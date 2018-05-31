Куда пойти в Минске в выходные: праздник Швеции, "Агульная дыктоўка" и Олимпийский день

В эти выходные лето официально вступит в свои права. Наступает долгожданная пора пикников, путешествий и прогулок до рассвета. "Афиша" предлагает начать летнюю программу, окунувшись, например, в атмосферу праздника шведской культуры или отметив Международный олимпийский день. Чтобы поддержать в тонусе тело и ум, отправимся на занятие йогой в Парк Победы, напишем "Агульную дыктоўку" со всей страной и узнаем, "Как разговаривать с девушками на вечеринках". Кроме того, нас ждет семейный праздник в Ботаническом саду и открытие летнего сезона в Музее кота.

Регионы приглашают на Kids Fest 2018 в Раубичах, веселые старты на Августовском канале и фестиваль "Золотая пчелка" в Климовичах. Желающие также смогут оказаться в "Эпохе рыцарства", посетив Музей народной архитектуры и быта, и заглянуть в деревню Станьково на фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 2 июня

Утром займемся йогой на свежем воздухе

После напряженного ритма рабочей недели полезно посвятить немного времени спорту, настроиться на позитивную волну и раствориться в гармонии с природой. Для этого достаточно субботним утром прийти в парк Победы на бесплатное занятие по йоге, которое организует по случаю празднования Международного дня йоги Индийский культурный центр.

Организаторы приглашают на тренировку абсолютно всех, независимо от возраста и уровня подготовки.

Желающим поучаствовать в занятии стоит удобно одеться, взять с собой коврик для йоги и предварительно зарегистрироваться по ссылке .

Место: пр-т Победителей (парк Победы).

Время: 10.00 (сбор у входа в парк со стороны проспекта Победителей в 9.50).

Стоимость: бесплатно.

…или отметим Международный олимпийский день в СОК "Олимпийский"

Международный олимпийский день пройдет в Минске 2 июня. На празднике будут представлены 35 видов спорта. Многие спортивные федерации изъявили желание присоединиться к фестивалю, организатором которого выступает Национальный олимпийский комитет.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" будет готов принять большое количество любителей спорта, как взрослых, так и маленьких. Спортивный праздник пройдет под девизом "Двигайся! Открывай! Изучай!". Все желающие смогут получить информацию о представленных видах спорта и спортивных школах Минска.

Федерации по видам спорта организуют работу своих спортивных площадок с участием именитых белорусских атлетов: баскетболиста Егора Мещерякова, пловчихи Александры Герасимени, олимпийского чемпиона по гребле на каноэ Александра Богдановича.

Кроме летних видов, 2 июня будут представлены и зимние виды спорта: биатлон, керлинг, хоккей, конькобежный спорт.

Специально для гостей организаторы подготовили спортивные конкурсы с призами и сувенирами от НОК Беларуси и партнеров праздника.

Место: ул. Сурганова, 2А (СОК "Олимпийский").

Время: 11.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем проверим свою грамотность на "Агульнай дыктоўцы"

По окончании очередного учебного года приходит время для "Агульнай дыктоўкі", в которой смогут поучаствовать все, кто желает проверить свою грамотность и знание белорусского языка.

Предварительно необходимо оставить заявку на сайте lidskae.by, так как количество мест ограничено. Зарегистрировавшихся будут ждать 2 июня в Национальной библиотеке Беларуси. Написать диктант также можно у себя дома. Для этого стоит просто включить Первый национальный канал белорусского радио или интернет-трансляцию.

В этом году текст диктанта, который будет посвящен 400-летию первого белорусского букваря, озвучит на всю страну Руся - певица, актриса белорусского дубляжа, тренер по технике речи.

Работы участников, собравшихся в Национальной библиотеке, проверят профессиональные филологи, после чего отличники будут награждены специальными призами. Гости библиотеки после диктанта смогут отдохнуть, поиграть в настольные игры и сделать памятные снимки в фотозоне.

Место: пр-т Независимости, 116 (Национальная библиотека Беларуси).

Время: с 11.30 до 12.00 - регистрация, в 12.00 - торжественное открытие, в 12.20 - начало диктанта.

Стоимость: бесплатно.

…или споем хиты ABBA на Дне Швеции

Всех поклонников скандинавской культуры в эту субботу приглашают отметить День Швеции в центре Минска. Посетителей праздника ждут мастер-классы, детские спектакли и дегустации национальных блюд.

В течение дня на главной сцене будут звучать известные шведские хиты в исполнении хора Concordia, произведения ABBA и Roxette споет кавер-бэнд Петра Клюева. Танцевальная группа Madcaps представит публике брейк и хип-хоп композиции в современных ритмах. Спеть по-шведски вместе предложит группа "Вурай". Украшением концерта станут выступления звезд шведской эстрады Jenny from Ace of Base и Jay-Jay Johanson. Примет участие в празднике популярная белорусская группа Akute.

