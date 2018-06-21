Куда пойти в Минске в выходные: Всемирный праздник музыки, звезды K-РОР и "Симфония роз"

В предстоящие выходные минчан и гостей столицы ждет множество фестивалей, хорошей музыки и различных активностей. Афиша предлагает начать субботнее утро с благотворительного забега SunRunChallenge. Днем насладиться итальянской классикой на Всемирном празднике музыки, заглянуть в Ботанический сад на "Симфонию роз", поучаствовать в фестивале молодежных субкультур, а вечер провести под звуки джаза в Верхнем городе. В воскресенье можно побывать на самом вкусном семейном фестивале "Медовые дни" в Свято-Елисаветинском женском монастыре, потанцевать на фестивале корейской поп-культуры и посмотреть мультфильм "Рыбка Поньо на утесе" знаменитого Хаяо Миядзаки в белорусской озвучке.

Застоличная афиша приглашает на фотовыставку БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" и концерт "Золотая коллекция мировых шлягеров" в Бресте, "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" в Несвиже, фестиваль старинных мотоциклов "Кола Часу" в Минской области, День открытых дверей на БМЗ в Жлобине, полумарафон на Августовском канале, праздник города в Витебске, День молодежи в Гродненской области, фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" в пос. Октябрьском, форум "Дружба-2018" в Гомельском районе и фестиваль "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне".

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: pressuser@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 23 июня

Начнем утро на благотворительном забеге SunRunChallenge

На обновленном минском стадионе "Динамо" пройдет большой благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна.

Легкоатлетический старт SunRunChallenge благотворительного проекта #velcombegom пройдет на "Динамо" 23 июня с 11.00 до 15.00.

Чтобы принять участие в акции, нужно прийти на легендарную арену со смартфоном и любым мобильным фитнес-приложением и пробежать по новым дорожкам стадиона.

Поддержать "солнечных" детей и принять участие в забеге на "Динамо" SunRunChallenge уже согласились десятки известных белорусов. Его участником станет призер Олимпийских игр по метанию молота и председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. Акцию поддержат и другие известные спортсмены, деятели искусства, представители государственных учреждений.

Кроме того, в зачет акции #velcombegom идут километры, которые ее участники пробегут с 21 по 24 июня. Чтобы внести свой вклад в доброе дело, всем желающим нужно просто выходить на пробежки, а потом делать публикации в социальных сетях с указанием своего результата и хештегом #velcombegom. За четыре дня совместными усилиями участникам проекта нужно пробежать 50 тыс. км. Если любителям бега удастся достичь этого результата, то организатор velcom перечислит Br50 тыс. детскому дому-интернату для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Место: ул. Кирова, 8.

Время: с 11.00 до 15.00.

Стоимость: бесплатно.

Днем насладимся итальянской классикой на Всемирном празднике музыки

Итальянская классика будет звучать на Всемирном празднике музыки в Минске 23 июня.

Программу "Посвящение итальянской музыке" бесплатно для всех посетителей ТРЦ Galleria Minsk с 12.00 представят специальный гость из Италии маэстро Андреа Чеккомори (флейта), маэстро Алексей Фролов (фагот) и ансамбль солистов "Вытокi" (фортепиано, гитара, перкуссия) вместе с лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра Беларуси Александром Михнюком.

Зрители не только услышат шедевры итальянских композиторов эпохи барокко, неаполитанские песни и известные мелодии этой страны, но и увидят старинные итальянские танцы в исполнении балетной пары.

Впервые праздник музыки прошел 21 июня 1982 года во Франции. Музыкантов пригласили выступить бесплатно на площадях и улицах, в садах, музеях, замках и даже больницах. С того дня праздник музыки стал грандиозным народным представлением, открытым для всех музыкантов, дилетантов и профессионалов. Каждый год 21 июня миллионы людей участвуют в нем. Успех этого мероприятия положил начало европейскому проекту, к которому присоединились многие столицы и города. Сегодня Всемирный праздник музыки отмечают более чем в 130 странах. Только в Италии этот день празднуют в более 280 городах.

Место: пр. Победителей, 9.

Время: 12.00.

Стоимость: бесплатно.

Продолжим день под "Симфонию роз" в Ботаническом саду

Если в предстоящие выходные вы не планируете поездку загород, но хотите провести время на природе - посетите Центральный ботанический сад, который подготовил для своих гостей культурно-просветительское мероприятие "Симфония роз".

