2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы Брестской области приступили к заготовке березового сока, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).
В регионе массовая заготовка сока началась сегодня. К ней подключились практически все лесхозы, за исключением находящихся в северо-восточных районах. В целом в Брестской области в текущем году планируется получить 7 тыс. т полезной продукции, что на 400 т больше, чем было в 2017-м. Традиционными лидерами выступают Лунинецкий, Ляховичский, Ганцевичский и Ивацевичский лесхозы. На их долю приходится более половины общего объема заготовок.
"В этом году заготовка березового сока началась позднее обычного. Например, прошлой весной к ней приступили в десятых числах марта. Ожидаем, что заготовительный сезон продлится в течение трех недель", - отметили в Брестском ГПЛХО.
Все 13 лесхозов Брестской области полученную продукцию в первую очередь будут поставлять на перерабатывающие предприятия. Кроме того, Лунинецкий, Ганцевичский и Ивацевичский лесхозы планируют экспортировать березовый сок в Литву. Первые поставки в ЕС они осуществили в прошлом году. Европейский потребитель оценил качество натурального напитка, поэтому сотрудничество с зарубежными партнерами продолжится.
Жители Брестской области могут приобрести березовый сок напрямую в лесничествах. В нынешнем сезоне населению планируется реализовать до 1 тыс. т заготовленной продукции.-0-
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