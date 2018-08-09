Льготы для бизнеса при открытии магазинов доступны на 77% сельских территорий Минской области

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень населенных пунктов и территорий, которые подпадают под действие указа №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" в Минской области расширился. Такое решение приняли сегодня депутаты облсовета на VII сессии, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целях поддержки предпринимательской инициативы и для развития торговли в сельской местности мы расширили перечень населенных пунктов, которые попадают под действие указа Президента №345. Раньше в нем находилось 424 населенных пункта - это 8% сельских территорий области. Сегодня перечень расширился до 4031 пункта - 77% сельских территорий", - сказала председатель Минского облсовета депутатов Наталья Якубицкая.

Она пояснила, что при определении, какие объекты включать в перечень, депутаты решили руководствоваться единым подходом, а также учли предложения, которые исходили от райисполкомов. Поэтому льготы при организации торгового, бытового обслуживания и общественного питания теперь стали доступны предпринимателям и бизнесу в населенных пунктах с численностью жителей до 210 человек.

"Потребкооперация на селе тоже старается работать, но есть проблемы. И там, где ее объекты закрываются, мы бы хотели, чтобы потребкооперацию замещали предприниматели (интерес с их стороны есть), чтобы наши жители имели доступ к качественному товару и услугам в достаточном ассортименте", - отметила собеседница.

При этом она подчеркнула, что в принятии решения облсовет тщательно изучал востребованность объектов торговли и общепита в разных населенных пунктах, взвешивал объемы поступления налогов в бюджет от бизнеса на селе так, чтобы соблюсти баланс.

"Мы не ставим точку этим решением по расширению перечня. Будем и дальше искать возможности для создания условий работы предпринимателей", - заключила Наталья Якубицкая.-0-