Все желающие цветоводы и любители смогут получить у куратора коллекции подробные консультации прямо на территории розария с 13.30 до 14.30. Профессиональные экскурсоводы проведут экскурсии по розарию и другим природным объектам.

Экскурсионные группы формируются на территории розария в 14.30 и в 15.30. Посетители попадут в плен великолепных ароматов и многообразия расцветок и изящных форм. Они смогут полюбоваться розами плетистыми, полиантовыми, флорибундой и грандифлорой, штамбовыми, чайными гибридными - всего более трехсот сортов. Более того, гости услышат настоящую "симфонию роз" - выступление симфонического оркестра Белтелерадиокомпании.

А на следующий день мероприятия продолжатся в 18.00 флористическим проектом "Рождение образа". Заключительный аккорд праздника роз станет подарком для прекрасных невест и всех любителей гармонии природы и мастерства флористики. На открытой площадке сада будет организовано дефиле с участием ведущих Белтелерадиокомпании. Они продемонстрируют уникальные свадебные платья и дизайнерские наряды. А зрители, оценив тренды свадебной моды 2018/2019, выберут самый удачный образ. Цветочные фотозоны, музыкальный сюрприз и гала-показ от чемпиона Беларуси по профессиональной флористике Лоры Белобровик - все это добавит ярких элементов букету событий на празднике.

Место: ул. Сурганова, 2В.

Время: ландшафтная зона: 10.00-20.00, экспозиционная оранжерея: 10.00-19.00.

Стоимость: полный - Br7, льготный билет для учащихся, студентов, пенсионеров - Br4, бесплатный вход - для детей до 5 лет, многодетных семей и инвалидов всех групп.

Примем участие в фестивале молодежных субкультур

Пятый фестиваль молодежных субкультур пройдет в столице 23 июня.

Поляна массовых мероприятий парка Победы с 14.30 до 22.30 соберет поклонников самых разных молодежных направлений. На интерактивных площадках можно будет послушать уличных музыкантов, понаблюдать за работой художников стрит-арта, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу и Challenge-марафоне, узнать секреты иллюзиониста. Если на рыцарские бои разрешается смотреть на безопасном расстоянии, то поучаствовать лично в танцевальных баттлах и даже паркуре вполне возможно.

На площадке BRSMVLOG состоится презентация проекта #BRSMLIFE.

Стартует фестиваль конкурсом "Огонь танца": лучшие коллективы столицы покажут класс в номинациях "Брейк-данс", "Стрит-данс", "Спортивная Латина", "Восточный танец", "Белорусский народный танец", "Национальный танец", а также "Шоу-программа". Перевести дух поможет насыщенная творческая программа, а хедлайнер, имя которого держится в секрете, подарит бурю эмоций и зажигательное настроение. Завершит молодежный фестиваль "Битва DJ". Музыкальные сеты диджеев будут включать как авторские миксы на популярные мелодии, так и переработанные композиции на национальную белорусскую и молодежную тематику. Пиротехническое и неоновое шоу сделают кульминацию праздника еще более шумной и яркой.

Победители фестивальных блоков "Огонь танца" и "Битва DJ" отправятся представлять столицу на традиционных мероприятиях Дня молодежи, который пройдет на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске - 2018".

Место: парк Победы.

Время: с 14.30.

Стоимость: бесплатно.

Сходим на выставку "Загородный дом"

С 21 по 23 июня в Футбольном манеже пройдет выставка "Загородный дом". Здесь под одной крышей собраны предложения и новинки от десятков строительных компаний. Теперь строить, делать ремонт и заниматься приведением в порядок приусадебного участка станет проще.

Также на выставке будут организованы практические мастер-классы на темы садово-паркового и ландшафтного дизайна, консультации экспертов по вопросам проектирования, строительства и благоустройства загородного дома.

23 июня состоятся выступления на темы строительства, проектирования, дизайна. Программа тематических выступлений: "Подготовка инвестиций. Выбор технологий строительства и участка" (10.30-12.30), "Стандарты комфорта в загородном доме" (14.00-16.00), "Теория в загородном строительстве. Советы. Комфортность проживания в доме" (16.30-18.30).

Место: Футбольный манеж, пр. Победителей 20/2.

Время: 21 и 22 июня - с 10.00 до 20.00, 23 июня - с 10.00 до 18.30.

