Куда пойти в Минске в выходные: Ночь музеев, фестиваль бега и "Сиреневые грезы"

Цветущий май создан для того, чтобы много времени проводить на свежем воздухе и любоваться красотой белорусской природы. "Афиша" предлагает сделать яркие фотоснимки на фоне разных видов сирени в Ботаническому саду, испытать себя на фестивале бега, попробовать много нового на фестивале еды Vulitsa.Ezha и послушать оркестр перед Большим театром. Кроме того, обязательно нужно заглянуть на фестиваль театров кукол и оценить разнообразие мероприятий, подготовленных к "Ночи музеев".

Регионы зовут на праздник "НЕСВИЖ + J:МОРС = НОЧЬ МУЗЕЕВ", фестиваль истории и краеведения "Городище-Пинеск", день народных сказок и легенд "У госці да Аўгустоўскага Цмока" и фестиваль "Счастье в детях" в Бобруйске.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 19 мая

Утром побываем на фестивале бега в Лошицком парке

Фото из архива

Фестиваль бега и активного образа жизни "Семейный Бегопарк" состоится 19 мая в Лошицком парке с 10.00 до 15.00. Центральным событием станет благотворительный легкоатлетический пробег "Крылья Ангелов". Участникам предложат разные дистанции: 10 км, 5 км и 600 м (для детей и начинающих бегунов).

Организаторы - команда "Крылья Ангелов" - поддерживают участие в спорте всех членов семьи, стараются вовлекать в активную жизнь детей, в том числе с инвалидностью. Выбрав для своего мероприятия фестивальный формат, они постарались сделать его интересным для людей разного возраста и уровня физической подготовки. Участникам и зрителям будут предложены десять спортивно-развлекательных зон с мастер-классами и всевозможными конкурсами. Подготовлены призы и подарки от спонсоров и партнеров мероприятия.

Пришедших в парк ожидают двухчасовая концертная программа с популярными радиоведущими и благотворительная лотерея.

Все пробеги команды "Крылья Ангелов" являются благотворительными, а значит, имеют не только спортивные и развлекательные цели. Участникам предлагают собрать средства на специальное спортивное оборудование для детей с инвалидностью. В спортивной жизни команды принимают участие десятки минских семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью. Занятия спортом укрепили их здоровье, подарили веру в свои силы и возможность вести активный образ жизни. Дети и родители, прежде даже не мечтавшие о спорте, могут участвовать в самых зрелищных и массовых забегах в Беларуси, в том числе Минском полумарафоне, "Забеге настоящих мужчин", "Красивом забеге".

Место: Лошицкий парк, проезд Чижевских, 10.

Время: с 10.00 до 15.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем сходим на пионерский фест

Фото из архива

Пионерский фест "Взгляни на нас по-новому" пройдет 19 мая в Центральном детском парке им. М.Горького в Минске.

Главными героями детского праздника станут более 1,5 тыс. человек - пионеры и октябрята из всех регионов республики. Участников ожидает насыщенная программа. Для творческих, веселых и находчивых пройдет конкурс агитбригад "Зажги костер добра", для туристов и путешественников будут предложены интересные маршруты по детскому парку и сложные головоломки квеста "Пионерский GPS". Дворовые и пионерские игры, аквагрим, гигантские уличные ростовые шахматы - все это разместится на 15 интерактивных площадках.

Ярким аккордом торжества станет первый пионерский опен-эйр "Пионер.by". В его программе зажигательные музыкальные сеты от юных диджеев, шоу светодиодных шаров, розыгрыши призов, фестиваль красок и др.

Пионерский фест организован ОО "БРПО" при поддержке Мингорисполкома.

Место: Центральный детский парк им. М.Горького, улица Фрунзе, 2.

Время: начало в 14.30.

Стоимость: бесплатно.

