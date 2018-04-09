Лесхозы Могилевской области планируют реализовать населению в 2 раза больше березового сока

9 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Лесхозы Могилевской области планируют реализовать населению около 380 т березового сока, что в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер Могилевского государственного производственного лесохозяйственного объединения Владимир Креч.

"Мы во все лесхозы области (кроме Краснопольского) в нынешнем году закупили специальные пластиковые емкости с кранами, чтобы повсеместно организовать населению реализацию березового сока прямо на лесосеках и самих лесхозах, - рассказал специалист. - Это в большей степени социальная акция, поскольку мы ставим задачу не столько заработать на продажах, сколько оградить от порчи березовые леса и обеспечить всех желающих недорогим, свежим и полезным витаминным продуктом. Стоимость сока на лесосеке обойдется всего Br13-14 копеек за 1 л, а в лесхозе, учитывая транспортные расходы на доставку, несколько дороже".

В настоящее время в области приступили к массовой заготовке березовика. Основное задание традиционно доведено Осиповичскому, Бобруйскому, Быховскому и Белыничскому лесхозам. Большую часть витаминного продукта планируется реализовать перерабатывающим предприятиям Могилевской области: СООО "Оазис Групп" (г. Бобруйск), Быховскому консервно-овощесушильному заводу и ОАО "Кировский пищекомбинат". Их потребность в древесном соке составляет около 2 тыс. т. Кроме этого, планируется около 200 т сока экспортировать в страны Балтии. На 9 апреля Осиповичский лесхоз реализовал в Литву 75 т полезного напитка.

Владимир Креч сказал, что граждане могут вести заготовку древесных соков бесплатно на участках леса, определяемых для этих целей лесничествами с соблюдением установленных правил. Для получения информации об участках леса, где возможна заготовка березовика, гражданин должен обратиться в лесничество по месту жительства. Нарушение правил заготовки влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин для физлиц, до 100 - на ИП, на юрлицо - до 500 базовых величин (базовая величина - Br24,5).-0-