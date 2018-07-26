Куда пойти в выходные: фестиваль #Пронебо, праздник греческой культуры и "Большая бард-рыбалка"

Несмотря на чересчур дождливый в этом году июль, столичная афиша не даст скучать, предлагая мероприятия на любой вкус. Можно побывать на авиационном фестивале #Пронебо, отметить праздник греческой культуры в Верхнем городе, понаблюдать за состязаниями лучших виртуальных "танкистов", заглянуть на праздник-акцию к Международному дню тигра, а также на юбилейный арт-пикник FSP.

Застоличная афиша приглашает посетить музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рабылка", заглянуть на семейный фестиваль "Облака молока", отпраздновать 999-й день рождения Бреста и попробовать огромный бутерброд из 440 частей в агрогородке Гринки.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

СУББОТА, 28 июля

Утром побываем на авиафестивале #Пронебо

Авиационный фестиваль #Пронебо пройдет на аэродроме Боровая с 28 по 29 июля. Вход свободный.

На фестивале можно будет увидеть около 30 летательных аппаратов - от воздушных шаров до вертолетов. Также будут соревнования парашютистов, на концертной площадке зажгут коллективы "Пицца", Oili, Litesound и кавер-группы из Беларуси.

Будет фуд-корт от Vulitsa Ezha. Обустроят развлекательные площадки, красочные фотозоны, детский центр, лекторий и даже зону для домашних питомцев.

Фото из архива Белорусской федерации авиационного спорта

Кроме того, 28 июля на фестивале #Пронебо пройдет ночная гонка квадрокоптеров (дронов). Участники со всей страны выставят беспилотные летательные аппараты, каждый из которых будет отличать светодиодная подсветка определенного цвета. Это позволит легко определить победителя в условиях высоких скоростей и обеспечит зрелищность соревнований. Гонка пройдет на новой трассе на площадке фестиваля и начнется ближе к заходу солнца. Полоса разноуровневых препятствий создана руками белорусских дрон-рейсеров по стандартам международных соревнований. К трассе примыкает пилотская зона со столами и розетками, а для безопасности спортсменов и зрителей натянута прочная сетка. Состязание в формате "все против всех" предполагает в каждом заезде участие 6 дронов.

Место: аэродром Боровая.

Время: начало в 10.00.

Днем примем участие в празднике-акции "Береги жизнь"

Минский зоопарк 28 июля к Международному дню тигра проведет экологическую акцию и благотворительный концерт. Вход платный.

Праздник-акция "Береги жизнь" с увлекательной программой начнется в 12.00. Посетителей ждет встреча с веселыми Фиксиками, смешными ростовыми куклами, а также показательное кормление белого бенгальского тигра Саймона, который переехал в новый вольер для крупных кошачьих.

На мероприятии проведут также экологическую акцию. Ее суть заключается в сборе для последующей переработки пластиковых крышек от бутылок из-под воды, молочных и кисломолочных продуктов, детского питания, бытовых химии и парфюмерии. Этот ненужный мусор можно легко превратить в деньги, которые помогут изменить жизнь. Полученные за сданное на переработку вторсырье направляет на помощь нуждающимся. "Те, кому по душе идея сокращения личного мусора и возможность использовать его на пользу кому-то, могут присоединиться к проекту и принести на акцию в зоопарк пластиковые крышечки. Таких добровольцев ждет небольшой сюрприз", - рассказали организаторы.

Место: Минский зоопарк, ул.Ташкентская, 40.

Время: начало в 12.00.

Вечер проводим на празднике греческой культуры

Праздник греческой культуры "Калимера" 28 июля продолжит череду субботних национальных мероприятий в Верхнем городе белорусской столицы. Вход свободный.

На территории Верхнего города с 13.00 до 17.00 повеет Средиземноморьем с его легкостью, веселой непринужденностью и ярким колоритом. Заглянувших на праздник будут радовать песнями на греческом языке и понтийском диалекте, национальными танцами и танцами греков Понта, произведениями греческих композиторов на традиционном инструменте "бузуки". Даже покажут историческую сказку в лучших традициях родины театрального искусства - представление "Эхо Эллады".

В концертной программе примут участие гости из Греции (Медея Хурсулиду), Молдовы (Маргарита Чорич), России (народный ансамбль греческой песни и танца "Эос", Сочи), а также члены общественного объединения греков "Пелопоннес".

Каждый сможет выбрать мастер-класс на свой вкус: по иконописи, греческим танцам, языку, приготовлению греческого салата, баранины на вертеле и "сувлаки". Или сфотографироваться с актерами в обличиях греческих богов, в национальных костюмах эвзонов и понтийцев, а также на фоне декораций "Кикладский дворик".