Посмотрим на "Сиреневые грезы" в Центральном ботаническому саду

Фото из архива

С 12 по 20 мая в Центральном ботаническому саду НАН Беларуси проходит неделя сирени. Кульминацией этого благоухающего праздника станет культурно-просветительское мероприятие "Сиреневые грезы", которое состоится 19 мая.

Знаменитый сиреневый сад (сирингарий) в Центральном ботаническом саду насчитывает более 250 сортов, в том числе более 16 сортов собственной селекции. Сирень - это символ весны и пробуждения всего самого прекрасного в мире. Ее волшебный аромат празднично наполняет сад чудесным благоуханием, одаривает посетителей неуемной красотой, окутывает сиреневыми грезами и заставляет всех испытывать только положительные эмоции.

19 мая куратор коллекции сирени, кандидат биологических наук Наталья Викторовна Македонская проведет познавательные беседы с посетителями в сиреневом саду, поведает о разнообразии и различиях в строении цветков, времени и длительности цветения сирени. Также Наталья Викторовна расскажет, как сделать правильный выбор в приобретении саженцев сирени для своего участка.

Опытный специалист-визажист Ольга Грибова расскажет про "Макияж на свидание без помощи стилиста", ответит на вопросы "Как и почему цвет имеет важнейшее значение", "Какие продукты помогут быть красивой".

Также состоится дефиле моделей с сиреневыми аксессуарами от профессиональных флористов. Посетителей ждет художественный пленэр "Сирень и грезы", фотозоны с живыми скульптурами в сиреневом саду, продажа саженцев сирени в магазине ботанического сада и другие яркие моменты.

Джазовую программу представят MuzzicDom Jazz Band и яркий певец Антон Мартынов.

Место: Центральный ботанический сад НАН Беларуси, пл. Калинина.

Время: с 13.00 до 16.00.

Стоимость: Br7 - полный билет, Br4 - льготный билет для учащихся, студентов, пенсионеров. Для детей до 6 лет, многодетных семей и инвалидов вход бесплатный.

Не пропустим мероприятия акции "Ночь музеев"

"Ночь музеев" - это международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, во время которой можно осмотреть музейные экспозиции ночью.

Исторический музей Беларуси приглашает на "Тринадцатую ночь"

Фото из архива

Национальный исторический музей Беларуси 19 мая приглашает гостей на "Тринадцатую ночь" - учреждение в 13-й раз принимает участие в международной акции "Ночь музеев".

В этот вечер иллюстрации невероятного Сальвадора Дали к "Божественной комедии" Данте Алигьери на глазах зрителей словно оживут, отразив пороки ада и добродетели рая. За символическую плату можно будет купить волшебный сон, смысл которого раскроет опытный толкователь. Посетители, получившие на выставке обуви башмачок, попробуют среди сотен людей отыскать пару. Приветствуются фотографии "встретившихся башмачков" в Instargam (#ночьмузеев #историческиймузей #музейнаяпара).

Персонажи в образе Витовта и Ягайло предложат поиграть в кости, а первобытный человек - расшифровать пиктограммы. Из рук загадочного торговца можно будет получить "безымянную" книгу, выполнив несложное задание.

Дворик музея по доброй традиции будет работать бесплатно. Гостей ожидает концерт, ярмарка подарков ручной работы "Горошек маркет", фотозоны и кофе. Для любителей современного искусства - точка по продаже дизайнерских маек Владимира Цеслера.

Место: Национальный исторический музей, ул. К. Маркса, 12.

Время: гостей в музее ждут с 19.00, окончание мероприятия в 1.00.

Стоимость: взрослые - Br17, студенты - Br13,5, пенсионеры - Br12, школьники - Br9.

Сокровища звездного неба покажет в Ночь музеев Минский планетарий

Фото из архива

Минский планетарий в Ночь музеев 19 мая покажет сокровища звездного неба и зрелищные полнокупольные фильмы о тайнах Вселенной.

