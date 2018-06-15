15 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Купание детей ограничено в трех зонах отдыха Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе гигиены Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы еженедельно оценивают зоны отдыха населения у водных объектов с отбором проб воды. Исследовано свыше 160 проб, 15 из которых не соответствовали установленным требованиям безопасности (9 - по микробиологическим, 6 - по санитарно-химическим показателям).

По результатам лабораторных исследований ограничено купание детей в зоне отдыха на озере в деревне Ошурки Щучинского района, а также в зоне отдыха "Озеро Кань-Белое" и на пруду в агрогородке Луцковляны Гродненского района. Кроме того, приостановлено купание детей и взрослых в зоне отдыха Щучинского РУП ЖКХ на озере в городе Щучин. Отобранные здесь пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (повышенное содержание кишечной палочки).

Также в 11 зонах рекреации в Волковысском, Вороновском, Ивьевском, Кореличском, Новогрудском, Островецком и Щучинском районах выявлены нарушения содержания территории.-0-