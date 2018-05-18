Лазерный центр планируют создать в Брестском областном эндокринологическом диспансере

18 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном эндокринологическом диспансере планируют создать лазерный центр для лечения пациентов с диабетической ретинопатией. Об этом сегодня сообщил журналистам главный врач учреждения здравоохранения Артур Григорович, передает корреспондент БЕЛТА.

"За счет Министерства здравоохранения по государственной программе "Здоровье населения" в этом году планируем получить фундус-камеру для диагностики сетчатки глаза. Стоимость импортного оборудования - около $50 тыс. Лазерный комплекс рассчитываем приобрести за счет гранта правительства Японии. С организациями этой страны у нас тесное сотрудничество. Проект позволит увеличить доступность медицинской помощи для пациентов с сахарным диабетом", - отметил Артур Григорович.

Фундус-камера позволяет увидеть сетчатку глаза и сосуды в увеличенном размере. Благодаря такому виду диагностики специалисты смогут предупредить развитие слепоты. Лазер будет использоваться для прижигания поврежденных сосудов, чтобы предотвратить прогрессирование осложнений сахарного диабета, сохранить пациенту зрение. "Слепоте и слабовидению особенно подвержены люди с первым типом сахарного диабета. Такое заболевание зарегистрировано у 5,6 тыс. жителей Брестской области, в том числе более чем у 260 детей. Это 10% общего количества пациентов, страдающих диабетом. Болеющие вторым типом менее подвержены снижению зрения, но такие случаи тоже регистрируются", - сказал главврач.

По словам Артура Григоровича, в регионе растет выявляемость всех типов диабета. Десять лет назад в области заболевание было зарегистрировано у 21 тыс. человек. По прогнозам специалистов, к концу текущего года этот диагноз будет примерно у 50 тыс. жителей Брестской области. "В основном это заболевание связано с образом жизни: неправильным питанием, отсутствием должной двигательной активности. В частности, 80% пациентов со вторым типом сахарного диабета страдают от избыточной массы тела", - резюмировал врач.-0-