Зрители в этот день смогут увидеть сферические кинокартины "Как Месяц к Солнцу в гости ходил", "Два стеклышка", "Мышата и Луна", "Возвращение на Луну навсегда", "В глубины Вселенной", "Черные дыры", "Майя. Наблюдатели Вселенной".

Для гостей устроят экскурсию по звездному небу и предложат поучаствовать в программе "Разыскивается Планета".

Планетарий и Обсерватория хранят уникальные телескопы и проекционное оборудование для демонстрации звездного неба. Сердце звездного зала - аппарат планетарий фирмы CarlZeissZKP1 - до сих пор воссоздает реальную картину ночного неба. Старинный телескоп CarlZeiss 1950/130 - музейный экспонат, предмет гордости Обсерватории, находится в рабочем состоянии. В безоблачную погоду с его помощью можно понаблюдать за Солнцем, Луной, планетами, галактиками, звездными скоплениями.

Место: Минский планетарий, ул. Фрунзе, 2.

Время: с 11.00 до 20.00.

Стоимость: Br3,6 - детский билет и Br4,2 - взрослый билет, на сеанс в 17.00 - Br2,6 и Br3,2 соответственно.

Мистические животные в Музее кота

Посетителей Музея кота 19 мая ждет таинственная ночная атмосфера, красочные декорации и иллюминация, игры, встреча с мистическими котами и многое другое.

Кроме того, в Музее кота можно познакомиться с произведениями искусства на кошачью тематику (живопись, графика, скульптура, фотография, компьютерная графика, декоративно-прикладные произведения). Любой посетитель может нарисовать свою картину на кошачью тематику (посетителям предоставляются инструменты для рисования), а затем выставить в экспозиции музея.

Также в музее можно поиграть в кото-шашки, игру "Кошка на Стене", игру "Кот в Сапогах", сложить кото-пазлы и почитать интересные книги про котов.

В небольшом "Кото-кафе", расположенном в Музее кота, предложат чашечку превосходного кото-кофе и кото-чая, а также кото-сладости.

Место: Музей кота, ул. Интернациональная, 23.

Время: с 18.00 до 24.00.

Стоимость: Br7 - для детей и студентов, Br9 - для взрослых.

"Ночь музеев" на Зыбицкой

Выставка "Брачное поведение животных в дикой природе" будет 19 мая принимать участие в акции "Ночь музеев".

Посетителей выставки ждет персональная экскурсия по экспозиции, на которой представлены таксидермические скульптуры животных, проживающих на территории России и Беларуси. Здесь можно будет ознакомиться с самыми интересными фактами из семейной и романтической жизни зверей, послушать их голоса и просмотреть документальные ролики из дикой природы.

Место: ул. Зыбицкая, 4 (белый шатер со стороны реки).

Время: с 19.00 до 1.00.

Стоимость: Br5.

Ночь музеев в Лошицком парке

Музей "Лошицкая усадьба" 19 мая присоединится к акции "Ночь музеев". Мероприятие пройдет под общей концепцией "Машина времени", которая позволит попасть в разные периоды истории Лошицкого поместья.

Период истории Лошицы при князьях Толочинском и Друцких-Горских пришелся на времена, когда земли Беларуси стали ареной европейских войн. Особое место в интерьерах шляхетских усадеб начало занимать оружие. Стать средневековым воином и попрактиковаться во владении саблей можно будет на лужайке у входа в усадебный дом.

Лошица Прушинских развивалась во времена войны с Наполеоном и строгих правил этикета, которые предусматривали определенный тип одежды для всевозможных ситуаций. Познакомиться с военной и светской модой начала и середины XIX века посетители мероприятия смогут в рамках выставочного проекта "Куфэрак. Паэтыка моды" в большом экспозиционном зале усадебного дома.

Лошица Любанских стала центром светской жизни окрестностей Минска. Часто в усадьбе проводили музыкальные салоны, чрезвычайно популярные среди минского дворянства. Музыка в Лошице звучит по-особому торжественно и празднично, благодаря преподавателям и учащимся Минского государственного колледжа имени М.И.Глинки и программе "Майские музыкальные вечера в Лошицкой усадьбе".