Стоимость: бесплатно.

Проведем вечер под звуки джаза в Верхнем городе

Выступление 12-летнего тромбониста Ильи Киселева откроет фестиваль "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" в Минске.

По словам режиссера фестиваля Андрея Калины, уже сложилась традиция приглашать на "Джазовые вечера" талантливых детей. Фестиваль откроется концертом 23 июня, в котором примет участие юный музыкант, обладающий особым джазовым штрихом. Илья Киселев живет в поселке Красная Слобода Солигорского района.

Каждый вечер фестиваля - 23 июня, 30 июня, 7 июля - будет посвящен отдельной теме: "Латиноамериканский джаз", "Традиции и современность", "В джазе только девушки". Но их объединит джазовая пьеса Майлза Дэвиса "So what".

Во время концертов "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" на сцену выйдут белорусские музыканты, а также гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Среди хедлайнеров звезды джаза: Mingus Big Band - Алекс Сипягин (США), солист SWR Big Band Клаус Райхшталлер (Германия), виртуозная пианистка Billy Cobham Band Камелия Бен Насер (Франция). В вечерах примет участие молодой американский септет Jonah Levine Collective, лидер которого выступал на известных фестивалях Европы, Азии и Северной Америки.

Зрителей также ждет встреча с белорусскими музыкантами: Premier Orchestra, квартет Павла Орлова, Lu Krukovskaya Project, джаз-трио Евгении Летун, виртуозный саксофонист, выходец из Беларуси Алексей Losh Малахов, сумевший добиться признания на европейской джазовой сцене.

Место: пл. Свободы.

Время: с 20.30.

Стоимость: бесплатно.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 июня

Утро на самом вкусном фестивале

Самый вкусный фестиваль для всей семьи "Медовые дни" будет проходить каждые выходные июня в Свято-Елисаветинском женском монастыре. О целебных свойствах меда знает каждый, поэтому организаторы проводят фестиваль под девизом "Ешьте здоровье ложками!" и обещают, что меда хватит на всех.

В меню летнего кафе, которое будет открыто в дни фестиваля, вы сможете найти полезные сладости от фитомастерской, блюда монастырской кухни, выпечку, травяные чаи, свежевыжатые соки. Здесь жарким летним днем вы отдохнете под звуки живой инструментальной музыки в компании друзей и близких по духу людей.

Благодаря мультфильмам о пчелах самые маленькие гости узнают больше о медовой культуре.

На память о фестивале каждый унесет с собой не только немножко янтарного солнышка, доброе настроение и красивые фотографии, но и творческие подарки, сделанные вместе с мастерами из монастыря.

Место: ул. Выготского, 6.

Время: с 9.00 до 18.00.

Стоимость: вход свободный.

День в стиле K-РОР

Фестиваль корейской поп-культуры - K-РОР World Festival в Беларуси - пройдет во Дворце культуры "МАЗ".

Волна корейской популярной музыки K-РОР (Korean pop) накрыла мир. Сегодня тысячи тинейджеров и молодых людей в разных странах слушают, напевают и подтанцовывают под композиции BTS, PSY, EXO, Twice, BlackPink, Big Bang и других айдолов (популярных эстрадных и медиаперсон преимущественно подросткового возраста). Более того, многие стараются им подражать - так появляются кавер-группы и исполнители, в том числе и в Беларуси.

Сильнейшие из таких К-РОР кавер-коллективов и индивидуальных артистов со всей Беларуси уже в 4-й раз соберутся в Минске и поборются за звание лучшего. Зрителей ждет захватывающее шоу с танцами, пением и розыгрышами памятных призов.

K-POP World Festival в Беларуси - это отборочный тур Changwon K-POP World Festival, который ежегодно проходит в городе Чханвон (Республика Корея) и собирает не только сильнейшие К-РОР кавер-коллективы и исполнителей со всего мира, но и позволяет им встретиться и выступить вместе с самыми популярными артистами К-РОР на одной сцене.

Место: пр. Партизанский, 117а.

Время: 15.00.

Стоимость: вход свободный.

Вечер с "Рыбкой Поньо на утесе" в белорусской озвучке

Мультфильм "Рыбка Поньо на утесе" знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки покажут в белорусской озвучке в Минске.

Свои голоса героям одной из самых известных работ японского режиссера подарили белорусские актеры Светлана Тимохина, Светлана Аникей, Наталья Кот, Павел Харланчук, Алесь Молчанов и телеведущий Евгений Перлин.

