11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купание детей ограничено на некоторых пляжах Минска, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

Решение принято на основании результатов лабораторных исследований проб воды. Ограничения касаются пляжей №№ 5-8 водохранилища "Дрозды", №№ 1, 8, 9 Заславского водохранилища, №1 на Комсомольском озере. "Купание взрослых и занятия всеми видами водного спорта разрешены", - отметили в санэпидслужбе.

Всего в столице оборудован 21 пляж: восемь на Заславском водохранилище (Минское море), два - на водохранилище "Криница", по пять на водохранилищах "Дрозды" и "Цнянское", один на Комсомольском озере. Для подготовки зон отдыха к сезону прибрежная территория и прилегающие лесопарковые зоны очищены от мусора, установлены новые урны, малые архитектурные формы, шезлонги, беседки, скамейки, кабинки для переодевания, теневые навесы, оборудованы общественные туалеты, спортивные и детские площадки, обновлены информационные стенды.

Организованы площадки для раздельного сбора отходов с контейнерами, обозначены открытые стоянки для личного автотранспорта, размещены велопарковки. Очищено дно водной акватории, обновлен песок на берегу, открыты объекты для обслуживания отдыхающих (пункты проката, торговые объекты общественного питания). В мае проведена комиссионная оценка санитарного состояния и благоустройства всех пляжей, подписаны паспорта готовности.-0-