Лошица советская была одним из интеллектуальных центров Беларуси, так как в бывшем дворянском имении работали ученые-селекционеры. Познакомиться с советским плакатным искусством, которое посвящено селекционному делу, можно будет в приусадебном флигеле.

Лошица во время реставрации вернула свое былое величие. Реставраторами была проведена работа по восстановлению декора залов усадебного дома и печей, которые являются своеобразным символом поместья. Почувствовать себя реставратором можно в экспозиционном зале "Археология" на втором этаже усадебного дома.

Лошица современная - это не только интерьеры и мероприятия. Лошица современная - это атмосфера, которую создают посетители.

В дополнение к тематическим мероприятиям гостей вечера ожидает много других развлечений: игры XVIII-XIX веков, танцевальная программа на лужайке возле усадебного дома, а также небольшой сюрприз для влюбленных, о котором можно будет узнать в саму "Ночь музеев".

Место: Лошицкий усадебно-парковый комплекс, проезд Чижевских, д. 8-2.

Время: с 18.30 до 23.30.

Стоимость: Br6, по билету можно посмотреть экспозицию музея, послушать концерт и принять участие в мероприятиях "Ночи музеев".

Ночь музеев в "Квантуме" посвятят истории науки

Музей наук "Квантум" в Минске присоединится 19 мая к мировой Ночи музеев. С 19.00 до самой полночи каждый желающий сможет собрать машину Голдберга, поучаствовать в реставрации картин и приготовить зубную пасту по средневековому рецепту.

Ночь музеев в "Квантуме" посвятят истории науки. Для этого посетителей проведут по всем эпохам и достижениям - от изобретений Леонардо да Винчи до разработки первого компьютера.

Кроме того, в "Квантуме" развернется "средневековая аптека": каждый желающий сможет поучаствовать в мастер-классе по приготовлению зубной пасты. Вместе с учеными ее можно будет сделать за 15 минут и оставить в качестве сувенира.

Посетителям также предложат почувствовать себя в роли реставратора картин. При этом краски можно будет изготовить самостоятельно - по нескольким рецептам, к которым прибегали известные творцы эпохи Возрождения. Для любителей компьютерных игр 90-х пройдет соревнование на 8-битных приставках. Если пройти квест по музею, то можно будет получить сахарную вату в подарок.

Место: МФК "Титан", пр. Дзержинского, 104.

Время: начало в 19.00.

Стоимость: Br12 - детский, Br13 - взрослый, Br35 - семейный; на Ночь музеев можно пройти со скидкой в 50%, если вы правильно ответите на вопрос профессора музея.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 мая

Утром побываем на фестивале уличной еды Vulitsa.Ezha

19-20 мая в Минске пройдет первый фестиваль нового сезона Vulitsa Ezha.

В этом году гостей ждет свыше 40 участников фуд-корта, более 10 зон активностей и две музыкальные сцены.

Впервые на фестивале появится лекторий, в рамках которого Vulitsa Ezha соберет спикеров, которые расскажут о еде, городе и людях, которые делают его лучше. Также Vulitsa Ezha организует тематическую зону, где будут представлены блюда азиатского стрит-фуда.

На фестивале появится маркет местной еды. Vulitsa Ezha объединит фермеров и локальных производителей экологически чистых продуктов.

В этом году Vulitsa Ezha запомнится еще и своим новым музыкальным форматом. Топовые белорусские электронщики INTELLIGENCY и CherryVata, а также талантливые необычные проекты, которыми может гордиться город, - Ana Zhdanova, Dlina Volny, MIKITA. Хэдлайнером майского фестиваля станет украинская группа "Валентин Стрыкало".

Место: Дримлэнд, ул. Орловская, 80.

Время: начало в 12.00.

Стоимость: Br5-7.

