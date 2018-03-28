Летние школы для студентов зарубежных вузов организуют в Гомельском госуниверситете

28 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Летние школы для иностранных студентов-психологов и филологов пройдут в Гомельском государственном университете имени Ф.Скорины, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза Сергей Хахомов.

Для студентов из вузов Германии, изучающих психологию и педагогику, подготовлен блок семинарских и практических занятий на немецком языке, которые состоятся во время летней школы "Психологическое сопровождение детей с интеллектуальной недостаточностью и детей с нарушениями психологического развития". Курс занятий рассчитан на десять дней и стартует в августе этого года при поддержке Германской службы академических обменов (DAAD).

Слушатели школы расширят знания в области нейропсихологической диагностики, познакомятся с когнитивными, эмоциональными, мотивационными и поведенческими последствиями нарушения психологического развития детей. Собеседник отметил, что программа практико-ориентированная и строится таким образом, чтобы помимо теоретических знаний студенты получили профессиональные навыки работы в этом направлении. Кроме того, для слушателей предусмотрены курсы русского языка, насыщенная культурная программа.

Еще одна летняя школа, которая откроется в июле, соберет иностранных студентов-филологов, а также желающих изучать русский язык. Планируется, что ее слушателями станут ребята из Китая, Польши, Германии, Франции, Болгарии и других стран. В подгруппах, состоящих из 5-7 человек, будет организовано изучение курса русского языка, истории и культуры Беларуси, знакомство с особенностями системы образования в нашей республике. Обучение будет носить практическую направленность и включать элементы игровых методик: например, игр-караоке, конкурсов.

Иностранные студенты познакомятся с памятниками культуры и искусства в областном центре, отправятся на экскурсию в Минск, посетят Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г.Шклярова, Гомельскую фабрику художественных изделий "Любна".

По окончании обеих летних школ слушатели получат сертификаты.-0-