Невозможно будет уйти без сладостей и угощений с ярмарки греческих продуктов.

Книгочеев и интеллектуалов заинтересуют выставка книг и художественно-иллюстрированной литературы и презентация "Греческий язык, история и литература", а также возможность поучаствовать в викторине о Греции с призами от партнеров. И здесь же можно будет приобрести тематическую печатную продукцию.

Место: территория Верхнего города.

Время: с 13.00 до 17.00.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июля

Утром оценим фестиваль-инсталляцию "МикроМир"

Фестиваль-инсталляция "МикроМир" проходит в Минске в новом открытом пространстве во дворе Дворца искусства с 23 по 29 июля. Вход платный.

Будут представлены инсталляции, картины, фото и сувениры молодого дизайнера, графика, фотографа и музыканта из Гомеля Егора Беломытцева. Также в фестивале примут участие талантливые музыканты, селекторы и продюсеры, которые пишут и играют Live и dj-сеты интеллектуальных направлений музыки, включая электронную, инструментальную и этническую составляющие.

Каждый день будут проходить бесплатные чайные дегустации. Также пройдет ярмарка беларуских дизайнеров и создателей современной одежды, бижутерии, украшений, посуды и сувениров.

Место: Дворец искусства, ул.Козлова, 3.

Время: с 11.00 до 23.00.

Днем сходим на турнир по World of Tanks - "МЭТА'18.WoT"

Более 300 команд примут участие в турнире по World of Tanks - "МЭТА'18.WoT" в Минске, организованном совместно Белорусской федерацией киберспорта и компанией Wargaming.

Восемь сильнейших команд выйдут в решающий раунд, чтобы 29 июля определить победителя.

Трансляция турнира будет вестись в соцсетях. Для зрителей, которые придут посмотреть за состязаниями лучших "танкистов", будет организована фан-зона.

Место: компьютерный клуб "Тарантул", Долгобродская, 24.

Время: начало в 12.00.

Вечером посмотрим, чем удивит в этом году арт-пикник FSP

Арт-пикнику FSP в этом году 10 лет. За время своего существования фестиваль стал частью городской культуры. Здесь есть все - вкусная музыка и интересная еда, новые вещи и красивые знания, долгожданные знакомства и крутые встречи.

Пройдет юбилейный арт-пикник FSP 28-29 июля в парке развлечений Dreamland. Вход платный.

С пяти сцен фестиваля можно будет услышать indie, idm, experimental, house, post-rock и другие экспериментальные направления. В 2018 году на главной сцене выступят: украинская певица Луна, российская инди-группа Pompeya, поп-панк и эмо-трио "Пасош" и романтический и брутальный Warhaus.

Фото из архива

Компанию хедлайнерам составят белорусы "Петля Пристрастия", Shuma, Бакей, Аня Жданова и Weed & Dolphins, украинские электронщики Grisly Faye и космические финны Man Duo. Литовская делегация, состоящая из безбашенного кабаре-оркестра Antikvariniai Kašpirovskio dantys и местных "пинк-флойдов" Garbanotas Bosistas, прибывает при поддержке посольства Литвы и обещает зажечь в честь 100-летия независимости Литовской Республики.

EDUTAINMENT - главная площадка для всех умников и умниц, которые хотят пообщаться с интересными людьми и прокачаться новыми знаниями. Здесь топ-менеджеры международных корпораций и основатели локальных проектов поделятся опытом. Редкая возможность узнать о городе, людях и бизнесе, влияющем на его жизнь, от первых лиц. Образовательный спот существует с 2013 года в коллаборации FSP и HeadMade Group и собирает до 4000 слушателей за время фестиваля.

FSP всегда рад маленьким модникам и тусовщикам - в прошлом году бесплатным входом на фестиваль воспользовались более 1200 детей до 12 лет. Kidsters - пространство для самых маленьких посетителей. Здесь для них есть все: споты для творчества и отдыха, театральные постановки, научные шоу и кулинарные мастер-классы. Родители могут найти занятие для своего ребенка, а сами сесть поблизости и расслабиться или, наоборот, вовлечься в игру и потерять счет времени.

BLOGERIA - самый молодой, но очень популярный спот FSP. Он объединит блогеров байнета, где они будут делиться секретами своего успеха, рассказывать про планы, знакомиться и селфиться с гостями FSP X.

Место: парк развлечений Dreamland, ул. Орловская, 80.

Время: с 12.00 до 22.00.

ЗАСТОЛИЧНАЯ АФИША

"Большая бард-рыбалка" пройдет на Чигиринском водохранилище

IХ Международный музыкально-спортивный праздник "Большая бард-рыбалка - 2018" пройдет с 27 по 29 июля в деревне Грудичино на Чигиринском водохранилище (Могилевская область, Быховский район, вблизи деревни Чечевичи).