В День Швеции помимо главной сцены будут работать тематические площадки.

На заднем дворике отеля "Монастырский" со стороны улицы Герцена презентуют учебные программы Шведского института. Посетители смогут посетить мастер-класс по традициям празднования середины лета в Швеции с играми и песнями, подтянуть язык с помощью открытого урока и викторин.

Детская площадка развернется на арт-террасе концертного зала "Верхний город". Здесь запланированы спектакли и концерты. На площадке ребят ждут интересные мастер-классы "Сделай лосика" и "Нарисуй Швецию", аквагрим и фотозона.

Увидеть робота-газонокосилку и поучаствовать в соревновании по обрезке сучьев в шлеме виртуальной реальности можно будет на индустриальной площадке со стороны улицы Ленина. В центральном дворике отеля "Монастырский" пройдут мастер-классы по приготовлению еды с дегустацией. Секретами шведской кухни поделится гуру кулинарного мастерства Анастасия Лундквист.

На спортивной площадке перед рестораном "Ренессанс" будут ждать всех, кто желает попробовать свои силы во флорболе и скандинавской ходьбе, настольном хоккее, футболе и теннисе.

В течение праздника на площади Свободы будет работать фудкорт со шведскими традиционными блюдами.

Место: площадь Свободы.

Время: 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Вечером узнаем, как разговаривать с девушками на вечеринках

На этой неделе в минский прокат выходит вызывающая, бунтарская и при этом нежная романтическая комедия "Как разговаривать с девушками на вечеринке". Фильм будет демонстрироваться в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".

"Как разговаривать с девушками на вечеринке" - это история тинейджеров Англии 70-х годов, созданная по одноименному рассказу Нила Геймана (автор произведений "Американские боги", "Звездная пыль").

Сложно заговорить с незнакомой девушкой, вдвойне трудно - если она инопланетянка неземной красоты, которая навсегда покинет Лондон (и Солнечную систему), как только закончится межгалактическая вечеринка. Но симпатичный бунтарь Энн настроен решительно. Чего ни сделаешь ради любви! Главному герою осталось только решить главную проблему Вселенной: как подойти к девушке на вечеринке?

Блистательная фантасмагория от режиссера Джона Кэмерона Митчелла порадует зрителей по-настоящему звездным составом актеров. В роли инопланетянки, мечтающей о свободе самовыражения, - номинантка на "Прорыв года" MTV Эль Фаннинг ("Женщины ХХ века", "Малефисента"). Компанию ей составили восходящая звезда мелодрам Алекс Шарп ("До костей") и Мэтт Лукас ("Алиса в Стране Чудес", "Доктор Кто"). Для Николь Кидман (обладательницы премии "Оскар", "Золотого глобуса" и приза "Гильдии киноактеров") кинокартина стала одним из самых дерзких перевоплощений после "Кроличьей норы", также снятой Митчеллом.

Место: пр-т Победителей, 20 (Falcon Club Бутик Кино); кинотеатры Silver screen.

Время: 19.45 (Falcon Club Бутик Кино), 21.25 (Silver Screen).

Стоимость: от Br15 (Falcon Club Бутик Кино), от Br13 (Silver Screen).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня

Для начала - семейное утро в Ботаническом саду

Центральный ботанический сад приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на большой игровой фестиваль TOYDAY. Ботанический сад 2 и 3 июня превратится в настоящий детский рай, наполненный самыми разнообразными игрушками, настольными играми и сладкими угощениями. Любознательные гости праздника смогут посетить зоны виртуальной и дополненной реальности, пообщаться с роботом и увидеть разгуливающего по аллеям парка трансформера Бамблби. Кроме того, на глазах у посетителей будут производиться научные опыты и зрелищные эксперименты, а воздух поднимутся настоящие квадрокоптеры.

Самых ловких и отважных ждут увлекательные живые квесты, а также катание на гироскутерах. Дети и их родители смогут поучаствовать в мастерах-классах от лучших школ развития, отдохнуть в релаксзоне с ламзаками среди деревьев и спеть караоке.

Любителей активного образа жизни ждут занятия бэби-йогой, а также спортивная зона от детского футбольного клуба Киндербол и взрослого футбольного клуба Динамо (Минск). В программе также соревнования по мортал-комбат на X-Box, боям роботов и поднятию тяжестей с помощью нейрошлема.

Посетители Ботанического сада также смогут насладиться шоу мыльных пузырей, попытаться выиграть приз в конкурсе и сделать снимки в ярких фотозонах.

Место: ул. Сурганова, 2в (Центральный ботанический сад).

Время: 11.00 (2 и 3 июня).

Стоимость: цена билета - Br7; для школьников, студентов, пенсионеров - Br4; для детей от 2 до 6 лет - Br2.