Днем сходим на Белорусский международный фестиваль театров кукол

С 18 по 21 мая в Минске проходит Х Белорусский международный фестиваль театров кукол.

Юбилейный фестиваль представит зрителю 14 спектаклей из семи стран мира. Поделиться своим творчеством приедут лучшие театральные компании Франции, Израиля, России и все государственные театры кукол Беларуси. Впервые в фестивале примут участие коллективы из Ирана, Болгарии, Испании.

Традиционно организаторы фестиваля формируют программу так, чтобы у зрителей была возможность увидеть не только новые и уже высоко отмеченные специалистами спектакли, но и в полной мере ощутить все жанровое многообразие современного театра кукол. Представленные спектакли нынешней программы - это смелое сочетание хореографии, пантомимы и классических форм театра. Особенно яркой в этом году обещает быть белорусская программа форума. Отечественные коллективы привезут самые свежие работы, созданные на стыке традиций и эксперимента.

Детская программа фестиваля будет представлена трогательными постановками из Израиля ("Портняжка", The Train Theater) и Витебска ("Умка", Белорусский театр "Лялька").

Во время фестиваля будут проводиться мастер-классы и дискуссии со зрителями и критиками. Также всех ожидает уникальный вечер театральной музыки от группы "Нагуаль". Музыканты готовят обновленную программу из композиций, написанных специально для театров кукол.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Беларуси, Минский городской исполнительный комитет и Белорусский государственный театр кукол.

Программа на 20 мая: в 16.00 состоится спектакль "Золоченые лбы", в 18.00 - "И он сказал..." и "Биография", в 20.00 - "Я, Сизиф".

Место: спектакли форума пройдут на пяти площадках города - Белорусского государственного театра кукол, Нового драматического театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также на Малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы.

Время: начало в 16.00, 18.00 и 20.00.

Стоимость: от Br10.

Вечером послушаем оркестр на площадке перед Большим театром

Каждое воскресенье (с 6 мая до 17 июня) на площадке перед Большим театром звучит оркестр культурного учреждения.

В эти воскресные вечера дирижеры Иван Костяхин и Олег Лесун поочередно будут управлять оркестром.

С 17.10 до 17.40 оркестр будет играть программы, основу которых составит известная классическая музыка.

Место: площадка перед Большим театром оперы и балета, пл. Парижской Коммуны.

Время: начало в 17.10.

Стоимость: бесплатно.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Грандиозный праздник пройдет в Несвиже

Несвижский замок. Фото из архива

В честь юбилея Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" 19 мая состоится большой праздник "НЕСВИЖ + J:МОРС = НОЧЬ МУЗЕЕВ".

Приехать в Несвижский дворец и не познакомиться с его обитателями? Непростительно! Только в этот день Николай Христофор Радзивилл Сиротка, Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька и Антоний Вильгельм Радзивилл, которые владели замком в разные времена, проведут гостей по залам и комнатам, расскажут тайны своей семьи, научат танцевать полонез. А любители живой музыки насладятся ариями в исполнении баритона. Мероприятия праздника начнутся с 10.00.

История музея-заповедника сквозь призму экспонатов, публикаций и фотографий будет рассказана на юбилейной выставке "Четверть века", которая откроется в Большом выставочном зале дворца.

В 19.30 начнется интерактивное шоу с участием инструментальной группы PALLADIUM Electric Band.

Кульминацией вечера станет выступление белорусской рок-группы "J:МОРС" в необычной концертной программе "Вдохновение - Несвиж" с участием актера театра и кино Павла Харланчука. Программа состоится с 20.30 до 22.00.

Стоимость: Br26,5 - для школьников и студентов, Br32,5 - для взрослых.

Ночь музеев пройдет на "Линии Сталина"

Фото из архива

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" под Минском 19 мая состоится Ночь музеев.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства обороны Республики Беларусь и приурочено к Международному дню музеев (18 мая).