На празднике ждут гостей из около десяти стран мира. Впервые приедет гость из США. Это поэт, организатор фестивалей авторской песни в Америке Петр Тютюник. Из Грузии также впервые приедет на бард-рабылку известная поэтесса и автор-исполнитель Ирина Парошина. Во второй раз на мероприятие приглашен знаток, бард, телеведущий Борис Бурда, который взялся за организацию и проведение кулинарного шоу "Кiрмаш смаку" и интеллектуальных игр. Хедлайнерами нынешнего праздника станут известный российский музыкант Алексей Иващенко и популярный немецкий рок-исполнитель Тино Айсбреннер.

Во время соревнований по рыбной ловле. Фото из архива

В новом сезоне бард-рыбалка сделает акцент на тематических музыкальных программах. Яркими страничками фестиваля обещают стать творческий проект "100 лет А.Галичу" и концерт песен Владимира Высокого, посвященный 80-летию со дня рождения поэта, актера театра и кино, автора-исполнителя. Не менее интересной будет и музыкально-поэтический проект "Поющая поэзия" в исполнении гостей из Украины и России. А популярный российский автор-исполнитель, перформансист, филолог Псой Короленко (Москва) вместе с мультиинструменталистом Яном Бедерманом представит новый музыкальный проект "Неожид".

Традицией на бард-рыбалке стал и международный проект "Соседи", в котором гости выступают на языках стран проживания. Ожидается, что в нем примут участие музыканты и поэты из девяти стран: Беларуси, России, Украины, Германии, Польши, Чехии, Словакии, Грузии и США. Порадуют гостей фестиваля и ставшие традиционными мероприятия. Это конкурс авторской песни, рыболовные соревнования, открытый турнир по пляжному волейболу среди любителей и профессионалов, кулинарный конкурс "Кiрмаш смаку", проект "Королева бард-рыбалки" и др.

Международный турнир по конному троеборью пройдет в Ратомке

Турнир по международному конному троеборью проходит с 26 по 29 июля в олимпийском комплексе в Ратомке.

На крупных соревнованиях выступят спортсмены из России, Украины, Эстонии, Казахстана, а также из Литвы и Польши. Всего более 80 спортсменов примут участие в международном турнире по троеборью.

Разработана и программа для зрителей во время соревнований, на территории комплекса будут организованы фуд-корты, детская зона.

В домашних соревнованиях примут участие все сильнейшие белорусские всадники.

Квалификационный турнир международный турнир по конному троеборью уровня сложности CCI3*/CCI2*/CCI1*, CIC3*/CIC2* состоится в Ратомке при поддержке Министерства спорта и туризма. В ходе соревнований пройдет чемпионат Беларуси по троеборью. Также в эти дни состоится один из пяти семинаров Международной федерации конного спорта (FEI) для официальных лиц: судей, кросс-дизайнеров и технических делегатов.

Субботы с музыкальным акцентом и квестами проходят во Дворце Радзивиллов

Во Дворце Радзивиллов в летнем сезоне 2018 года по субботам проходят программы с музыкальным акцентом. Начало в 10.00.

В центральном дворе Дворца Радзивиллов гостей встречает маршалок. Он собирает гостей в круг, чтобы придворный танцор с музыкантами вместе с гостями отрепетировали стародавний танец. Затем шоумен и музыкант Виктор Шалкевич в образе князя Николая Христофора Радзивилла Сиротки проведет для туристов конкурс на открытую вакансию участника дворцовой хоровой капеллы.

На протяжении всего дня во дворе работает детская творческая площадка.

Фото из архива

Ближе к вечеру гостей приглашают сыграть в квест "Тайны и загадки Дворца Радзивиллов". Начало квеста каждую субботу в 16.30. Игра занимает чуть больше двух часов. Что же это такое? Антонию Вильгельму необходимо помочь с инвентаризацией дворцовой утвари. Эта часть игры поможет вам быть внимательными и любопытными. Вы побываете в местах, где не проходят туристические маршруты, рассмотрите внимательно, что же висит на стенах, украшает залы, узнаете самых ярких представителей рода Радзивиллов, их заслуги и успехи, побываете у алхимика.

В летний сезон также работает новый экскурсионный маршрут "Прогулки по старинным бастионам". С 18.00 до 21.00. Эксклюзивным моментом для любителей истории станет возможность подняться на валы дворца в сопровождении профессионального гида. Вы узнаете об истории строительства замка, а также о героических страницах его истории. С высоты валов можно полюбоваться захватывающими пейзажами, сделать интересные фотографии, увидеть "театральную" поляну, узнать много интересного о театре Радзивиллов и старинных парках.