Затем - День кваса в "Дримлэнде"

В это воскресенье в Минске пройдет первый в Беларуси квасной фестиваль.

Посетители Дня кваса смогут принять участие в бесплатной дегустации кваса, а также в мастер-классе по приготовлению окрошки на его основе. Шеф-повар расскажет, как правильно подобрать ингредиенты и в каких пропорциях их смешать, чтобы летнее блюдо получилось вкусным и полезным.

Кроме того, гостям предложат сыграть в активные и настольные игры. Приятная фоновая музыка подчеркнет душевную атмосферу праздника и создаст хорошее настроение. Посетители мероприятия смогут сделать яркие, летние снимки в креативной праздничной фотозоне. Для детей будет работать веревочный городок и большая игровая площадка.

Место: ул. Орловская, 80 (парк "Дримлэнд").

Время: с 12.00 до 16.00.

Стоимость: бесплатно.

И напоследок - открытие летнего сезона в Музее кота

Ласковые и пушистые обитатели Музея кота совершенно готовы к открытию летнего сезона. С 1 июня по 31 августа посетителей, как обычно, ждет приятное общение с четвероногими друзьями, а также - свежая экспозиция, в которой будут представлены новые произведения искусства на кошачью тематику и прочие занятные экспонаты. Кроме того, любому желающему предложат поиграть в кото-шашки, игру "Кошка на стене", игру "Кот в сапогах", сложить кото-пазлы и почитать интересные книги про котов.

Гости Музея кота смогут ознакомиться с тематической летней выставкой, полакомиться кото-сладостями в уютном "Котокафе" и, конечно же, зарядиться позитивом.

Место: ул. Интернациональная, 23 (Музей кота).

Время: с 11.00 до 20.00.

Стоимость: Br9, для детей и студентов - Br7.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Семейный отдых в деревне Станьково

Большая культурно-развлекательная программа "Отдых всей семьей в Станьково", посвященная Международному дню защиты детей, развернется 2 июня в живописном уголке возле одноименной деревни Дзержинского района Минской области.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Белорусский государственный академический музыкальный театр подготовили для гостей увлекательное действо на территории экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения. С 11.00 до 16.00 дети и взрослые смогут не только познакомиться с экспонатами, но и поучаствовать в конкурсной программе, увлекательных мастер-классах и прочем интерактиве, сняться на фоне тематических фотозон, украсить себя аквагримом.

В 12.00 на специально оборудованной площадке артисты музыкального театра выступят с веселой концертной программой "День рождения Красной Шапочки". В сопровождении симфонического оркестра прозвучат всеми любимые и самые известные песни из мюзиклов, фильмов и мультфильмов для детей и взрослых: "Красная Шапочка", "Буратино", "Приключения бременских музыкантов", "Мэри Поппинс", "Летучий корабль" и др.

Гостей семейного праздника ожидает также выступление кинологов со служебными собаками и бесплатное угощение солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. А любители высоты смогут воспользоваться возможностью полетать на вертолете.

Beer-старты на Августовском канале

Первые региональные соревнования "Beer-старты" пройдут 3 июня в районе шлюза Домбровка на Августовском канале. Участие в забеге может принять каждый желающий старше 18 лет.

Участникам необходимо будет преодолеть дистанцию в 1,1 км с тремя остановками для дегустации пива. Передвигаться по дистанции надо будет быстрым шагом. Определят здесь не только самых быстрых, но и самых оригинальных, прекрасных, ярких и веселых ходоков. Оценивать, например, будут способ преодоления дистанции, ораторское мастерство на ней и многое другое.

Beer-старты станут одним из мероприятий третьего дня XII Республиканского фестиваля национальных культур, который впервые выйдет за границы Гродно. В областном центре праздничные мероприятия развернутся 1 и 2 июня, а 3 июня гостей приглашает Августовский канал. В программе - презентация национальных блюд, а также игр и забав. Гости праздника смогут не только поучаствовать в развлечениях, но и войти в состав жюри по определению лучших. Также в это время пройдет международный байк-слет, на котором выберут свою мисс.

Традиционно развернется выездная торговля, будут работать игровые и развлекательные площадки, пройдут мастер-классы от ремесленников, для всех желающих организуют экскурсии по наиболее значимым объектам канала. Любители рыбалки смогут принять участие в турнире на самый большой улов. Для гостей подготовлены танцевальные и концертные программы.

"Эпоха рыцарства" в деревне Озерцо

Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта приглашает всех на четвертый фестиваль исторической реконструкции "Эпоха рыцарства", который состоится 2-3 июня. Гости праздника смогут совершить незабываемое путешествие во времени, погрузившись в атмосферу средневековых турниров, пиршеств и мистерий.