"Рыбка Поньо на утесе" - десятый по счету полнометражный фильм Хаяо Миядзаки, обладателя почетной премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе и автора таких знаменитых работ, как "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Сама лента в 2008 году была номинирована на "Золотого льва" - главный приз Венецианского кинофестиваля, и удостоена двух специальных наград этого престижного кинофорума, а годом позднее стала лучшим анимационным фильмом, по мнению Японской академии.

История рыбки Поньо представляет собой необычное переложение знаменитой андерсеновской "Русалочки". На этот раз героиня предстает в образе маленькой рыбки, которая мечтает стать человеком и завоевать любовь мальчика Сооскэ. И пока Поньо идет к своей цели, мир вокруг в буквальном смысле переворачивается с ног на голову, а на сушу обрушивается море. Чем все это закончится, зависит от выбора пятилетнего мальчугана и его способности принять свою необычную подружку такой, какая она есть.

Место: кинотеатр "Москва" (пр-т Победителей, 13).

Время: 19.00.

Стоимость: от Br6,5.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

Фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" в Бресте

В Бресте проходит юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя".

Экспозиция, посвященная 100-летию информационного агентства, разместилась в фойе второго этажа кинотеатра "Беларусь". Выставка включает 36 широкоформатных фотографий (50х70 см), которые отражают основные вехи в истории Беларуси с 1918 года по настоящее время. В каждом областном центре она будет дополнена еще примерно 20 снимками, посвященными жизни региона.

"На выставке представлены уникальные архивные кадры. Конечно, на них запечатлены известные личности, глава государства, но в целом мы хотим показать моменты жизни обычных людей, их чувства, увлечения, - отметил заместитель генерального директора БЕЛТА по идеологической работе Сергей Адерихо. - Мы не могли обойти стороной Брестскую крепость как символ мужества. Ей посвящена значительная часть экспозиции об области. Брестчане могут увидеть, насколько разрушенной была крепость в годы войны, как выглядел город в послевоенное время и каким красивым стал сейчас".

По словам начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяны Гагаковой, тема крепости-героя у брестчан вызывает особый интерес. "На мой взгляд, выставка носит не только информационно-познавательный характер, она мотивирует на желание узнавать о прошлом малой родины, формирует гордость за свою историю и уверенность, что наше поколение сделает все, чтобы Беларусь и Брестская область уверенно развивались", - подчеркнула она.

Фотовыставка БЕЛТА в Бресте будет экспонироваться до 24 июня. Далее она отправится в Витебск. До конца 2018 года, юбилейного для БЕЛТА, экспозиция посетит все областные центры и Минск.

Праздник города в Витебске

Витебск 23 и 24 июня отметит праздник города. В эти дни пройдут концерты, флешмобы и перфомансы, выставки и концерты-импровизации, выступления уличных музыкантов, театров, клубов исторической реконструкции, кинопоказ под открытым небом и многое другое.

Одним из главных событий первого дня станет открытие в сквере Маяковского монументально-декоративной скульптуры "Витебский великан". Вечером на фронтальной стене витебской ратуши будут демонстрироваться старые фильмы.

На проспекте Строителей откроется декоративная скульптура "Лучеса", а на улице Толстого, 7 состоится презентация музея фотографии им.С.Юрковского. На ул. Пушкина "пропишутся" поэты и писатели.

В дни празднований центральные пешеходные улицы города превратятся в торговые и выставочные ряды, музыкальные площадки, художественные мастерские.

Не будут пустовать и главные концертные площадки Витебска. 23 июня в Летнем амфитеатре тысячи горожан соберутся на традиционный праздничный концерт, а на площади Победы горожан ожидает традиционный праздник городской газеты "Витьбичи". Площадь Свободы станет площадкой для детей. Здесь пройдет праздник для самых маленьких "Сладость в радость", выставка-продажа кондитерских изделий. Вечером горожан и гостей города ждет праздничный концерт "Наше ретро".

На площади Тысячелетия можно будет перенестись на несколько веков назад в исторический лагерь "Древний Витебск", стать свидетелем конкурса воздушных змеев на "Празднике ветра".

24 июня на главной площади областного центра пройдет "День молодежи". Будут работать спортивные площадки, пройдут выставка автомобилей и, конечно, танцевальные состязания "Огонь танца" и "Битва DJ".

