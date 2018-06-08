Лагерь для мигрантов инсценируют под Борисовом во время международной волонтерской школы

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмая международная школа по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества Красного Креста пройдет с 25 по 29 июля в Борисовском районе. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Красный Крест учит своих волонтеров реагировать на чрезвычайные ситуации в условиях, максимально приближенных к реальным. "БОКК для своих партнеров - других национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца из Европы и Ближнего Востока является главной платформой для обмена опытом среди волонтеров по реагированию на ЧС. Мы ждем 25 июля представителей Турции, Италии, Ирана, Украины, Литвы, Болгарии и многих других стран", - отметил Дмитрий Русаков.

Стартует четырехдневная программа с 24-часовых учений на тренировочной площадке Института переподготовки и повышения квалификации МЧС Беларуси с участием авиации, прочей техники.

"В этом году мы отработаем новые вызовы: будем реагировать на большие миграционные потоки. По легенде учений, планируется прием вынужденных переселенцев на фоне разыгранных дорожных аварий. Волонтеры и мы сами будем разворачивать пункты временного размещения и транзитные лагеря", - поделился планами Дмитрий Русаков. Экспертами выступят представители МЧС, МВД, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции, ЮНИСЕФ.-0-