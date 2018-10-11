Легкоатлетический кросс соберет в Витебске более 1 тыс. участников

11 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Легкоатлетический кросс, посвященный 70-летию Витебского областного объединения профсоюзов и Году малой Родины, соберет сегодня более 1 тыс. участников в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Мероприятие будут проводить в пойме реки Витьба. Ожидается, что участие в забеге примут более 1 тыс. работников отраслевых профсоюзов, профсоюзных первичек предприятий и организаций Витебской области, спортсмены-учащиеся Витебского спортивного клуба Федерации профсоюзов Беларуси и СДЮШОР первичной организации ОАО "Нафтан" Белхимпрофсоюза. В зависимости от возраста участникам предстоит пробежать 500 м или 1 км.

"Главной целью кросса является популяризация здорового образа жизни, активизация физкультурно-массовой, оздоровительной работы в трудовых коллективах. Важным для нас остается привлечение трудящихся к систематическим занятиям физической культурой и налаживание спортивных связей среди профсоюзных организаций", - отметили в областном объединении профсоюзов.

Победителей забегов определят в личных зачетах в 11 возрастных группах среди женщин и мужчин. Лучших бегунов наградят дипломами и ценными призами.

Организаторами легкоатлетического кросса выступили Витебское областное объединение профсоюзов совместно с областным спортивным клубом ФПБ и ОАО "Нафтан" Белхимпрофсоюза.-0-