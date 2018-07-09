Купание ограничено или приостановлено на 14 минских пляжах

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Купание приостановлено или ограничено на 14 пляжах Минска, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.
Решение принято на основании результатов лабораторных исследований проб воды. Так, не рекомендуется купаться и взрослым, и детям на пляжах № 1, 3, 6 Заславского водохранилища, а также № 2, 5-8 водохранилища "Дрозды". При этом занятия всеми видами водного спорта разрешены.
Еще в трех зонах отдыха (№ 2, 4 на Заславском водохранилище и №1 на Комсомольском озере) ограничено купание только несовершеннолетних. На пляжах № 5, 8, 9 Заславского водохранилища ограничение распространяется также на взрослых отдыхающих и занятия водными видами спорта.
Всего в столице оборудован 21 пляж: восемь на Заславском водохранилище (Минское море), два - на водохранилище "Криница", по пять на водохранилищах "Дрозды" и "Цнянское", один на Комсомольском озере. Оценка их санитарного состояния проводится еженедельно.
Специалисты обращают внимание на содержание территории зоны отдыха и прилегающей водной акватории, качество и своевременность уборки, санитарное состояние общественных (био-) туалетов, площадок для сбора ТКО, подъездных путей, стоянок для автотранспорта, наличие и исправность пляжного оборудования (кабины для переодевания, теневые навесы, беседки, игровое и спортивное оборудование) и необходимых информационных стендов.
По результатам проводимых мониторингов, зоны отдыха находятся в удовлетворительном состоянии.-0-
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