В программе фестиваля запланированы зрелищные состязания закованных в доспехи рыцарей, массовые бои пеших рыцарей (бугурты), турнир конных рыцарей, турнир алебардистов, турнир средневековых лучников. Посетители также смогут пострелять из лука, прокатиться верхом, побывать в рыцарском лагере и на ярмарке ремесленников. Перед публикой выступят средневековые музыканты и уличные актеры. Кроме того, организаторы подготовили множество других необычных развлечений и сюрпризов.

Хедлайнерами музыкальной части "Эпохи рыцарства" станут группа средневековой белорусской музыки "Стары Ольса", а также фолк-метал группа Butterfly Temple из Москвы.

Программа фестиваля:

2 июня

12.00-12.30 - Торжественное открытие фестиваля, представление участников.

12.30-12.50 - Выступление средневековых танцоров.

12.50-13.20 - Выступление средневековых музыкантов.

13.20-18.30 - Турнир лучников.

13.40-15.00 - Турнир пеших рыцарей.

15.00-15.20 - Выступление средневековых танцоров.

15.20-15.50 - Финал пешего турнира.

15.50-16.10 - Выступление средневековых музыкантов.

16.10-17.00 - Массовые бои рыцарей (бугурты).

17.00-17.20 - Выступление средневековых танцоров.

17.20-18.10 - Конное шоу, бои конных рыцарей.

18.10-18.30 - Выступление средневековых танцоров.

18.40-19.00 - Награждение победителей.

19.00-22.00 - Концерт средневековой музыки, выступление "Стары Ольса" и фолк-метал группы Butterfly Temple (Москва).

3 июня

11.00-11.10 - Открытие второго дня фестиваля.

11.10-11.30 - Выступление средневековых танцоров.

11.30- 12.10 - Реконструкция средневекового сражения "Штурм укреплений".

12.10-13.10 - Турниры 5х5.

13.10-13.30 - Выступление средневековых танцоров.

13.30-14.00 - Турнир алебардистов.

14.00-15.30 - Лучный "deathmatch".

15.00-16.30 - Концерт средневековой музыки.

16.30-17.00 - Награждение участников и победителей.

17.00-17.30 - Закрытие фестиваля.

Kids Fest 2018 в Раубичах

3 июня на территории спорткомплекса "Раубичи" пройдет первый фестиваль Kids Fest. Организаторы обещают устроить грандиозный праздник для всей семьи, где каждый сможет найти себе развлечение по душе.

Гости фестиваля смогут отдохнуть на свежем воздухе, с комфортом расположившись в зеленой пикник-зоне на берегу реки Усяжа. Для посетителей мероприятия будет оборудована зона активных игр и спорта, эстафет и соревнований, а также интерактивные тематические площадки. На территории спорткомплекса развернется "Город мастеров", где будут выставлены на продажу оригинальные сувениры.

Дети смогут прокатиться на аттракционах, поучаствовать в творческих мастер-классах и конкурсах, проехаться верхом на лошади. Посетителей будут развлекать яркой шоу-программой, радовать призами и подарками, а также угощать шашлыком, драниками, сладкой ватой и прочими лакомствами.

"Золотая пчелка" в Климовичах

Международный фестиваль детского творчества "Золотая пчелка" пройдет в Климовичах с 31 мая по 3 июня. Нынешний фестиваль ожидает более шестисот юных талантов из разных уголков Беларуси, а также России, Болгарии, Молдовы и Украины.

Традиционно конкурсная программа предполагает две возрастные категории: младшую (9-12 лет) и старшую (13-16 лет). Прослушивания и просмотры будут проводиться по номинациям: вокальное искусство (народное, эстрадное пение), хореографическое искусство (народно-сценический, эстрадный танец).

В формате музыкального форума пройдут "Дзень беларускай гасціннасці", "День счастливого детства", "День содружества национальных традиций", "День созвучия талантов", блиц-конкурс "Мисс фестиваля "Золотая пчелка", заседание Клуба почетных земляков, праздник "Арт-мосты" и другие мероприятия. Организаторы подготовили и новый проект "Вернісаж фестывалей Магілёўшчыны". Это праздничная театрализованная экспозиция тематических площадок учреждений культуры и образования районов Могилевской области с презентацией фестивальных брендов региона.

Гостей ждут тематические программы, экскурсии, работа развлекательных площадок, театрализованных выставочно-торговых экспозиций учреждений культуры и детских школ искусств районов области, творческие презентации мастеров декоративно-прикладного искусства.

На протяжении четырех фестивальных дней будут работать торгово-выставочные экспозиции предприятий торговли Климовичского района и Могилевской области "Сладкое лето", вестись продажа сувенирной продукции, украшений, игрушек. Ярким финалом 3 июня станут традиционное праздничное шествие, церемония награждения лауреатов и заключительный гала-концерт "Радуга талантов фестиваля "Золотая пчелка".-0-