"Золотое кольцо города Витебска "Двина" приглашает всех на день коллективного отдыха, праздничное гуляние пройдет и в парке им. Советской Армии.

В праздничные дни можно будет отправиться в путешествие по улочкам Витебска на праздничном экскурсионном трамвае.

День открытых дверей на БМЗ

День открытых дверей пройдет на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине 23 июня.

В прошлом году мероприятие собрало около 2 тыс. гостей. В этот раз оно также обещает быть ярким и зрелищным. Программа подразумевает различные экскурсии, выставки, конкурсы и выступления.

Начнется праздник в 10.00. Более 500 маршрутных карт для квеста "Прийти! Увидеть! Получить!" будут выданы детям. Проследовав по указанному маршруту и сделав соответствующие отметки, мальчики и девочки получат в подарок мягких зубрят с логотипом БМЗ. Автоматически ребята станут участниками акции "Юный директор". Генеральный директор завода Анатолий Савенок методом жеребьевки выберет временного преемника. Юный директор сможет издать собственный приказ, посетить кабинет заводского руководителя и получит приз.

Также во время Дня открытых дверей будут работать выставки металлопродукции, технологического автотранспорта и используемой на предприятии спецодежды. Своим мастерством будут удивлять водители погрузчиков во время конкурса "Ловкие маневры". Для гостей организуют фотозоны. Будут работать пункты общественного питания. Кроме того, можно будет отправиться в заводской музей и уголок здоровья. В новом формате в этом году пройдут обзорные экскурсии по территории завода: организаторы подготовили конкурсы и маршрут с посещением производств.

Одним из ярких моментов праздника станет стилизованное выступление средневековых рыцарей. Такой подарок подготовил профсоюзный комитет БМЗ. Облаченные в латы воины продемонстрируют мастерство владения мечами и луками, проведут для детей тематические конкурсы. Позитива добавят и выступления силачей, гигантские аэромедведи, номера коллективов Дворца культуры металлургов, народные игры и катание на лошади.

Нынешний День открытых дверей БМЗ будет носить не только развлекательный, но и социальный характер. Специальными гостями праздника станут 25 воспитанников Жлобинского социально-педагогического центра. Также в этот день будет организован сбор средств на лечение Дарьи Сержан, страдающей от острого лимфобластного лейкоза. Каждый, кто на Дне открытых дверей сделает пожертвование на лечение девочки, получит специальную наклейку или памятный приз.

Продлится День открытых дверей БМЗ до 13.00.

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" в Несвиже

"Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" пройдут с 22 по 24 июня в восьмой раз.

По традиции откроется мероприятие в Несвижском фарном костеле Божьего Тела. Здесь 22 июня прозвучит концерт "Белорусский романтизм". Исполнители: Наталья Акинина, Ирина Кучинская, Юрий Городецкий, Сергей Лазаревич, партия фортепиано - Лариса Терехова. Вечером на сцене во внутреннем дворике замка Радзивиллов звезды балета представят яркие номера из спектаклей "Лебединое озеро", "Корсар", а также танцы о Шекспире - "Сонеты" (балет Александры Тихомировой). Дирижеры - Николай Колядко, Иван Костяхин.

Дневной концерт "Четыре столетия белорусской вокальной музыки" 23 июня порадует поклонников камерного жанра. В театральном зале замка споют Юрий Городецкий (тенор) и Илья Сильчуков (баритон). Чуть позже здесь состоится "Вечер романсов Сергея Рахманинова". В исполнении солистки оперы Екатерины Головлевой прозвучат "Весенние воды", "Отрывок из Мюссе", "О, не грусти!", "Перед иконой" и многое другое. Уже вечером на главной сцене фестиваля во внутреннем дворе замка будет разыграна драма любви и смерти блистательной парижской куртизанки Виолетты Валери - опера Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Андрейса Жагарса. В заглавной партии - Ирина Кучинская. Дирижер - Андрей Галанов.

Ведущие солисты белорусской оперы, балета и музыканты струнного квинтета "Серенада" 24 июня приглашают поклонников танго-музыки, жарких южных напевов и мелодий в Театральный зал Несвижского замка, где для них прозвучит "Милонга с "Серенадой".

Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер - Андрей Галанов.

