Легендарный По-2 пополнит парк Минского аэроклуба

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет По-2 пополнит авиапарк Минского аэроклуба ДОСААФ, сообщил БЕЛТА начальник аэроклуба Николай Мочанский.

Раритетный биплан из Харькова приземлится сегодня на аэродроме Липки с промежуточной остановкой в Гомеле.

Как отметил Николай Мочанский, именно на таком самолете в 1934 году в Минском аэроклубе впервые начали осуществлять летную подготовку.

Это второе пополнение авиапарка ДОСААФ на текущей неделе. 10 июля в Минск прибыл модернизированный Ан-2.

Модернизированный Ан-2 пополнил авиапарк ДОСААФ Во время летных испытаний воздушное судно подтвердило заявленные характеристики. По сравнению с исходным Ан-2 они улучшились на 15-20%.

Биплан По-2 все желающие смогут увидеть 28 и 29 июля во время авиафестиваля #Пронебо на минском аэродроме "Боровая".-0-