00 до 21.00 в деревне Озерцо пройдет Фестиваль здорового образа жизни, который предоставит возможность всем желающим продемонстрировать свою физическую подготовку, пообщаться с новыми людьми и просто хорошо отдохнуть.

В программе мероприятия - выступления силачей и стронгменов, шоу от зажигательных чирлидерш, мастер-классы по кроссфиту, танцам на пилоне, единоборствам и самозащите. Кроме того посетители смогут посоревноваться в эстафете, потренироваться в стрельбе из пневматического оружия или лука, попробовать вкусные и полезные блюда.

Гостей фестиваля также приглашают посетить экскурсию по Музею народной архитектуры и быта, заглянуть на ярмарку ремесленников, прокатиться на лошадях. Для детей будет организована обширная развлекательная программа.

День завершится выступлением музыкальных групп "Чип и Дейл" и "Без Паники", после чего всех ждет дискотека.

Празднование "Юр'я" в Музее народной архитектуры и быта

Музей народной архитектуры и быта в деревне Озерцо приглашает всех желающих отметить традиционный праздник "Юр'е", который издавна особенно почитался белорусами. Празднование "Юр'я", приходившееся ежегодно на начало мая, знаменовало наступление весны. В этот день пастухи впервые выгоняли скотину на пастбище.

С весенним "Юр'ем" связано множество народных обрядов. Приобщиться к ним можно будет в воскресенье 6 мая, посетив Музей народной архитектуры и быта. В программе мероприятия - исполнение традиционных песен и танцев, проведение обряда "Тураўскі карагод", первый выгон коня на пастбище.

Гости смогут бесплатно угоститься травяным чаем, приобрести сувениры от народных умельцев, покататься на лошади, а также попробовать блюда национальной кухни в "Белорусской корчме".

Праздник продлится с 11.00 до 19.00.

Фестиваль "Дударскі рэй" в Глубоком

С 4 по 6 мая в городе Глубокое пройдет второй по счету музыкальный фестиваль "Дударскі рэй", который в этом году обещает быть особенно масштабным. Праздник дуды (белорусской волынки) пройдет под международный аккомпанемент приглашенных гостей из регионов Польши, Словакии, Чехии, Шотландии, Латвии, Бельгии и других стран. Организаторами запланированы многочисленные концерты, выставки, шествия и другие увлекательные мероприятия.

Нынешний фестиваль пройдет под знаком известного земляка Игната Буйницкого - участники праздника побывают на малой родине основателя первого профессионального белорусского театра в деревне Прозороки.

Программа фестиваля:

4 мая (пятница)

11:30 Открытие фестиваля в Глубоком.

13:30 Вечеринка музыкантов в танцевальном зале глубокского Дома культуры (ул. Коммунистическая, 10).

17:30 Концерт "Дударскi рэй" в Доме культуры деревни Прозороки.

5 мая (суббота)

11:30 Открытие выставки изделий и узоров из бумаги "Дуда мая ты спеўная" в Глубокской центральной районной библиотеке (ул. Энгельса, 41А).

13:00 Открытие выставки "Славацкiя дуды ў XXI стагоддзi" в Глубокском историко-этнографическом музее (ул. Энгельса, 24).

16:00 Шествие дударей от детской школы искусств до центральной площади в Глубоком.

16:30 Гала-концерт "Дударскi рэй на Глыбоччыне" на центральной площади.

6 мая (воскресенье)

11:00 Торжественная служба с участием музыкантов в деревне Удело.

Международный фестиваль славянских боевых искусств в Гродно

Джигитовка. Фото из социальных сетей
Джигитовка. Фото из социальных сетей

В эти выходные в Гродно состоится фестиваль славянских боевых искусств, который откроется 5 мая в 12.00 и завершится 6 мая в 18.00. В зрелищных поединках примут участие борцы различных клубов, спортивных объединений, армейских и милицейских подразделений.

У Кургана Славы под Гродно развернется настоящее средневековое празднество. Гости смогут увидеть турнир "пятерок", турнир по историческому фехтованию "Щит-меч", турнир лучников, показательные выступления казачьего конно-спортивного клуба "Ермак".

Желающие смогут посетить выставку изделий мастеров народного творчества и экспозицию уникальной коллекции участников народного клуба коллекционеров "Скарабей" ГУ "Гродненский городской центр культуры". Для любителей активного отдыха будут организованы увлекательные игры, состязания, конкурсы. Кульминацией фестиваля станет традиционный рукопашный бой "Стенка на стенку".

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афиша, досуг, Минск, праздник, фестиваль
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