"Кола Часу" в Минской области

Шестой международный фестиваль старых и старинных мотоциклов "Кола Часу" соберет 23 июня свыше сотни коллекционеров, реставраторов и просто любителей подобной техники из 10 стран Европы.

"Кола Часу 2018" подарит незабываемое зрелище для всех, кому небезразлична техническая история, у кого есть опыт вождения мотоцикла и кому нравится ретро. Гостеприимно встречать гостей будут Вилейский и Мядельский районы: нынешний фестиваль удивит гостей и зрителей новым форматом. С 23 июня начнется почти стокилометровое "Крывiчскае падарожжа", которое станет для участников настоящей экскурсией по Беларуси. Причем праздничной, ведь в Долгиново и Будславе запланированы торжественные мероприятия, которые надолго запомнятся не только местным жителям, но и ретролюбителям.

Этот слет-пробег ретробайкеров вполне можно назвать "музеем на колесах". Например, финны обещали приехать на "Яве" 1965 года выпуска, которая зимой могла оборудоваться лыжами. Коллекционер из Балахны привезет мотоцикл-рикшу. Участники из Латвии приедут большой командой на 15 ретромотоциклах. "Но главное - атмосфера настоящего праздника, которую привозит с собой фестиваль. Для старшего поколения эти байки - путешествие в их молодость, а для молодежи - возможность прикоснуться к истории техники. Зрители смогут не только сфотографироваться с раритетами или проверить свою эрудицию, отвечая на вопросы викторины по мотоциклетной истории, но и поболеть за ретромотоциклистов в специальных конкурсах", - рассказали организаторы.

Остановки байкеров запланированы в Долгиново примерно с 12.00 до 13.30, в Будславе - с 14.00 до 15.30.

День молодежи в Гродненской области

Забегами невест и велокарнавалом отметят День молодежи в Гродненской области.

Праздничные мероприятия 24 июня пройдут во всех районах области. В Гродно, например, центром веселья станет парк имени Жилибера. Здесь сразу несколько площадок объединит в один большой праздник фестиваль "Мы будущее страны".

Откроют программу танцевальные коллективы "Адепт" и I Lif Му Веllа. Во время фестиваля гости смогут побывать в виртуальной реальности, поиграть в настольные игры от крамы-клуба "Кубик", попытаться разгадать тайну гродненских фокусников на площадке "Удиви" и загадать желание, запустив в небо воздушного змея. Праздник также порадует показательными выступлениями клуба карате "Чайка", трюками с использованием велосипедов, роллеров и джампингов. Дополнит праздничные мероприятия выставка авто- и мототехники.

В Новогрудке и Мостах любители велоспорта смогут принять участие в конкурсе "ВелоЛеди" и велокарнавале. Фестиваль красок и оpen air запланированы в Берестовице и Островце.

В Ивье пройдет забег невест, в Ошмянском и Зельвенском районах ко Дню молодежи приурочили конкурсы красоты, а в Волковыске состоится фестиваль кавер-бендов. Лида и Скидель приглашают молодежь на фестиваль субкультур с интерактивными площадками, посвященными различным направлениям - от хип-хопа до воркаута.

Традиционно в эти дни в районах области пройдут турниры самодельных художественно оформленных плавательных средств в рамках конкурса "Заплывы на чем попало". Завершатся праздничные мероприятия в регионе 29 июня: в Скиделе пройдут битва диджеев "Беларусь и Я" и областной отборочный этап конкурса исполнителей молодежной песни "Молодежь - за Союзное государство".

Фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" в Октябрьском

Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" проходит с 20 по 24 июня в городском поселке Октябрьский (Гомельская область).

Участники фестиваля - аутентичные фольклорные коллективы художественного творчества из Беларуси, самобытные коллективы ближнего и дальнего зарубежья, исполнители народных бытовых танцев, народные музыканты, мастера различных видов ремесел, рассказчики народной прозы и другие.

Торжественное открытие фестиваля с концертом-поздравлением "Кружыць святочны карагод" запланировано на 21 июня. В этот же день начнется и конкурсная программа, которая будет длиться три дня. Своим мастерством будут удивлять танцевальные пары и коллективы, детско-молодежные фольклорные коллективы, вокальные и инструментальные ансамбли, фольклорные группы, индивидуальные исполнители.

Также в программе - праздник народной хореографии, музыки и песни "Рудабельскі баль", "Рудабельскае Купалле", праздник народного творчества "Рудабельскі кірмаш". Кроме того, гостей фестиваля ждут мастер-классы, музыкально-развлекательные и танцевально-игровые мероприятия, выставки, концерты.

