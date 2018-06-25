Купание запрещено в трех зонах отдыха Брестской области

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Санитарные службы запретили купание в трех зонах отдыха Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Контроль за санитарным состоянием рекреационных зон ведется регулярно, еженедельно берутся пробы воды. По оперативным данным, выявлены повторные отклонения от установленных норм в образцах, взятых на пляжах "Центральный", расположенных на левом и правом берегах реки Мухавец в Бресте. Здесь приостановлено купание взрослых и детей. Также запрещено купание населения в водоеме городского парка в Жабинке.

Еще на трех зонах отдыха региона санитарные службы рекомендовали ограничить купание детей. Речь идет об озерах Меднянское и Рогознянское Брестского района, пляже деревни Хмелево Жабинковского района.

В Брестской области официально определены для купания более 100 мест массового отдыха.-0-