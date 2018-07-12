Легендарный По-2 пополнит парк Минского аэроклуба

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет По-2 пополнит авиапарк Минского аэроклуба ДОСААФ, сообщил БЕЛТА начальник аэроклуба Николай Мочанский.
Раритетный биплан из Харькова приземлится сегодня на аэродроме Липки с промежуточной остановкой в Гомеле.
Как отметил Николай Мочанский, именно на таком самолете в 1934 году в Минском аэроклубе впервые начали осуществлять летную подготовку.
Это второе пополнение авиапарка ДОСААФ на текущей неделе. 10 июля в Минск прибыл модернизированный Ан-2.
Биплан По-2 все желающие смогут увидеть 28 и 29 июля во время авиафестиваля #Пронебо на минском аэродроме "Боровая".-0-
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