Республиканский фестиваль фольклорного искусства "Берагіня" проводится с 1998 года. Он нацелен на поддержку народного творчества, сохранение и преемственность традиций региональной и местной художественной культуры, приобщение детей и молодежи к различным видам фольклора, повышение художественного уровня и исполнительского мастерства коллективов.

Полумарафон на Августовском канале

Более 100 бегунов примут участие в первом полумарафоне на Августовском канале.

Забег на 21 км пройдет 23 июня. Трасса проложена по самым живописным местам в районе канала. Дистанция будет интересной как в плане бега, так и в плане знакомства с новыми местами. Частично на трассе будет асфальтовое, частично грунтовое покрытие. Часть пути пройдет по новым веломаршрутам, более 50 км которых недавно были размечены в районе гидротехническго сооружения.

Заявки уже подали представители Беларуси, России, Украины. Также ожидаются бегуны из Польши и Литвы. Августовский канал входит в особую зону: его иностранцы могут посещать без визы.

Победителей будут определять в нескольких возрастных группах, а также в личном и командном зачете. Праздник бега сделают доступным для различных категорий бегунов, в частности, запланированы забеги на 5 и 10 км. Призовой фонд полумарафона составит более Br3 тыс., будут разыграны свыше семидесяти призов. Всех участников на финише ждет дружеский обед и развлекательная программа. Из Гродно и обратно организуют бесплатный трансфер. Регистрация продолжается - принять участие в полумарафоне может каждый.

Международный форум "Дружба-2018" в Гомельском районе

Международный молодежный форум "Дружба-2018" пройдет 21-23 июня вблизи поселка Ильич Гомельского района.

Форум станет частью мероприятий, посвященных традиционной встрече приграничных областей Беларуси, России, Украины. Он соберет около 300 представителей молодежи. В состав команд войдут активисты, волонтеры, спортсмены, творческие коллективы и т.д.

Девиз нынешней встречи "Родина - в сердце моем", поэтому ряд мероприятий будет посвящен патриотической тематике, знакомству с национальными традициями. Организаторы международного молодежного форума подготовили насыщенную творческую, спортивную и образовательную программу. Участники разобьют в живописном месте палаточный городок. Здесь же будет работать полевая кухня.

22 июня представители молодежных делегаций проведут открытый диалог "Молодежь. Традиции. Будущее", а затем выйдут на старты спортивных соревнований и эко-туристической игровой эстафеты. В течение дня будут работать интерактивные площадки, пройдут тренинги, мастер-классы и т.д.

23 июня участники лагеря присоединятся к мероприятиям, посвященным традиционной встрече представителей приграничных областей Беларуси, России и Украины, в Ветке.

Международный форум "Дружба-2018" в Ветке

Тема "Родина - в сердце моем" станет центральной на международном молодежном форуме "Дружба-2018", который пройдет 23 июня в Ветке Гомельской области.

В день проведения праздника основные мероприятия развернутся более чем на 10 площадках. Начнется форум торжественным шествием делегаций приграничных регионов и церемонией открытия. На центральной сцене прозвучат творческие признания в любви родной земле. Главная тема праздника будет продолжена в работе выставки картин и фотографий "Моя малая родина", экспозиции "Соцветие ремесел", где представят традиционное творчество мастеров, а также современные веяния в декоративно-прикладном искусстве. В путешествие по разным уголкам стран-соседок пригласит литературная площадка "Читай, славянин!".

О трагических страницах истории родного края, связанных с Великой Отечественной войной, расскажет выставка "Письма с фронта", а также "Маршалы Победы", где в фотодокументальных материалах представят жизненный путь и деятельность Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

"Назад в СССР" пригласит тематическая площадка, где можно будет увидеть фотозарисовки, плакаты советской эпохи, пионерские галстуки и комсомольские значки, предметы интерьера и атрибуты быта тех времен.

Яркими мероприятиями порадует и площадка "Молодежь! Инициатива! Творчество! Профессионализм!". В этой локации свое техническое, декоративно-прикладное творчество презентуют учащиеся из приграничных областей. Здесь же пройдут различные мастер-классы, будет работать клуб лидерского движения школьников.