В Бресте пройдет семейный фестиваль "Облака молока"

В Бресте в парке Мира (ул.Ленинградская) 27 июля с 12.00 до 23.00 пройдет грандиозный семейный фестиваль "Облака молока"!

Фееричный праздник молока от компании "Савушкин продукт" при поддержке Брестского городского исполнительного комитета в третий раз соберет несколько тысяч друзей, чтобы окунуться в увлекательнейший мир молочного волшебства. Здесь будет множество фестивальных площадок с развлечениями для взрослых и детей на любой вкус: десятки ярких оригинальных фотозон, мастер-классы по старинным танцам, дискотека для детей и квест для всей семьи, смузи-бар и скейт-площадка.

Вечером гостей праздника ждет гала-концерт с участием группы "Тяни-Толкай". А яркую точку праздника поставит фейерверк.

Брест 27-29 июля отпразднует свое 999-летие

Свой день рождения Брест будет отмечать на протяжении нескольких дней, гуляния пройдут более чем на десяти площадках.

27 июля в областном общественно-культурном центре состоится праздничный концерт брестской филармонии под названием "Любимому городу".

Основные мероприятия запланированы на 28 июля. В этот день в 1944 году областной центр был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Представители местных органов власти, дипломатических миссий, общественность почтут память защитников, возложив цветы к памятнику "Освобождение" на площади Свободы. Затем они переместятся к монументу 1000-летия Бреста, где состоится торжественная церемония открытия Дня города.

Помимо традиционной программы брестчан и гостей областного центра ожидают новшества. В частности, изюминкой Дня города обещает стать концерт популярной классической музыки "Вечерняя симфония", который состоится на площади Ленина 28 июля в 22.00. Будут и хореографические композиции, и песни из известных кинофильмов, и симфо-рок. В концертной программе запланировано 20 композиций. Все желающие смогут понаблюдать за вечерним представлением бесплатно.

В целом можно будет найти развлечения на любой вкус. Например, на пляжах впервые пройдет фестиваль пляжных видов спорта. На бульваре Шевченко развернется праздник книги. На улице Гоголя будет работать ярмарка мастеров народного творчества. На набережной Франциска Скорины организуют культурно-развлекательную программу для детей. Молодежи предлагают отправиться на Гребной канал, чтобы насладиться музыкальным проектом "Город света". Завершится вечер фейерверком, который раскрасит небо в 23.00.

Празднества продолжатся 29 июля. Основной площадкой выбран парк культуры и отдыха. На его территории разместится фестиваль цветов "Краски Бреста". Параллельно в рекреационной зоне состоится открытие фонаря, посвященного воинам-десантникам. В 16.00 брестчан приглашают присоединиться к гражданско-патриотической акции "Мы - вместе", во время которой своим выступлением порадуют финалисты республиканских вокальных конкурсов Федерации профсоюзов "Новые голоса любимой страны" и "Новые имена Беларуси". Также в парке воинов-интернационалистов пройдет праздничный концерт творческих коллективов Бреста.

Огромный бутерброд из 440 частей изготовят в Свислочском районе

Огромный бутерброд из 440 частей изготовят в честь юбилея агрогородка Гринки в Свислочском районе Гродненской области. Гринки 28 июля примут кулинарный парад "У кожну хату - смачна есці!".

Гости окунутся в уютную сельскую атмосферу. Мероприятие начнется флешмобом "Абдымем родную вёсачку ", который будет посвящен 440-летию упоминания населенного пункта в летописи. Проведет его местный поэт-песенник Иван Ломашкевич.

Продолжится праздник конкурсом кулинарных презентаций от клубных учреждений района. Здесь можно будет попробовать традиционные блюда из разных деревень района, узнать, в чем они схожи, чем различаются.

Изюминкой программы станет огромный "Грынкаўскі бутэрброд", который в честь праздника будет состоять из 440 маленьких бутербродиков. Пригласит гостей на него хозяйка кулинарного парада Марыся со своими помощниками - котом Василием и свинкой Фросей.

Представительницы агрогородков и деревень района поучаствуют в кулинарной эстафете "Мы - вясковыя дзяўчаты". Им надо будет продемонстрировать свои умения в домашних делах: засолить кабачки или огурцы, сплести венок, собрать яблоки и др. На главной площадке будут чествовать хозяев подворьев, получивших почетное звание "Дом высокой санитарной культуры". Каждый из них презентует свое семейное блюдо.

Вечером приглашают побывать на концерте коллективов художественной самодеятельности, дискотеке с розыгрышами и подарками. Во время проведения мероприятия будут работать торговые точки, фотозоны и др.-0-