В течение всего дня и до ночи для посетителей комплекса будут работать экскурсионные и развлекательные зоны. Начало работы экскурсионных и интерактивных зон для посетителей с 11.00. Также будет проведена ночная реконструкция боя Афганской войны с участием реконструкторов ГВИР "Шурави". Начало реконструкции боя в 21.00. В 21.30 состоится фейерверк.

Стоимость: взрослый - Br10, детский (от 7 до 18 лет) - Br5, дети до 6 лет - бесплатно, но в сопровождении взрослых.

Средневековый лагерь воссоздадут на фестивале в Пинском районе

Фото из архива

В Пинском районе 19 мая пройдет фестиваль истории и краеведения "Городище-Пинеск", приуроченный к Году малой родины.

С инициативой проведения мероприятия выступили представители "Кавальскай майстэрні", действующей при Брестском областном центре инновационного и технического творчества. Местом проведения выбрана деревня Городище, где около 1 тыс. лет назад находилось древнее славянское поселение.

Посетители феста смогут увидеть, в каких условиях жили люди на этой территории несколько столетий назад, как проходил их день. "Мы создали около 50 новоделов бытовых предметов, некоторых видов вооружения, реконструировали костюмы славянских воинов. Сделали характерную для той эпохи мебель, мастер гончарного дела помог воссоздать глиняную посуду. Также нам удалось реконструировать горн на мехах", - отметил руководитель творческого объединения "Кавальская майстэрня" Алексей Ноздрин.

Для гостей фестиваля будут организованы мастер-классы по традиционным народным промыслам. Они смогут поучаствовать в старинных белорусских забавах, играх и конкурсах, побывать на экскурсии, послушать исторические лекции. Также реконструкторы воспроизведут несколько эпизодов средневековых боев.

Сказочный Цмок поселится на Августовском канале

Фото из архива

В районе шлюза Домбровка 19 мая проведут праздник народных сказок и легенд "У госці да Аўгустоўскага Цмока". Откроется мероприятие театрализованным представлением, главную роль в котором сыграют Цмок и его сказочные друзья. Главный персонаж предстанет в образе собирателя сказок и легенд.

Сказки будут звучать со сцены, но в волшебную атмосферу можно будет окунуться и на многочисленных интерактивных площадках. Часть из них будет посвящена белорусскому фольклору. Участников познакомят с народными играми, многие из которых уже позабыты. Также у гостей будет возможность посмотреть спектакли традиционной батлейки.

Кроме того, начинает работу "Радио Августовский канал". Неподалеку от сцены оставят ящик для пожеланий и поздравлений. Ведущие концертной программы их озвучат. Запланировано и чтение сказок по заявкам, проведение книжного фри-маркета: обменять можно будет книги сказок.

Для тех, кто сам не прочь придумать сказку, пройдет необычный творческий конкурс. На одной из площадок будут заготовлены листы, ручки, карандаши: любой желающий сможет представить или свою сказку, или фантазию на сказочную тему, или творчески переработать на современный лад какую-то давнюю историю. Лучшие работы войдут в сборник "Сказки Августовского канала". Праздник, который проводят впервые, намерены сделать ежегодным, поэтому сборник будет постоянно пополняться.

Спортивные, культурные, развлекательные мероприятия будут проводиться на Августовском канале каждые выходные на протяжении всего летнего сезона.

Международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства пройдет в Бобруйске

Фото из архива

Международный фестиваль поддержки семьи, материнства и детства "Счастье в детях" пройдет в Бобруйске 15-20 мая.

Направленный на популяризацию семейных ценностей и формирование положительного имиджа полных многодетных семей, фестиваль станет седьмым по счету и, по традиции, объединит неравнодушных к положению семьи в современном обществе людей. В мероприятии примут участие представители БПЦ и РПЦ, государственных органов власти, общественных организаций, учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты, учащиеся и студенты.

Завершится фестиваль концертно-развлекательной программой в Молодежном парке.-0-