Отведать блюда белорусской кухни пригласят праздничные торговые ряды. Для самых маленьких будет работать городок развлечений, а поклонникам активного образа жизни предложат попробовать свои силы в различных состязаниях.

К торжествам в Ветке присоединятся и участники международного палаточного лагеря, который будет работать с 21 по 23 июня в Гомельском районе.

Праздничные мероприятия продолжатся до позднего вечера. В программе также выступления артистов, в том числе участника "Евровидения-2016" от Беларуси IVANa, молодежная дискотека под открытым небом.

"Золотая коллекция мировых шлягеров" в Бресте

Симфонический оркестр Брестского академического театра драмы 24 июня завершит сезон концертом под открытым небом под названием "Золотая коллекция мировых шлягеров".

В подобном формате симфонический оркестр выступит перед публикой впервые. В театральном дворике установят сцену и сидения, оборудуют танцпол. Вместе с брестчанами своим исполнением меломанов порадуют участники концертного оркестра "Немига".

Программа рассчитана на полтора часа. В частности, будет звучать музыка групп Queen, АВВА, Фрэнка Синатры, Астора Пьяццоллы, Эннио Морриконе, Эндрю Ллойда Уэббера, Генри Манчини. "Мы выбрали композиции из зарубежных кинофильмов, прозвучат также произведения белорусского композитора Евгения Глебова, будет много музыки латино. Думаю, слушателям понравится, будет сложно удержаться от танцев", - отметил главный дирижер оркестра Александр Сосновский.

Концертом под открытым небом симфонический оркестр Брестского драмтеатра попрощается с любителями музыки до осени. При этом коллектив уже сейчас готовит новую программу. Так, в конце сентября начнется музыкальный марафон к тысячелетию Бреста. Планируется, что его первый концерт будет посвящен композиторам - уроженцам Брестской области, в том числе Владимиру Солтану, Василию Кондрасюку.

Фестиваль "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне"

Коллективы из двенадцати стран приедут на ХХV Международный фестиваль песни и музыки "Дняпроўскія галасы ў Дуброўне".

Фестиваль пройдет 23-24 июня и объединит около 1 тыс. участников из всех областей Беларуси, а также Румынии, Словакии, России (Татарстан), Молдовы, Литвы, Украины, Латвии, Эстонии и Польши. Впервые представят свою культуру коллективы из Дании и Индии. Некоторые страны делегируют своих представителей во второй и третий раз, и каждый год с новыми музыкантами и выступлениями.

Дальние гости приедут в Дубровно 22 июня. Этот день будет насыщен событиями: состоится празднование 625-летия города, будут организованы торжественное шествие представителей организаций района и участников фестиваля, церемония присвоения звания "Почетный гражданин Дубровенского района". Затем собравшиеся зажгут свечи в память о начале Великой Отечественной войны. Завершится день неформальной встречей на Кириевской кринице.

Мероприятия самого фестиваля пройдут на 16 площадках в Дубровно и агрогородках района. В первый день начнут работу подворья, посвященные юбилеям города и фестиваля. К этим датам приурочат открытие городских часов. Для райцентра это символично, потому что при графе Потемкине, в свое время владевшим этими землями, работала часовая фабрика, и изделия с надписью о месте производства хранятся в Эрмитаже.

В этот же день состоится конкурс эстрадной музыки "ВИА-ton", в третий раз подряд пройдет областной праздник-конкурс традиционной свистульки "Салавейка-2018". Мастера будут изготавливать их прямо на фестивале. Также откроются несколько выставок, в частности уроженца района, белорусского художника Николая Опиока. Посетит малую родину и драматург Алексей Дударев, он проведет встречу с читателями.

После открытия фестиваля коллективы разъедутся по концертным площадкам. Ближе к ночи продолжить веселье можно будет на оpen air "Вечарына ў Дуброўне" и ночной дискотеке в районном Доме культуры.

Главной площадкой гуляний второго дня станет городской стадион, куда утром по улице Комсомольской пройдут театрализованным шествием участники фестиваля. Затем 25 коллективов дадут гала-концерт, который завершится традиционным обрядом проводов гостей "Пасахі - на лёгкія шляхі". "Пасахі" - местное блюдо, которое подают на стол в самом конце любой встречи, и гости понимают, что пора прощаться, а хозяева им желают легкой дороги. Вечером с концертом выступит ансамбль "Песняры". Затем небо над Дубровно озарит фейерверк.-0-